Telekom Mobile oferă un voucher de 50 de euro clienților care aleg orice abonament NELIMITAT, de la 7 euro/lună

Toamna aceasta, Telekom Mobile oferă câte un voucher cadou de 50 de euro (TVA inclus) tuturor clienților, noi sau existenți, persoane fizice sau rezidențiale, care aleg unul dintre abonamentele mobile NELIMITAT începând de la 7 euro/lună (TVA inclus) sau internetul portabil Nelimitat WiFi la 7 euro/lună (TVA inclus) în perioada promoției.

Voucherul poate fi folosit în magazinele Telekom Mobile, în următoarele nouă luni, pentru achiziția unui smartphone împreună cu un abonament nou).

Prin portarea la Telekom Mobile, clienții pot alege fie noul smartphone T PHONE, fie un Huawei Nova Y90, oricare din ele inclus la NELIMITAT 14, abonament cu beneficii naționale nelimitate și roaming SEE inclus, totul pentru 14 euro/lună (TVA inclus) sau pot opta fie pentru noul smartphone T PHONE PRO, fie pentru un Samsung Galaxy A33 5G, oricare inclus la abonamentul NELIMITAT 18, totul pentru 18 euro/lună (TVA inclus). Ofertele sunt valabile atât pentru clienții existenți (rezidențiali și business), care își reînnoiesc abonamentul sau achiziționează încă unul, cât și pentru cei care își portează la Telekom Mobile un abonament din altă rețea.

De când și-a lansat noua promisiune de brand în urmă cu un an, Telekom Mobile a răsplătit loialitatea clienților săi. Astfel, atunci când își reînnoiesc abonamentul sau achiziționează încă unul, clienții loiali pot beneficia de aceleași oferte de portare cu telefon inclus valabile pentru clienții noi.

În același timp, dacă doresc încă un abonament fără telefon, clienții persoane fizice beneficiază de o reducere de 1 euro (TVA inclus) la tariful lunar.

Pe de altă parte, 100% din antene Telekom Mobile sunt acum modernizate la standardul 4G / 4G+, oferind o acoperire extinsă a serviciilor de date. În total, în ultimul an, au fost efectuate îmbunătățiri ale calității rețelei în 1.200 de localități, totalizând 10,6 milioane de locuitori.

În plus, în august 2022, Telekom Mobile a introdus apelurile de voce VoLTE (4G). Ca urmare, clienții se pot bucura de o experiență de voce mobilă mai bună și de viteze mai mari de transfer de date.

Focus pe oferirea unei experiențe mai bune pentru clienți: peste 80% dintre clienții care au interacționat cu Telekom sunt foarte mulțumiți de serviciile primite.

Respectarea promisiunii de a oferi o experiență îmbunătățită a însemnat, de asemenea, găsirea unor modalități de a rezolva mai bine și mai rapid problemele clienților. „Feedback-ul din partea clienților noștri ne-a motivat să perseverăm în a crea ofertele pe care românii le-au apreciat atât de mult și care au făcut o diferență relevantă pe piață pentru Telekom Mobile. Acum, peste 80% dintre clienții care au interacționat cu noi spun că sunt foarte mulțumiți de serviciile noastre*”, a declarat Andreea Cramer, Chief Commercial Officer, Telekom Romania Mobile.

Echipa de suport clienți a Telekom Mobile colectează și tratează feedback-ul acestora prin intermediul platformei interne dedicate „Vocea clientului”. Consultanții din call center îi sună pe cei care oferă feedback negativ ca urmare a interacțiunii cu Telekom Mobile, în vederea soluționării situațiilor semnalate. Ca urmare, 75% dintre clienții ale căror probleme au fost rezolvate au devenit promotori. Numărul promotorilor – clienți transformați în susținători ai Telekom Mobile – a crescut cu 9% în septembrie 2022 față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Acest an a presupus un efort constant, depus zi de zi, cu consecvență și dedicare. Toate aceste realizări sunt o confirmare solidă a faptului că românii apreciază ofertele oneste, fără costuri ascunse, dar mai ales că apreciază tratamentul corect”, a declarat Dina Tsybulskaya, CEO Telekom Romania Mobile.