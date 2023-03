Reghin: Săpunul împâslit, secretul scrubului corporal din vechime

Distribuie

Deşi ar părea că scrubul este doar un moft sezonier, exfolierea corporală şi facială se practica din vechime şi făcea diferenţa, la fel ca şi acum, între o piele fină şi netedă şi una încărcată şi îmbătrânită înainte de vreme.

Pentru ca tânăra generaţie să afle cum se făcea înfrumuseţarea corporală în vechime şi cum reuşeau bunicile noastre să îşi reîntinerească pielea fără a avea la dispoziţie produsele cosmetice din ziua de azi, un meşter popular din Reghin, Felicia Macavei, a început să le predea copiilor o tehnică de împâslire a săpunului cu lână şi care este efectul acestuia asupra pielii.

„Periodic lucrez cu copiii sau cu adulţii în diverse locuri. De data aceasta sunt la Muzeul ‘Anton Badea’ din Reghin şi lucrez cu o grupă de copii de liceu la o tehnică de săpunuri împâslite. Avem nişte săpunuri pe care le învelim în lână, prelucrăm săpunul cu apă, iar lâna se îndeasă şi se lipeşte de săpunul respectiv. Fiecare săpun se poate folosi pentru uzul personal, deci poate fi personalizat şi are un efect de scrub foarte bun. De asta eu le-am recomandat celor care în perioada aceasta au coşuri sau alte iritaţii să folosească acest săpun împâslit pentru că e foarte bun pentru curăţarea feţei. Are un efect foarte plăcut după spălare. Tehnica am deprins-o de pe Internet şi pe urmă am prelucrat-o în stil personal. Mi-a plăcut ideea şi am început să lucrez acasă pentru mine, pentru familie, pentru prieteni, fiindcă sunt nişte cadouri inedite. Cumpăr săpunuri naturale le prelucrez în felul meu. Lucrez cu lână Ţurcană sau cu lână Merinos, depinde ce am la îndemână, prin metoda umedă sau prin metoda uscată, deci sunt două metode prin care se poate lucra”, a spus Felicia Macavei.

Împâslirea unui săpun durează cam o jumătate de oră, după care acesta se detaşează de ciorapul în care e introdus şi se usucă.

„Metoda de împâslire este o activitate extraordinară. Mie îmi place să lucrez cu lâna Merinos şi cu lâna Ţurcană, cea Merinos este o lână extrem de fină, în timp ce Ţurcana este un pic mai aspră. Acum lucrez cu Ţurcană ca să aibă acel efect foarte bun de scrub”, a arătat meşterul popular.

La ultimul atelier de împâslit săpun de la Muzeul ‘Anton Badea’ din Reghin au participat 32 de elevi de liceu.

„Avem un atelier de împâslit săpun cu lână susţinut de creatoarea populară Felicia Macavei. Este o activitate care face parte dintr-un program mai complex, care se numeşte ‘Învaţă un meşteşug cu meşteri populari’. Elevii oricum vin spre muzeu şi vor să facă şi alte activităţi, nu doar să viziteze muzeul. Şi atunci ne-am gândit că perioada asta e cea mai potrivită ca să diversificăm activităţile noastre şi să putem să primim cât mai mulţi copii şi tineri, aşa cum este şi atelierul este de împâslit săpun cu lână. Creatoarea populară Felicia Macavei face foarte multe lucruri frumoase de artă şi meşteşug. Sunt oameni care nu au mai văzut un săpun împâslit, dar folosesc creme pentru scrub”, a declarat directorul Muzeului „Anton Badea” din Reghin, Roxana Man.

Specialiştii în îngrijirea pielii susţin că săpunul împâslit, mai mult sau mai puţin abraziv, nu doar că exfoliază pielea uscată de pe corp şi faţă, dar contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei la nivelul pielii şi poate ajuta împotriva celulitei.

Fireşte că, la fel ca şi în cazul altor produse de gomaj, folosirea unui săpun împâslit trebuie făcută cu prudenţă, după un duş cald, cu mişcări uşoare, iar la final pielea curăţată trebuie uscată prin tamponarea uşoară cu un prosop.

Scrubul cu săpunul împâslit este indicat de cel mult două ori pe săptămână, după care pielea trebuie hidratată cu o cremă sau cu un ulei.

