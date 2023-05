Triplă sărbătoare la Târgu-Mureş

Distribuie

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Garnizoana Târgu Mureș, cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Mureș și al Consiliului Județean Mureș, au organizat miercuri, 10 mai, ceremonia militară dedicată sărbătoririi zilelor de 9 și 10 mai, pentru a marca Ziua Europei, Ziua Independenţei de Stat a României şi Ziua Victoriei Naţiunilor Unite.

În cadrul evenimentului a avut loc o scurtă ceremonie religioasă, au luat cuvântul reprezentanţi ai instituţiilor administraţiei locale şi judeţene şi s-au depus coroane de flori. Ceremonia s-a încheiar cu o scurtă defilare a gărzii de onoare.

Mihaela Cărăbineanu, Arhivele Naţionale Mureş

„Astăzi este o zi a reflecţiilor şi a aducerilor aminte. La 10 mai 1877 România urma să înceapă o nouă etapă, dând lumii o nouă probă despre virtutea şi puterea de viaţă a naţiunii române prin proclamarea de către Domnitorul Carol I a Declaraţiei Independenţei. Cu o zi înainte, la 9 mai 1877 prin vocea Ministrului Trebilor din Afară, Mihail Kogălniceanu, România îşi declarase independenţa faţă de Înalta Poartă. În sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor acesta a afirmat „nu am nici cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa reprezentaţiunei naţionale că noi suntem o naţiune liberă şi independentă.”

Alexandru Gyorgy, Viceprimar Municipiul Târgu-Mureş

„Marcăm Ziua independenţei de Stat a României, 10 mai, o zi de sărbătoare naţională până în perioada comunistă în care marcam proclamarea României ca regat în 1881, depunerea jurământului de către Regele Carol I în 1866 şi proclamarea independenţei absolute a României în 1877. Astăzi, se împlinesc 146 de ani de la proclamarea Independenţei, o realizare la care au contribuit atât Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe în guvernul liberal Ion C. Brătianu, cât şi ostaşii români pe câmpul de luptă şi evident regalitatea. Revenirea la marcarea zilei de 10 mai ca Ziua Independenţei înseamnă o restabilire a adevărului istoric. Ziua de 9 mai rămâne şi ea bogată în semnificaţii legate de sfârşitul celei de-a doua conflagraţii mondiale şi de Ziua Europei. Cu gândul la eroicii noştri înaintaşi care au făcut posibilă independenţa de stat, dar şi la viitorul nostru comun european spun La Mulţi Ani români, La Mulţi Ani România, La Mulţi Ani Europa”

Ovidiu Georgescu, Vicepreşedinte CJ Mureş

„Este o zi în care ne bucurăm pentru ceea ce suntem şi ceea ce am devenit. Scopul Uniunii Europene a fost de a aduce pace, prosperitate şi solidaritate în Europa după un război şi conflicte. De-a lungul timpului Uniunea Europeană a reuşit să adune în jurul ei şi să-şi mărească membrii la un număr de 27 de state şi suntem împreună vreo 447 de milioane de locuitori. Membrii colaborează în cadrul instituţiilor comune şi iau decizii importante care influenţează viaţa tuturor cetăţenilor europeni. În plus, Uniunea Europeană joacă un rol important pe scena globală colaborând cu alte organizaţii internaţionale şi încercând să promoveze pacea şi stabilitatea în lume. Ci toate acestea, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări semnificative în prezent şi în viitorul apropiat. Schimbările climatice, migraţia şi, până de curând, pandemia de Covid 19 sunt doar câteva dintre problemele majore la care UE trebuie să facă faţă. În plus, trebuie să continue să lupte împotriva xenofobiei, a separatismului etnic, să îmbunătăţească procesul decizional şi să asigure transparenţa şi responsabilitatea instituţiilor sale. Prin urmare, Ziua Europei reprezintă nu doar o oportunitate de a sărbătorii valorile şi obiectivele noastre comune, ci şi de a reflecta asupra provocărilor şi de a ne angaja să lucrăm împreună pentru a le depăşi.”

Nicolae-Florin Pălăşan, Subprefect Judeţul Mureş

„Dacă astăzi sutem cu gândul la eroii patriei care au dat sacrificiul suprem pentru independența ţării, ieri am marca Ziua Europei, dar şi Ziua Victoriei în războiul care a provocat suferinţă întregului continent. Toate aceste sărbători reprezintă lecţii pentru fiecare dintre noi iar esenţa acestei zile se traduce într-un cuvânt simplu, dar plin de înţelesuri: solidaritate. Trebuie să învăţăm din experienţele trecutului şi să consolidăm această solidaritate atât ca stat în relaţia cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, cât şi în interiorul ţării. ”

Sanda VIŢELAR