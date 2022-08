INTERVIU. Târgumureșenii, îndemnați să colecteze corect selectiv

Distribuie

Ilyés-Toth Botond, managerul executiv al Sylevy Salubriserv, societatea care și-a asumat misiunea de a colecta selectiv deșeurile menajere de la gospodăriile individuale din municipiul Târgu Mureș, prezintă, în interviul următor, informații de ultima oră despre activitatea curentă a companiei care are sediul central în localitatea Ceuașu de Câmpie. Cu acest prilej, managerul executiv al Sylevy Salubriserv a lansat un apel important pentru locuitorii municipiului Târgu Mureș, și anume să dea dovadă de mai multă atenție și chiar de spirit civic atunci când vine vorba despre colectarea selectivă a deșeurilor.

Reporter: Cum s-a desfășurat activitatea de colectare selectivă de la începutul anului și până în prezent în Târgu Mureș?

Ilyés-Toth Botond: După cum știți, am mai precizat în mai multe interviuri și la fel, și pe pagina noastră oficială de Facebook, că activitatea de colectare a deșeurilor selective a demarat în Târgu Mureș la jumătatea lunii ianuarie 2022. Este vorba despre colectare selectivă de la gospodării individuale. De atunci și până în prezent, lucrurile au evoluat deoarece la început am avut o anumită cantitate de deșeuri care treptat, treptat a crescut și aici mă refer la deșeurile selective. Cantitățile au crescut, însă sunt anumite probleme. De exemplu, cantitățile strânse nu au crescut conform așteptărilor noastre și pe partea aceasta rugăm cetățenii să fie un pic mai implicați în colectare selectivă pentru că așa cum am precizat de foarte multe ori este în interesul orașului ca să fie o cantitate cât mai mare deoarece prin regulament suntem obligați – orașul, și nu numai, practic și societatea și cetățenii – să ajungem la o anumită cotă de colectare a deșeurilor selective pe anul 2022, astfel evitând posibile amenzi.

Rep.: Vă rog să prezentați încă o dată codurile pe culori în ceea ce privește colectarea selectivă.

I.T.B.: Fracția galbenă constă din deșeuri din plastic și metal, fracția albastră constă din hârtie și carton și fracția verde constă din sticlă.

Rep.: Ce cantitate de deșeuri selective s-a strâns în prima lună?

I.T.B.: În luna februarie am adunat în jur de 120 de tone de deșeuri selective. Aceste deșeuri selective constau în fracție galbenă, fracție albastre, fracție verde și deșeurile biodegradabile – aici în special mă refer la crengi și la frunze.

Rep.: Dar în luna iulie?

I.T.B.: Într-adevăr, am ajuns acum la niște cifre și cantități destul de frumoase față de februarie când am adunat în jur de 120 de tone de deșeuri reciclabile. În luna iulie am ajuns la o cantitate totală de 191 de tone de deșeuri reciclabile, din care fracția galbenă este de 54,5 tone, fracția albastră de 54,6 tone, fracția verde de 58,3 tone, plus deșeurile biodegradabile.

Rep.: Este vizibilă o creștere, dar în același timp a crescut și cantitatea totală de deșeuri…

I.T.B.: Asta am vrut să precizez și eu, că se vede o creștere foarte mare, dar să nu uităm faptul că în februarie am adunat 3.000 – 3.200 de tone de deșeuri în total, îar în luna iulie am strâns o cantitate totală de deșeuri de pe raza municipiului Târgu Mureș de 4.248 de tone. Dacă facem o comparație și ne uităm la un procent al deșeurilor selective din totalul deșeurilor situația nu este atât de fericită precum pare la prima vedere…

Rep.: Vă rog să detaliați…

I.T.B.: Problema cea mai mare este că noi am adunat cantitatea aceasta, însă din această cantitate se scade încă aproximativ 20-50% din cauza faptului că deșeurile selective care s-au adunat conțin o cantitate destul de mare de impurificare. Aceasta înseamnă că în fracțiile albastre, galbene și verzi au ajuns și deșeuri care trebuiau să ajungă la categoria de deșeuri menajere și aici mă refer în special la resturi de morcovi, de cartofi, la pamperși și la multe alte tipuri de deșeuri care nu sunt deșeuri reciclabile. Din păcate, cantitatea aceasta se scade din cantitatea totală pe care am precizat-o. De aici și rugămintea pe care o face către cetățenii din Târgu Mureș, să fie mai atenți la colectarea selectivă. Oamenii noștri într-adevăr dacă văd că sacii respectivi nu conțin deșeuri conform cerințelor, atunci acei saci sunt lăsați la poarta gospodăriilor. Avem însă cazuri în care nu se vede ce conțin sacii și atunci lansă din nou rugămintea ca deșeurile selective din saci să respecte codurile stabilite pe culori, în funcție de tipul de deșeuri colectat.

Rep.: Spuneți-ne vă rog unde se fac sesizări în caz că cetățenii observă lucruri care nu sunt în regulă.

I.T.B.: Avem un număr de telefon de la dispeceratul societății, 0799-858.892, care este afișat și pe pagină oficială de Facebook. De obicei pe numărul respectiv de telefon vin anumite solicitări. Sesizări se pot face și la adresa de e-mail sylevy_salubriserv@yahoo.com sau pe pagina noastră oficială de Facebook. Desigur, sunt și situațiile în care cetățenii mă sună direct pe mine sau pe colegi de-ai mei. Desigur, mai sunt și la noi lucruri de reglat. Încercăm să ne desfășurăm activitatea cât mai bine, cât mai corect. Sesizările care vin cel mai des sunt legate de partea de servicii de stradale, acesta însemnând măturarea trotuarelor, măturarea străzilor, spălarea străzilor, golirea coșurilor stradale și așa mai departe. Doresc să precizez că nu societatea noastră face serviciile stradale în municipiul Târgu Mureș. Acest serviciu este efectuat de către o altă societate și în cazurile menționate anterior legătura trebuie luată cu societatea respectivă.