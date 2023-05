VIDEO, FOTO: Maifest Reghin, sub auspiciile comuniunii și înțelegerii

Comunitatea săsească din Reghin a marcat duminică, 7 mai, o nouă ediție a tradiționalei sărbători Maifest, eveniment organizat și în acest an de Forumul Germanilor din Reghin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Reghin și al Bisericii Evanghelice CA Reghin. Motto-ul ediție din acest an a fost ”Hand in Hand fur die Zukunft/ Împreună pentru Viitor”.

„Haideți să sărbătorim împreună toate mamele, să continuăm tradiția și să celebrăm cultura săsească! Haideți să povestim despre trecut, prezent și viitor, să dansăm, să cântăm și pur și simplu să ne bucurăm unii de alții!”, a fost invitația adresată de Formul Germanilor din Reghin la care au răspuns prezent numeroși reghineni și nu numai, părtași la un nou moment de sărbătoare a comunității săsești din Reghin.

Slujba și tradiționala paradă

Prima parte a sărbătorii a fost găzduită de Biserica Evanghelică din Reghin cu slujbă de Ziua Mamei oficiată de părintele Johann Zey, completată cu un moment artistic susținut de orchestra condusă de Andrei Nădășan.

A urmat tradiționala paradă a porturilor populare pe acordurile Fanfarei Municipiului Reghin spre locația gazdă a programului artistic. Din cauza vremii nefavorabile, serbarea a continuat la Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”, în detrimentul Muzeului Etnografic ”Anton Badea”, locul unde era programată inițial serbarea sașilor reghineni.

Mesaje de apreciere

După intonarea imnurilor României și Europei de către Fanfara Reghin, respectiv Alesia Schuller, elevă în clasa a V-a D la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” a urmat mesajul trasmis celor prezenți de oficialitățile locale și județene, completat de cel al oaspeților veniți din Germania și Austria.

„Nu cred că există viitor bun fără a avea grijă de prezent. Lucrul pe care trebuie să-l înțelegem de fiecare dată. Vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru faptul că puneți foarte mult suflet. Dincolo de problemele cotidiene, de viața noastră de zi cu zi, stă bunătatea, stă bunătatea pe care noi, prin copiii noștri o ducem mai departe. Sunteți minunați, vă doresc să rămâneți la fel de vizionari, la fel de curajoși în a vă educa bine copiii pentru vremurile ce vor veni. Pentru că este o sărbătoare a fericirii, să ne bucurăm împreună pentru prezent și să avem grijă de viitor”, a spus Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

„În această zi de sărbătoare inima Reghinului bate săsește. Mă bucur foarte mult că am văzut atâta lume în minunata biserică evanghelică, atâția copii fericiți, îmbrăcați în porturi populare foarte frumoase. Felicit părinții, felicit întreaga echipă de organizare care susține această sărbătoare de tradiție a sașilor în frunte cu Biserica Evanghelică din Reghin și cu inimoasele cadre didactice din cadrul Secției Germane a Gimnaziului ”Augustin Maior”. Cândva am fost și eu elev acolo, lucru de care sunt extrem bucuros și de mândru. Îmi pare rău că timpul nu ne-a permis să putem sărbători în aer liber. Chiar și așa, aici la Casa de Cultură oamenii se înțeleg bine și știu să sărbătorească frumos împreună. De Ziua Mamelor vă doresc multă bucurie și pace în suflet pentru fiecare”, a transmis Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

„Când cei din Austria mă întreabă ce mă determină să fac în fiecare an atâția kilometri să vin la Reghin, le spun că aici este un petec de patrie, un pic de suflet, de aceea revin de fiecare dată cu drag în locul unde mă simt acasă. Motto-ul acestei sărbători este unul extrem de sugestiv, ”Împreună pentru viitor”. Copiii au demonstrat și la biserică ce înseamnă să fii împreună, să stea alături suflet lângă sufet și să ne cânte cu drag. Dacă toată lumea ar ține cont de acest motto: ”Hand in Hand fur die Zukunft”, să construiască împreună o societate, cu siguranță multe din problemele noastre s-ar rezolva. De aceea, este o bucurie pentru mine să fiu împreună cu cei din Reghin la acest moment de sărbătoare într-un loc unde oamenii trăiesc cu dragoste fiecare moment petrecut împreună”, a declarat Manfred Schuller, preşedintele Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Austria.

