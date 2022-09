INTERVIU. Târgumureșenii, îndemnați să contribuie la reciclarea corectă a deșeurilor

Distribuie

Ilyés-Toth Botond, managerul executiv al Sylevy Salubriserv, societatea care și-a asumat misiunea de a colecta selectiv deșeurile menajere de la gospodăriile individuale din municipiul Târgu Mureș, prezintă, în interviul următor, informații de ultima oră despre activitatea curentă a companiei care are sediul central în localitatea Ceuașu de Câmpie. Cu acest prilej, managerul executiv al Sylevy Salubriserv a lansat un apel important pentru locuitorii municipiului Târgu Mureș, și anume să dea dovadă de mai multă atenție și chiar de spirit civic atunci când vine vorba despre colectarea selectivă a deșeurilor.

Reporter: Pentru început, vă rog să ne spuneți cum a decurs activitatea de colectare selectivă în luna august 2022, în municipiul Târgu Mureș.

Ilyés-Toth Botond: În luna august 2022 activitatea a decurs în parametri normali. Practic, putem să caracterizăm colectarea deșeurilor în mai multe departamente: avem departamentul în care se face colectarea de la persoane fizice și juridice cu autogunoiere, avem departamentul de containere unde se face colectarea deșeurilor cu containere, mai mult pentru persoane juridice, și nu în ultimul rând avem departamentul în care facem colectarea selectivă de la persoane individuale și de la casele din Târgu Mureș. Subliniez faptul că echipa noastră începând de la executiv și secretariatul din birouri și până la șoferi, șefi de coloană și încărcători, facem tot posibilul ca activitatea de colectare a deșeurilor să decurgă cât mai bine și în condiții calitative cât mai bune. Un alt departament important vizează colectarea deșeurilor clandestine, activitate care se desfășoară pe baza comenzilor primite din partea Administrației Domeniului Public Târgu Mureș. Avem un echipaj care zilnic se află pe traseu și adună deșeuri clandestine care sunt deșeuri aruncate pe spațiul public. Subliniez că sunt foarte multe mașini care vin din alte localități și din ele se aruncă deșeuri pe spațiul public sau chiar în containere subterane, mai ales deșeuri provenite din construcții.

Rep.: Ce cantități de deșeuri s-au colectat în luna august 2022, în Târgu Mureș?

I.T.B.: În decursul lunii august 2022 am adunat în total aproximativ 226 de tone de deșeuri reciclabile, din care 59 de tone au fost fracția albastră (deșeuri din hârtie și carton – n.r.), fracția galbenă (deșeuri din plastic și metal – n.r.) a fost 56,5 de tone, fracția verde (deșeuri din sticlă – n.r.) a fost 54,7 de tone, iar deșeurile biodegradabile au fost 55,3 de tone. Din aceste cantități însă se vor scădea impuritățile…

Rep.: Care este în prezent gradul de impuritate al deșeurilor selective colectate?

I.T.B.: La ora actuală, gradul de impuritate al deșeurilor selective colectate este între 30% și 35%. Subliniez, așa cum am făcut și în luna trecută, sprijinul primit de la majoritatea locuitorilor din Târgu Mureș. Vreau să le mulțumesc în mod special târgumureșenilor care încearcă să lase deșeurile selective în fața casei într-un mod cât mai corect. Sunt mai multe zone din Târgu Mureș unde locuitorii pun accent cu seriozitate pe colectarea selectivă și îi felicit cu această ocazie. Totodată, transmit un apel către cetățenii care nu sunt atât de atenți la colectarea selectivă că până la urmă este în interesul orașului ca să se pună deșeurile selctive într-un mod cât mai curat în sacii pe care îi distribuim.

Rep.: Cu ce alte probleme vă mai confruntați în activitatea de zi cu zi?

I.T.B.: Precizez că din păcate mai întâmpinăm și probleme cum ar fi de exemplu cazurile când containerele sau pubelele sunt golite de la blocuri și de la locatari individuali și de foarte multe ori după aceea apar cetățeni care merg la containerele respective și împrăștie gunoiul adus ulterior. Din păcate, mai sunt și astfel de persoane. Legat de containerele subterane subliniez faptul că din păcate avem multe cazuri de deteriorare și chiar de stricare a containerelor subterane din cauză că se aruncă în ele deșeuri provenite din construcții. Este bine de știut că respectivele containere nu au fost concepute pentru deșeuri provenite din construcții, ci pentru deșeuri selective sau pentru destinația actuală, și anume deșeurile menajere.

Rep.: Ce efort logistic presupune activitatea dumneavoastră din Târgu Mureș?

I.T.B.: În Târgu Mureș, ca să putem implementa un proiect pentru colectarea selectivă societatea noastră a trebuit să achiziționeze încă patru autospeciale, una pentru fracția albastră, una pentru fracția galbenă, una pentru fracția verde și una pentru deșeuri biodegradabile. În total, pe aceste autospeciale lucrează 13 angajați, iar deșeurile pe care le adunăm sunt transportate la o stație de sortare autorizată. Acolo, deșeurile sunt sortate, se scad impuritățile din ele, iar celelalte deșeuri sunt predate către reciclatori.

Rep.: Aveți vreun target lunar în ceea ce privește cantitatea de deșeuri selective colectate din Târgu Mureș?

I.T.B.: Aceste targeturi se schimbă de la an la an, deoarece se schimbă și cantitatea deșeurilor selective și în plus mai este și un regulament care spune că față de anul trecut trebuie adunat un anumit procentaj de deșeuri reciclabile. Este o lege care spune ce procentaj trebuie adunat, însă este foarte important să facem și compoziția deșeurilor reciclabile pentru că în foarte multe localități nu se poate aplica procentajul respectiv. De exemplu, în Târgu Mureș sau într-o localitate din apropierea Târgu Mureșului se produc mult mai multe deșeuri reciclabile decât într-un sat din zona de câmpie. De aceea este important să se facă și compoziția deșeurilor periodic, cel puțin o dată sau chiar de două ori pe an.

(Material advertorial)