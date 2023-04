AUR Târgu-Mureş revoltat de situaţia gunoaielor din municipiu

Distribuie

Reprezentanţii AUR Târgu-Mureş au declarat presei că au primit sesizări de cetăţeni cu privire la situaţia gunoaielor din municipiu. Aceştia susţin că au sesizat în nenumărate rânduri autorităţile locale şi nu numai legat de acest subiect.

Printre sesizările primite, seceretarul general AUR Târgu-Mureş, Răzvan Pop, susţine că există şi fotografii cu şobolani în zona centrală a oraşului.

„De câteva zile sau de vreo săptămână, cred, am observat că tomberoanele încep să se umple din nou de gunoaie și din păcate au apărut și șobolanii. Avem poze, avem filmări trimise de către cetățeni pe pe adresa de Facebook a organizației. Am primit poze și filmulețe cu șobolani. Cerem ferm autorităților locale să intervină cât mai urgent în această situație pentru că este o situație de sănătate publică. Licitația am înțeles că nu este finalizată nici acum, deci probabil această situație va mai dura, dar totuși sperăm ca în următoarele sărbători pascale să le petrecem în condiții civilizate și nu printre gunoaie”, a spus acesta.

Foto AUR Târgu-Mureș

Preşedintele AUR Târgu-Mureş, Dragoş Burghelia, a arătat că nu este mulţumit de răspunsurile primite de la autorităţi legate de acest subiect.

„Am trimis sesizări și înainte pe chestiunea licitației. Trimitem și în prezent. Am făcut sesizări la numeroase autorități. Am început cu Instituția Prefectului, am mers la DSP, am făcut o adresă direct către ADI Ecolect pentru a ne lămuri și să ne transmită care este planul de acțiune în viitor. Desigur, autoritățile statului în privința DSP au fost prompte și ne-au spus că într-adevăr s-au constatat nereguli grave în multe zone ale orașului, dar ceilalți au venit cu clasicele explicații”, a spus acesta.

