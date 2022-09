Ușeriu și Tánczos, colegi de alergare

Distribuie

Prima alergare pe traseul Via Transilvanica a programat duminică, 18 septembrie, cea de a 7-a etapă, iubitorii de mișcare montană având de parcurs traseul Brâncovenești – Cașva – Brădețelu – Câmpul Cetății. În zona Fâncel, gazdele din Ibănești în frunte cu primarul Dan Vasile Dumitru i-au așteptat pe alergătorii conduși de maratonistul Tibi Ușeriu.

„Pe traseul Via Transilvanica, prin comuna Ibăneşti a alergat maratonistul Tibi Ușeriu. L-am întâmpinat cu un ceai şi tot ce e nevoie, ca nişte gazde primitoare ce suntem aici la Ibăneşti, mai ales că ne ne-am ocupat foarte zelos de construcţia traseului din zona comunei Ibăneşti. Până aici traseul vine pe vale după care urmează un urcuş de 6 kilometri, trece muntele în partea cealaltă, pe Valea Nirajului, la Câmpu Cetăţii. Aici la Ibăneşti, Tibi Ușeriu alături de alți alergători au putut face un popas, au luat o binemeritată pauză de masă şi ceai cald după care și-au continuat alergarea”, a precizat Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești.

Popas în zona Fâncel

Însoțit de mai mulți alergători, Tibi Ușeriu a precizat la locul popasului din zona Fâncel că etapa de duminica a fost destul de dificilă, cel puțin în prima ei parte. „Este cea dea șasea zi de când suntem porniți, avem în jur de 300 și ceva de kilometri. Până aici la Fâncel am zis că este cel mai greu, am avut o diferență de nivel destul de mare, cred că a fost una din porțiunile cele mai grele. De aici traseul devine ceva mai alergabil. Azi un pic ploaia ne-a încurcat, dar ne-am bucurat de traseu, unul foarte fain. Deși vremea e cum e, ne bucură că putem face asta”, a afirmat Tibi Ușeriu.

Despre importanța Via Transilvanica, Tibi Ușeriu a spus: „Cred că ne grăbim în a da un verdict despre cât de importantă e Via Transilvanica. Tot spunem că în 10- 15 ani va fi acolo unde ne dorim cu toții. Tot ce pot spune este că a început destul de bine, au fost destul de mulţi turişti care au trecut pe Via Transilvanica. Cred că pentru comunităţile din zonă este foarte important acest traseu. Doar noi, în 20 de zile lăsăm în jur de 25.000 de euro pe acest traseu, adică mâncare, cazare. Despre asta cred că e vorba până la urmă. Sunt comunităţi unde am fost singurii cazaţi, noi, de la Via Transilvanica, pe care i-au avut în ultimii ani. Asta denotă faptul că o să fie foarte important tot traseul acesta.”

”Trebuie să avem grijă de acest traseu”

Ineditul etapei de duminică a fost prezența ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tánczos Barna, care a decis să se alăture maratonistului Tibi Ușeriu pentru ultima parte a traseului, Brădețelu-Câmpu Cetății. Înainte să-și înceapă alergarea spre Câmpu Cetății, ministrul Tánczos Barna a adus laude proiectului Via Transilvanica, considerat un adevărat motor de dezvoltare a zonelor unde traseul este prezent. „Via Transilvanica este una dintre cele mai îndrăznețe și cele mai frumoase inițiative din România. Am promis că mă voi alătura și personal, alergând pe o porțiune să văd ce înseamnă acest traseu superb. Sunt convins că vor veni foarte mulți turiști străini care vor vedea ce înseamnă ospitalitatea din România și în același timp, cu siguranță și oamenii locului vor reuși să valorifice altfel aceste meleaguri frumoase. Această inițiativă are nevoie de vizibilitate, are nevoie de expunere maximă pentru că sunt convins că nu doar noi cei din România vor parcurge aceste trasee superbe, Trebuie să avem grijă de acest traseu, trebuie să îl îngrijim în zona forestieră, trebuie să avem grijă să nu-l stricăm prin exploatări forestiere și dacă ceva se întâmplă pe o porțiune, în cel mai scurt imposibil să și reparăm. Trebuie să rămână un traseu intact, un traseu care să poate fi străbătut și vara și iarna un traseu care să aducă pe aceste meleaguri turiști și să expună aceste frumuseți pentru toți turiștii din țară și din străinătate”, a arătat Tánczos Barna.

Alin ZAHARIE