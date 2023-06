„Da, dragă” secretul unei căsnicii de peste 50 de ani

Distribuie

La Târgu-Mureş a devenit o tradiţie, în cadrul Zilelor Târgumureşene, celebrarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Anul acesta Nunta de Aur, ceremonia în cadrul căreia municipalitatea felicită longevitatea cuplurilor a avut loc vineri la Casa Căsătoriilor din Cetatea Târgu-Mureş.

35 de cupluri au fost premiate şi felicitate de către primarul municipiului, Soos Zoltan. „În urmă cu 50 de ani, dacă ne gândim la istorie, eram mai aproape de Al Doilea Război Mondial decât de Facebook și Smartphone și să vedem unde a ajuns lumea. Şi acum 50 de ani eram mai mult îngrijorați să stăm la rând, să avem de mâncare, ceva pe masă și să luăm haine pe măsura copilului. Iar acum 50 de ani, dvs. v-ați hotărât să vă întemeiaţi o familie și să vă legați viețile împreună, în ciuda tuturor dificultăților și incertitudinilor. Şi ați rămas împreună la bine și la rău, pentru că ați avut și ați vrut cu adevărat să faceți ca legătura matrimonială să dureze o viață întreagă”, a spus acesta în deschiderea ceremoniei.

Ioan şi Silvia Maier au fost unul dintre cuplurile sărbătorite care ne-au împărtăşi secretul unei căsnicii de lungă durată.

„Putem să vă spunem că nu a fost doar lapte şi miere, dar având încredere, înţelepciune şi răbdare unul cu celălalt am mers mai departe”, a spus Silvia Maier, în timp ce domnul Maier a completat-o oferind astfel cheia întregii relaţii. „Secretul este că întotdeauna eu am avut ultimul cuvânt, orice a spus soţia eu am spus „da, dragă”, ne-a spus acesta.

Dincolo de răbdare, încredere, înţelepciune, la baza unei căsnicii trebuie să stea iubirea.

„Să iei o femeie care să te iubească şi pe care şi tu să o iubeşti, să nu-ţi baţi joc unul de altul şi să nu faci abuzuri, indiferent despre ce e vorba. Să nu faci abuzuri. Să fi cinstit şi să-ţi vezi de treaba ta”, a spus Vasile Ostace.

Sanda VIŢELAR