Printre oaspeții prezenți s-a numărat și dr. Peter Ernst, președintele Asociației Johanniter-Hilfsgemeinschaft Oberbayern-Ost din Germania, prieten drag Reghinului pentru numeroasele acțiuni umanitare care le organizează aici în fiecare an.

„Vin de la 1.000 de kilometri din patria mamă a sașilor transilvăneni, Germania, locul de unde au plecat în urmă cu 800 de ani. Este de apreciat faptul că aici tradiția și cultura germană este respectată, păstrată frumos prin comunitățile de sași, poate chiar mai mult decât în Germania, lucru care mă face să fiu oarecum invidios pe oamenii de aici, pentru munca lor în ce privește păstrarea tezaurului folcloric săsesc și german. De Transilvania mă leagă dragostea tatălui meu față de această zonă, el vizititând în dese rânduri aceste locuri. Și eu la rândul meu am moștenit această dragoste, mai mult de atât, am preluat misiunea de a-i ajuta pe cei de aici, fapt pentru care vom continua acțiunile noastre caritabile în această zonă”, a spus dr. Peter Ernst.

Ultimul cuvând a revenit preoților Neugeboren Klaus Werner din Elveția, cel care a slujit în Biserica Evanghelică din Reghin în urmă cu cinci decenii și actualul paroh al Bisericii Evanghelice din Reghin, părintele Johann Zey.

„Ceea ce simt când vin în Reghin este acel sentiment de acasă. Întotdeauna, anul ăsta poate și mai mult ca altădată, simt că vin acasă. Spun asta deoarece familia mea aici a trăit înainte de război. Tatăl meu s-a născut aici, eu am slujit biserica de aici din Reghin. La revenitea mea aici după plecarea din anii 80 am găsit un urmaș aici în parohie. De când este el preot, legăturile dintre Austria și zona Reghin sunt mult mai strânse, de aceea spun că vin acasă ori de câte ori vin la Reghin”, a spus pr. Neugeboren Klaus Werner.

„Cum a subliniat și doamna prefect, în ciuda tuturor faptelor de istorie, uite că mai rezistăm, comunitatea noastră mică continuă să mai existe. Este un miracol a lui Dumnezeu. Întotdeauna când conduc turiștii prin sfânta noastră biserică subliniez acest lucru. Au trecut 79 de ani de când s-au refugiat sașii și încă mai suntem, încă mai existăm, încă mai putem ține astfel de manifestări. Este o minune a Domnului pentru care suntem foarte, foarte necunoscător”, a subliniat părintele Johann Zey.

Program artistic bogat

Momentul de reculegere în memoria celui care a fost Robert Zajzon, fost președinte al Forumului Germanilor din Reghin, plecat la cele veșnice în cursul anului trecut, a prefațat programul artistic prezentat de elevii Maria Bucur și Remus Moldovan din cadrul Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior”.

Primii care au deschis programul artistic au fost preșcolarii și elevii secțiilor germane din Reghin (Grădinița cu Program Normal nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr 1, Gimnaziul ”Augustin Maior”) completat de recitalurile de muzica și poezie susținute de elevii Astrid Jördel Crisan și Alesia Schüller.

Pe scenă au mai urcat Ansamblul de dansuri populare maghiare ”Jarom” al Casei de Cultura ”Eugen Nicoară” din Reghin, Ansamblul de dansuri săsești ”Rosenkranz” din Batoș, Ansamblul ”Dor Solovăstrean”, Ansamblul de dansuri ”Der kleine Goldregen“ din Reghin, Ansamblul de dansuri sasesti ”Vergissmeinnicht” a Forumului German din Bistrița și Ansamblul de dansuri săsesti“ Goldregen“ al Forumului Germanilor din Reghin.

Alin ZAHARIE