Zeci de gospodării din judeţul Mureş afectate de inundaţii

Codul portocaliu de averse torențiale și instabilitate atmosferică accentuată valabil în județul Mureș între 25 iunie (ora 11:00) și 26 iunie (ora 04:00) a provocat o serie de inundații în localitățile Zau de Câmpie, Valea Largă, Miheșu de Câmpie și Luduș.

Ploile torențiale au început de vineri, 23 iunie. Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului-Județul Mureș “în toate cele 3 zile de la sfârșitul săptămânii trecute, pompierii mureșeni au intervenit în 81 de misiuni care au vizat inundațiile din județ. Cele mai multe intervenții au vizat extragerea apei din pivnițe, garaje, magazii și depozite, dar și din locuințele celor afectați.”

Potrivit aceleiaşi surse, pe perioada codului portocaliu, respectiv în seara zilei de 25 iunie, s-au înregistrat următoarele pagube: în localitatea Zau de Câmpie au fost afectate 3 case, 1 garaj, 2 pivnițe și aproximativ 50 de gospodării precum şi infrastructura de transport gaze naturale; în localitatea Valea Largă au fost afectate o pivniță, 1 garaj, 4 case și aproximativ 10 gospodării; în localitatea Luduș au fost afectate o casă și un stâlp de electricitate iar în localitatea Roșiori au fost afectate 2 gospodării.

“Dacă vineri și sâmbătă am fost alături de mureșenii din Cristești, Apold și Suplac, duminică am avut o zi în care ploile au provocat pagube mai însemnate. Ieri (duminică n.r.) am coordonat intervențiile din Zau de Câmpie, Miheșu de Câmpie și Valea Largă, acolo unde zeci de gospodării au fost inundate. Toate autoritățile cu rol în aceste situații de urgență au intervenit eficient pentru evacuarea apelor și am acționat cu toții în mod unitar pentru a limita pagubele. Sunt în permanentă legătură cu primarii localităților afectate de unde așteptăm cât mai repede rapoartele operative care vizează pagubele produse, urmând ca în perioada imediat următoare comisiile mixte să meargă în teren” a afirmat prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel.

