Sub influența drogurilor la volan

Un bărbat a fost prins în Municipiul Târgu Mureș, conducând un autoturism sub influența drogurilor.

„La data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 16.17 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș, au depistat pe strada Băneasa din municipiu, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, care ar fi condus un autoturism, sub influența substanțelor psihotrope. În urma testării cu DrugTest a rezultat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv benzodiazepine. Pe numele șoferului, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, informează Biroul de Presă al Inspectoratului de Poiliție Județean Mureș.

I.M.