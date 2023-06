Terapiile alternative, de la modă la vindecare

Distribuie

Este la modă astăzi să te preocupe, într-un fel sau altul, dezvoltarea personală și căutarea spirituală. La o minimă căutare pe internet găsim sute de ”guru”, predicatori, maeștri, învățători, terapeuți care vorbesc despre meditație, mindfulness, lumină, vindecare ș.a.m.d.

Mă și mir că, având la dispoziție atâtea informații, atâtea tehnici și atâtea prilejuri de a învăța și practica, mai există încă oameni bolnavi, sinucigași, războaie, ură și toate celelalte rele pe care le putem vedea în fiecare zi pe fluxurile de știri.

Mai mult decât accesul la învățături și tehnici străvechi, adaptate astăzi pentru a putea fi înțelese și practicate de omul modern, știința a ajuns și ea să dezvolte tehnici și experimente prin care poate măsura și demonstra chiar și scepticilor beneficiile fizice și psihice ale diferitelor tehnici de meditație și nu numai. Computere avansate pot crea astăzi harta circuitelor noastre cerebrale și s-a demonstrat deja că ceea ce psihologii numesc mecanisme de protecție nu sunt doar niște concepte abstracte ci adevărate rețele create fizic de neuroni pentru a crea răspunsurile neuronale care să ne ajute să facem față problemelor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi.

S-a arătat că avem chiar posibilitatea de a le rescrie. Plasticitatea cerebrală este astăzi o certitudine care, deși încă nu o înțelegem pe deplin, învățăm încet, încet să o folosim și să o modelăm. Și totuși, cei mai mulți dintre oameni, în marea majoritate a timpului, aleg să ignore toate aceste lucruri și să continue să se scufunde în mocirla cotidiană.

Am constat în ultimii ani că inclusiv cei care practică diverse tehnici, chiar terapeuții care pretind că lucrează cu lumina și că au ca misiune pe acest Pământ să-i ajute pe alții să se regăsească sau să se vindece, nu fac decât să se autoamăgească și să-i amăgească și pe alții promițându-le marea cu sarea. Se împlinesc în acest an de grație 2023 șase ani de când am făcut primii pași serioși pentru a înțelege și a încerca să mă vindec de depresie.

Șase ani în care am mers săptămânal la terapie, am făcut cursuri și workshopuri, am studiat, teoretic și practic o multitudine de tehnici, am exersat și am luat parte la diferite inițieri în diverse curente de spiritualitate, de la metafizică și regresii în vieți anterioare la shamanism, de la meditații budiste la terapii cu cristale și cărți de tarot la mistică și rugăciune ortodoxă. Pe lângă toate acestea, am citit sute de cărți și articole legate de cele de mai sus, plus foarte multe cărți de psihologie și psihanaliză.

În tot acest periplu am avut privilegiul să întâlnesc oameni minunați și să trăiesc experiențe revelatoare, am învățat să mă înțeleg mai bine, să mă uit cu adevărat la cine și ce sunt. În același timp, am văzut și multă falsitate, am cunoscut mulți oameni care caută rezolvări ușoare și vindecări peste noapte, am dat și peste oameni care se consideră experți în lucruri pe care, de fapt, nu le înțeleg pentru că nu le-au trăit niciodată. Dar, cel mai important lucru pe care l-am învățat în tot acest proces este că nimeni și nimic din exterior nu te poate vindeca.

Toate aceste instrumente, tehnici, terapeuții cu care lucrezi la un moment dat, cunoștințele teoretice pe care le asimilezi au, de fapt, un singur rol, acela de a îndrepta pe o anumită cale. Dar să pășești cu adevărat pe această cale pentru a ajunge la o vindecare ține exclusiv de tine. Scopul acestei călătorii nu este de a găsi pe cineva sau ceva care să te facă bine, scopul este să înțelegi că TU ești propriul tău vindecător și că pentru a reuși să faci acest lucru este necesar să ai curajul să te uiți la întunericul din tine.

Fără a îndeplini această condiție fundamentală, orice terapie ai face, orice tehnică ai practica, nu vei face altceva decât să te autoamăgești. Te vei minți singur și, pentru că pe moment poate te vei simți mai bine, te vei considera vindecat. Dar la primul hop, la prima problemă serioasă care va apărea în viața ta, vei ceda și vei ajunge să spui că terapia sau tehnica nu e bună de nimic.

Sanda VIŢELAR