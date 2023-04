Bani pentru renovarea Sălii Sporturilor din Târgu Mureș

Distribuie

Secretarul de stat Thomas Moldovan a anunțat joi, 13 aprilie, că Ministerul Tineretului și Sportului a alocat Direcției Județene pentru Sport Mureș un buget de 180.000 de lei pentru proiectul de renovare a Sălii Sporturilor din Târgu Mureș.

”Continuăm proiectul de renovare a Sălilor Polivalente din țară, după exemplul Sălii Polivalente din București. Am alocat un buget de 180.000 de lei Direcției Județene pentru Sport Mureș. Mă bucur că am reușit să alocăm acest buget Direcției Județene pentru achiziția studiilor de fezabilitate și a documentelor premergătoare depunerii proiectului, respectiv DALI, studiu geotehnic, expertiză tehnică, certificat urbanism și avize, audit energetic, etc. Totodată, prin prisma atribuțiilor de coordonare a Serviciului Proiecte Fonduri Nerambursabile, îmi doresc să introducem acest obiectiv, Sala Polivalentă din Târgu Mureș în programul de reabilitare prin Programul Operațional Regional. Datorită istoricului și importanței în dezvoltarea pe plan sportiv, la nivel național și internațional, a municipiului Târgu-Mureș, consider că acest obiectiv merită reabilitat”, a scris, pe pagina sa de Facebook, secretarul de stat Thomas Moldovan.

Potrivit acestuia, din 1998, Sala Sporturilor este administrată de Direcția Județeană pentru Sport a județului Mureș, ”care a efectuat câteva lucrări de reabilitare și modernizare: hidroizolația acoperișului, schimbarea centralei termice, modernizarea vestiarelor pentru sportivi și a anexelor pentru spectatori, modernizarea instalației de sonorizare, reabilitarea suprafeței de joc (care și dupa 30 de ani este una din cele mai apreciate de sportivi), dotarea sălii cu aparatură nouă, ceas electric, panouri de baschet, stâlp/ fileu pentru volei, aparatură de supraveghere video.”

(Foto: Facebook – Thomas Moldovan)