Ovidiu Batea. „Am avut un sentiment natural de responsabilitate de a interveni“

Era dimineață, aglomerație, doar ce ieșise din tura de serviciu, iar coloana de mașini părea interminabilă, lucru neobișnuit pentru traficul din zona în care se afla Ovidiu Batea, pompier la ISU Mureș – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al jud. Mureş

Instinctul de salvator l-a făcut să creadă că toată aglomerația e cauzată de un accident sau întâmplare neplăcute.

Așa a și fost.

„Am coborât din mașină și înaintând printre mașini am auzit strigătul de ajutor al unei doamne. Nu am mai stat pe gânduri și am început să alerg. Am știut că este cineva în pericol și că trebuie să intervin.”

Ajuns la fața locului și-a dat seama că o persoană era blocată sub o autoutilitară. Cineva montase deja un cric sub mașină, care s-a destabilizat, iar pericolul de a agrava starea victimei blocate era din ce în ce mai mare.

„Sunt pompier, pot să vă ajut. Vă rog să nu vă panicați și să nu schimbați poziția cricului, s-ar putea ca mașina să cadă și situația să se înrăutățească până ajung colegii mei!”

Treptat și organizat, a evaluat medical persoana blocată, a linișit-o, a comunicat starea acesteia colegilor din Dispeceratul 112 și a transmis faptul că este necesară intervenția echipajului de descarcerare.

După sosirea echipajelor la fața locului a sărit și în ajutorul acestora până la extragerea în siguranță a victimei.

“Am simțit că nu m-am aflat întâmplător acolo și am avut un sentiment natural de responsabilitate de a interveni în acele momente”, a transmis Ovidiu Batea, subofițer operativ în Dispeceratul Integrat pentru Apeluri de Urgență 112 Mureș.

Așa se întâmplă când alegi nu doar o meserie, ci și un stil de viață.

Felicitări! au transmis colegii lui pe pagina de facebook ISU Mureș – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al jud. Mureş