BILANȚ. Frunda Csenge, liderul consilierilor UDMR, nota 8,50 – 9,00 pentru primarul Soós Zoltán

La doi ani de la depunerea jurământului de consilieri locali, aleșii locali care reprezintă UDMR în Consiliul Local Târgu Mureș au organizat joi, 27 octombrie, o conferință de presă pentru a prezenta bilanțul realizărilor din octombrie 2020 până în prezent.

La întâlnirea cu reprezentanții mass media, care a fost organizată în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur”, au participat Kovács Mihály Levente – președintele UDMR Târgu Mureș și vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Frunda Csenge – consilier local și lider al Grupului UDMR din Consiliul Local Târgu Mureș, Portik Vilmos – consilier local și viceprimar, Bereczki Sándor – consilier local, Iszlai Tamás – consilier local, Szabó Árpád – consilier local și Venczi Vidor Janos – consilier local.

În prima parte a conferinței, au prezentat bilanțuri Kovács Mihály Levente, Frunda Csenge și Portik Vilmos (asupra cărora vom reveni), iar cea de-a doua parte a fost dedicată întrebărilor și răspunsurilor.

Reporter: Care considerați că este principala provocare a următorilor doi ani în Consiliul Local Târgu Mureș?

Frunda Csenge: Cred că cel mai mare accent trebuie să îl punem pe infrastructură, pe dezvoltarea infrastructurii, respectiv pe dezvoltarea posibilităților de parcare, aici mă refer atât la parcări supra cât și la subetajate și am inițiat deja și am și pornit câteva proiecte în acest sens. La infrastructură mă refer la dezvoltarea infrastructurii, mai ales pe centura ocolitoare a orașului, respectiv arterele principale cum ar fi bulevardele respectiv strada Gheorghe Doja.

Rep.: La moment de bilanț se vorbește atât despre realizări cât și despre eventuale nerealizări. La acest capitol, considerați că sunt proiecte care puteau fi făcute și nu au fost făcute, aveți anumite regrete că se putea face mai mult în anumite direcții?

F.C.: Nu cred că personal eu sau echipa noastră, echipa mea, are regrete. Sunt cu siguranță unele teme care s-ar fi putut aborda altfel, s-ar fi putut realiza mult mai repede, dar nu ne lăsăm, fiecare proiect început o să se și termine.

Rep.: Dacă ar fi să acordați o notă de la 1 la 10 pentru activitatea Consiliului Local de până acum, care ar fi nota?

F.C.: A Consiliului sau a Grupului?

Rep.: A Consiliului, a Grupului și pentru primarul Soós Zoltán.

F.C.: Pentru Consiliu, cred că în ultimii doi ani ne-am cam maturizat, circurile de la început nu se mai repetă atât de des, asta se datorează și faptului că unii colegii nu prea au reședința în oraș și sunt prezenți numai via Zoom. Oricum, ne-am maturizat, eu zic că e ”bine”, ”din ce în ce mai bine” (nota acordată – n.a.), de la ”suficient” înspre ”bine”. Dacă ne referim la activitatea primarului și la activitatea Grupului trebuie prima dată să avem în vedere și după aceea și târgumureșenii că noi nu ne-am născut nici primar, nici consilieri locali, nici viceprimari, niciun fel de demnitari, noi am avut toate aceste funcții fără experiență în domeniu și acum cred că atât primarul Soós Zoltán, cât și Grupul UDMR ne-am maturizat, am început să avem experiență, nu mai facem aceleași greșeli pe care le-am făcut la începutul mandatului. Consider că un 8,50 spre 9 este o notă bună. Mai este loc de creștere și de îmbunătățire, dar cred că calea este bună și echipa este bună.

Rep.: Până la urmă, nota o dau oamenii, din patru în patru ani…

F.C.: Așa este, o să vedem…

Rep.: Având în vedere că astăzi este pe ordinea de zi (a Consiliului Local Târgu Mureș – n.a.) un proiect pentru un pod, după părerea Grupului UDMR cam de câte poduri ar avea nevoie municipiul Târgu Mureș în viitor?

F.C.: În legătură cu podul, UDMR și Organizația UDMR a Municipiului Târgu Mureș susține construirea nu a unui pod, ci a mai multor poduri. Trebuie să avem în vedere cele prevăzute atât de Planul Urbanistic General cât și de studiile de trafic și de celelalte studii tehnice realizate în legătură cu aceste investiții și trebuie să ne bazăm pe opinia experților.

Alex TOTH