INTERVIU cu Dr. Derzsi Zoltán: “Ne dorim ca toți pacienții noștri să se vindece, nimic altceva!”

Laureat al Galei Mureșul Medical-Premiile Zi de Zi, Dr. Derzsi Zoltán activează în cadrul Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și conduce, totodată, blocul operator al clinicii. În interviul pe care ni l-a acordat a insistat asupra transformărilor care au loc în specialitățile ortopedie și chirurgie pediatrică, accentuând importanța noilor tehnici minim invazive în tratarea pacienților nou-născuți, copii și adolescenți.

Reporter: Domnule doctor, pentru început, vă rugăm să ne faceți o retrospectivă a anului 2022 și să ne împărtășiți care sunt obiectivele dumneavoastră pentru anul 2023.

Dr. Derzsi Zoltán: Anul 2022 ne-a adus multe provocări din punct de vedere profesional pe care le-am privit drept oportunități. A fost un an foarte greu, obiectul principal al anului a fost perfecționarea profesională, de a face pași înainte în plan profesional în ceea ce privește chirurgia pediatrică, pe partea de cercetare și pe linie universitară.

Am participat la foarte multe evenimente profesionale printre care Conferința Mondială de Chirurgie Pediatrică, multiple cursuri de perfecționare în chirurgia mâinii, traumatologie pediatrică, chirurgie neonatală, chirurgie pediatrică minim invazivă și această listă nu este exhaustivă. În 2022 am avut a colaborare foarte strânsă, multidisciplinară cu colegii din București, din Târgu Mureș și din Ungaria, colaborare din care am învățat foarte mult și pentru care sunt recunoscător colegilor.

Am început să redactez împreună cu colegii mei câteva articole științifice valoroase, o parte dintre ele fiind publicate deja și, nu în ultimul rând, împreună cu colegii mei am reușit să-i ajutăm pe foarte mulți copilași de pe întreg teritoriul țării cu multe metode minim invazive care reprezintă viitorul în acest domeniu. Am făcut pași mari, am început cu colegii tehnici noi artroscopice și laparoscopice de asemenea, tehnici moderne în traumatologia pediatrică. Și, ca un lucru bun adus de Covid, au fost organizate multe cursuri, workshopuri online și diferite webinare la care am participat cu mare drag și am învățat mult.

Planurile pe anul 2023 sunt extrem de multe, dacă Cel de Sus ne ajută, sănătatea ne permite și colegii ne susțin, o să le și realizăm. Dorim aprofundarea cunoștințelor și introducerea unor tehnici noi în artroscopie pentru care la sfârșitul lunii martie am participat la Congresul European de Ortopedie Pediatrică la Cracovia de unde am zburat la München pentru a lua parte la un laborator de artroscopie. Aici am avut oportunitatea de a exersa tehnici noi minim invazive de artroscopie.

Anul acesta urmează să particip la un curs de Chirurgie Neonatală de Urgență în Ungaria și în iunie la Congresul European de Chirurgie Pediatrică, urmând ca în toamnă să continuăm perfecționarea pe toate planurile. Ne dorim să finalizăm proiectele noastre de cercetare și să ne axăm pe instruirea studenților și a colegilor tineri. În plan mai avem renovarea secției din fonduri aduse prin asociația noastră și prin conducerea spitalului. Ca medic coordonator al blocului operator, îmi doresc să continuăm dotarea sălilor de operații cu aparatură medicală de înaltă performanță, instrumente și materiale consumabile de ultimă generație. Anul acesta ne propunem să ne deschidem mai mult și către domeniul privat în ceea ce privește nu numai consultațiile, ci și intervențiile, motiv pentru care un tânăr coleg specialist din echipa noastră a fost angajat cu contract cu Casa de Asigurări la un spital privat în Târgu Mureș. Îl considerăm un pas foarte important, fiind primul asemenea contract în județul Mures pe specialitatea de chirurgie pediatrică. Această deschidere către domeniul privat îl consider un pas foarte important fiindcă sunt foarte mulți părinți care doresc să le fie tratați copiii într-un spital privat. De asemenea, doresc să facem un pas în față și în colaborarea interdisciplinară.

Rep.: Domeniul chirurgie ortopedie pediatrică este extrem de complex, iar dvs. tratați de la nou-născuţi până la adolescenţi. Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le întâlniți în practica medicală?

