Conferința ”Rediscovering Bright Minds”, provocarea celor de la ”Blaga” pentru începutul anului 2023

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin va participa luni, 28 noiembrie la Finala Concursului Național Lider European, competiție care își propune să dezvolte abilitățile de leadership și de vorbire în public ale elevilor de liceu, spiritul de echipă și capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni pentru a lucra împreună în beneficiul comunității lor. Alături de echipa ”We All (Wellbeing Alliance)” din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, în finala de luni se mai regăsesc echipele ”EUTech” – Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” Ploiești și ”Be green. Think green. Act green.” – Colegiul Național ,,Spiru Haret” Tecuci.

„Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează în parteneriat cu Ministerul Educației Concursul Național Lider European de mai mulți ani în cadrul Campaniei de comunicare și informare anuală. În acest an Liceul Teoretic Lucian Blaga a participat la concurs cu două echipe, ambele obținând punctaje remarcabile, 100, respective 96 de puncte. Sunt recunoscătoare că echipa We All (Wellbeing Alliance) se află printre finaliști. Astfel, luni, în 28 noiembrie, vom participa la Finala din București. Trebuie să recunosc că a fost o provocare acceptată cu drag. În primul rând, echipa de patru liceeni (Amira Najjar, Oana Socolean, Ciprian Căprar și Mara Dumitrache) au realizat un studiu de nevoi, pentru a putea alege acea problemă a comunității care poate fi ameliorată datorită inițiativei și muncii lor în echipă. După cum știți, tema bunăstării elevilor și profesorilor este de mare actualitate iar echipa, prin organizarea Conferinței ”Rediscovering Bright Minds” în 20 ianuarie 2023, speră să aducă în atenția publicului țintă bune practici din domeniile îmbunătățirea calităţii şi eficienţei educaţiei, promovarea echităţii, coeziunii sociale şi a cetăţeniei active, învăţarea pe parcursul întregii vieţi și stimularea creativităţii, inovării şi a spiritului antreprenorial”, ne-a declarat Cristina Drescan, profesor coordonator .

„Am structurat aceasta conferință având ca scop principal starea de bine a publicului, atât pe durata evenimentului cât și după. Așadar în cadrul conferinței am invitat speakeri care vor rezona cu publicul și care vor dezvolta subiecte folositoare în acest scop, printre care sănătatea mentală,creșterea rezilienței și a well-being-ului, inteligență emoțională și socială. De asemenea, elevii vor participa la conferință însoțiți de profesori, fapt care a fost determinat de dorința noastră de a face bine tuturor persoanelor afectate de stresul din domeniul învățământului” – Oana Socolean, membru al echipei We All, elevă în clasa a 11-a

„Echipa We All pune bazele primei ediții a conferinței “Rediscovering bright minds” care aduce minți strălucitoare cu experiență, persoane tinere de succes, ce schimbă lumea în bine. E un eveniment regional care vizează următoarele teme: sănătate mintală; inteligență emoțională si socială; dar și mijloace de dezvoltare personală. Pentru elevii liceului, conferința noastră reprezintă un pas spre dezvoltare atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, legând conexiuni cu persoane de success”- Amira Najjar, membru al echipei We All, elevă în clasa a 12-a

„Ideea proiectului nostru se bazează pe elevi și profesori, mai exact pe cum se simt aceștia pe parcursul orelor de curs și imediat după finalizarea acestora. Am ales această idee deoarece urmărește ceva ce ne afectează în mod direct, atât pe noi, ca membri a echipei, cât și pe cei ce ne înconjoară zi de zi. Sperăm că acest eveniment să aducă conștientizare în această direcție, împreună cu câteva sfaturi, venite din partea unor specialiști din diverse domenii, livrate într-un spațiu diferit” – Ciprian Căprar, membru al echipei We All, elev în clasa a 11-a

„Împreună cu alți trei colegi de liceu, coordonați de doamna profesoară Cristina Drescan participăm în proiectul Lideri Europeni. Ce este acest proiect? O competiție care își propune să dezvolte abilitățile de leadership și de vorbire în public ale elevilor de liceu, spiritul de echipă și capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni, pentru a lucra împreună în beneficiul comunității noastre. Provoacă elevii de liceu, din clasele IX-XII, să lucreze în echipă și să elaboreze proiecte prin care să răspundă problemelor sau oportunităților existente în comunitățile locale” – Mara Dumitrache, membru al echipei We All, elevă în clasa a 10-a

„Bunăstarea în incinta școlii este un factor care influentează indirect întregul randament al activității unei zile. Scopul conferinței este de a identifica elementele cheie care împiedica sau favorizează evoluția, ghidați de opiniile unor personalități care și-au dovedit impactul în societate și mentalitatea aparte, excelând în diverse domenii. Acest proiect țintește accentuarea efectului pe care întregul univers al școlii îl are asupra noastră, a elevilor, dar si a profesorilor, care contribuie imens la dorința noastră de a învăța. Organizarea acestui eveniment reprezintă o oportunitate în a expune un număr considerabil de idei revelatoare și ne așteptăm ca un întreg colectiv să fie receptiv și să culeagă diferite concepte, care vor conduce treptat spre îmbunătățirea relațiilor dintre elevi și profesori dar și a întregului sistem” – Ștefan Mihai Dimitrie, membru al echipei de voluntari We All, elev în clasa a 10-a

„Conferințele organizate de echipa de voluntari de la Lucian Blaga și în special de doamna profesoară Cristina Drescan sunt un prilej bun pentru dobândirea cunoștințelor în diferite domenii. În trecut persoanele invitate au reușit să capteze atenția elevilor cu ideile lor. În ceea ce privește conferința, diversitatea speakerilor ce ne vor încânta prin apariția lor, oferă atât elevilor cât și persoanelor care vor participa oportunitatea să învețe din experiențele lor și acest lucru cred că este extrem de benefic pentru fiecare dintre ei întrucât trăim într-o lume în care este nevoie să evoluăm zilnic” – Diana Marcu, membru al echipei de voluntari We All, elevă în clasa a 11-a

„Conferința pe care o vom organiza are rolul de a ajuta elevii să se orienteze în carieră, dar si să aibă o viziune mai amplă asupra valorii lor. În urma chestionarului realizat s-a constatat că majoritatea elevilor au probleme în a se exprima liber și de aceea considerăm că acest eveniment îi va ajuta să își formeze o nouă viziune asupra propriei gândiri” – Delia Grama, membru al echipei de voluntari We All, elevă în clasa a 11-a

„Avem tendința să credem că prin web totul este la dispoziția noastră, dar, în realitate, în continuare există o cantitate mare de informații la care totuși nu avem acces. Prin astfel de conferințe, idei noi au șansa să se răspândească, iar acest lucru mă face pe cât se poate de fericită să fac parte dintr-un asemenea proiect”- Alexandra-Maria Bîrsan, membru al echipei de voluntari We All, elevă în clasa a 11-a

„Este o onoare pentru mine să iau parte la încă un minunat proiect realizat de școala mea, acesta fiind unul deosebit. „We All ” oferă oportunitatea atât elevilor, cât și cadrelor didactice, să învețe mai multe despre cum se pot îmbunătăți sănătatea mentală, precum și inteligența emoțională în școli. M-am oferit voluntară în acest proiect deoarece tema este de actualitate și aș dori ca cât mai mulți elevi să se simtă confortabil în mediul educațional acesta constituind o a doua casă pentru mulți dintre ei” – Bogdan Mara, membru al echipei de voluntari We All, elevă în clasa a 11-a

Alin ZAHARIE