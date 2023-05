UMFST a primit o finanțare de 7.000.000 lei din partea Guvernului României

Distribuie

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST) a primit o finanțare în valoare de 7.000.000 lei din partea Guvernului României pentru implementarea proiectului “Intramural cells as biomarkers and therapeutic targets for Alzheimer’s disease”.

„Am semnat, astăzi, la sediul Guvernului, în numele UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, un nou contract de finanțare în valoare de 7.000.000 lei, în cadrul Investiției 8 „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, parte a Componentei 9 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), susținută de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Proiectul intitulat “Intramural cells as biomarkers and therapeutic targets for Alzheimer’s disease” a fost depus în numele universității și fost câștigat de prof. univ. dr. Roxana Cărare, directorul BRAIN Institute din Târgu Mureș (British-Romanian Academic Institute of Neuroscience) și profesor de neuroanatomie la University of Southampton, Marea Britanie, cercetările urmând a se desfășura în cadrul Centrului de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice (CCAMF) din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, condus de prof. dr. Claudia Bănescu, cu suportul Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare (director, dna Nicoleta Suciu)”, a transmis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul Universității pe pagina de facebook Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei a arătat că în cadrul apelului Life Sciences (Științele vieții), proiectul a obținut cel mai mare punctaj la nivel național (92 puncte) dintre cele 60 de proiecte depuse, urmând a fi finanțate 18 proiecte.

„Contractul de finanțare a fost semnat din partea Guvernului României de către ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, dl Sebastian Burduja, în prezența prim-ministrului României, dl Nicolae Ionel Ciucă, și a ministrului Educației, dna Ligia Deca”, a mai precizat Rectorul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, potrivit aceleiași surse.