D.Z.: Să împărțim întrebarea în minim trei categorii. La nou-născuți, sugari și copii foarte mici, cel mai des tratăm malformații congenitale atât în chirurgie, cât și în ortopedie pediatrică. Acestea sunt provocări foarte mari atât pentru familie, cât și pentru medic. Trebuie să intervenim cât mai bine pentru că o să influențeze calitatea vieții micuțului pacient pe tot parcursul acesteia. În anumite cazuri intervenția noastră înseamnă viață. Ca un punct important aș dori să menționez aici importanța colaborării cu medici din alte specialități, în special pediatrie, neonatologie, terapie intensivă și multe altele.

Copilul mic în zona vârstei de 4-12 ani este a doua categorie pe care aș defini-o. Pe partea de chirurgie tratăm și patologia congenitală cum ar fi hernia, hidrocelul, afecțiuni urologice, diferite afecțiuni gastrointestinale și patologii de urgență, de exemplu apendicită, plăgi, pe partea de ortopedie – foarte multe traume, mai ales fracturi, entorse, dar, de asemenea, tulburări de creștere, inegalitatea membrelor, picior plat valg sau deformări reziduale.

A treia categorie definită este aproximativ 12-18 ani, unde este o zonă în care trebuie să tratăm patologii atât pediatrice, cât și de adulți. Ca tehnici folosim atât tehnici aplicate în patologia adultului, cât și tehnici folosite în patologia pediatrică. Un aspect mai puțin fericit este faptul că patologia oncologică, mai ales tumorile de părți moi și de os, sunt prezente la toate categoriile de vârstă și au tendința de creștere.

Rep.: De ce ați ales această specializare și cum a evoluat acest domeniu în ultimii ani?

D.Z.: Am dorit să fiu ortoped de adulți, însă după terminarea facultății am fost întrebat de conducerea universității dacă nu mi-ar plăcea chirurgia și ortopedia pediatrică. I-am rugat să-mi dea timp de o zi de gândire, dar până am ajuns la ușă, decizia era luată. Am zis că vreau să încerc această frumoasă specialitate. Fiindcă la vremea respectivă nu a existat rezidențiat de ortopedie pediatrică în România, am început chirurgia pediatrică care mi-a plăcut foarte mult.

După terminarea rezidențiatului, timp în care am făcut atât chirurgie, cât și ortopedie pediatrică am decis să fac încă 6 ani de specializare în ortopedie pediatrică. În ultimii ani sunt schimbări mari în aceste specialități, lumea se îndreaptă spre tehnici minim invazive cum ar fi laparoscopia, cistoscopia, artroscopia și osteosintezele minim invazive. Medicina evoluează așadar, iar cu ea se dezvoltă și chirurgia, și ortopedia pediatrică.

Rep.: Ce sfaturi și recomandări aveți pentru părinți? Când ar trebui să aibă loc prima vizită în scop preventiv la medic?

D.Z.: În orice situație când ei consideră că ceva nu este în regulă, medicul de familie sau alt medic recomandă, să ne caute cu încredere. În majoritatea cazurilor, observațiile părinților sunt bine întemeiate. Orice copilaș trebuie să se prezinte în jurul vârstei de 6 săptămâni pentru screening de displazie de șold, în jurul vârstei de 4,5-5 ani este recomandat un control în ceea ce priveste axul genunchiului, gleznei și a piciorului. La băieți, în jurul vârstei de 1,5 ani se recomandă verificarea organelor genitale.

Rep.: Sunteți un medic extrem de apreciat și foarte empatic. Cum descrieți relația pe care o aveți cu micii pacienți? Cât este de importantă comunicarea?

D.Z.: Cu copilașii e ușor, mă înțeleg de minune, stau pe pat, îi liniștesc, am bancurile mele obișnuite pentru fiecare vârstă, la cei mici emit sunete, la cei mai mari găsesc ceva ce iubesc, vorbim de sport sau de alte subiecte preferate. Le place aspectul meu de GRU. La sfârșitul zilei tot reușim să ne împrietenim. Cu părinții e mai greu, mulți sunt speriați, supărați, derutați. Trebuie să le înțelegem starea de spirit, trebuie să avem multă răbdare și empatie, fiindcă noi am ales această meserie și noi suntem acolo pentru pacient. Cine nu acceptă acest lucru, nu și-a ales bine meseria. Din păcate, informația nefiltrată de pe internet distanțează pacienții de medici, încrederea de altădată nu există întotdeauna. Le recomand pacienților și părinților să pornească de la premiza că medicul le vrea binele și informațiile pot fi mai bine filtrate de medic decât de pacient. Noi ne dorim ca toți pacienții noștri să se vindece, nimic altceva!

În încheiere, aș dori să le mulțumesc părinților și pacienților pentru încredere. Le mulțumesc colegilor, conducerii spitalului, conducerii universității și partenerilor din sectorul privat pentru colaborare.

A consemnat Iris GRAUR