Echipa naţională de Teqball primită la Târgu-Mureș

Federația Română de Teqball a organizat sâmbătă, 8 iulie, la Târgu-Mureş, întâlnirea delegației sportivilor și oficialilor care au participat la Jocurile Olimpice Europene Cracovia – Maropolska 2023 cu reprezentanții oficialitățiilor locale și județene. Evenimentul s-a desfășurat la baza Teqball Arena din cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” și a avut drept scop marcarea rezultatelor excelente obținute de sportivi la competiţia europeană.

După multă muncă și dedicare, sportivii s-au întors acasă cu trei medalii: două de aur și una de argint.

„Această întâlnire se datorează acestor sportivi deosebiți, cărora le cunoaștem și care își cunosc propriile eforturi pentru a deveni campioni la prima prezență a Teqball în cadrul Jocurilor Europene. Cu atât mai meritoriu este acest rezultat, cu cât aceste Jocuri Europene se desfășoară din patru în patru ani.” a declarat Teodor Luca, preşedintele Federaţiei Române de Teqball.

Cine sunt campionii noștri

„Barabási Kinga este târgumureșeancă, are aurul la simplu feminin. Împreună cu colega ei, Dakó Katalin, dețin argintul la dublu feminin. Apoi, campionul nostru absolut, numărul unu mondial, acum și campion european, Apor Györgydeák și colegul lui Szabolcs Ilyés, care, nu numai că este partenerul lui, dar este și mentorul, antrenorul lui, cel care ne ajută în a-l menține pe Apor la acest nivel deosebit de ridicat.”, a continuat Teodor Luca.

Pe lângă aceste trei medalii, cei doi sportivi, Apor Györgydeák și Szabolcs Ilyés au fost premiați cu locul patru la dublu masculin, un loc foarte important în contextul prezenței la Cracovia a celor mai bune echipe de Teqball la nivel mondial. Acum, pentru sportivi, urmează Campionatul Mondial din Thailanda.

Rezultate după un an și două luni

Faptul că întâlnirea a avut loc la Teqball Arena nu este un lucru întâmplător, deoarece, acum un an și două luni, odată cu inaugurarea sa, s-a dorit crearea unei „fabrici” de campioni. Cu acest prilej, Teodor Luca le-a mulțumit senatorului Novák Levente, vicepreşedintelui CJ Mureș Kovacs Levente și primarului Soós Zoltán pentru implicare și susținere.

„Campionii au reprezentat orașul nostru și au adus deja, într-un an, medalii prețioase pentru renumele sportului târgumureșean. Și, desigur, ideile nu s-au oprit acum un an, chiar dacă sunt multe dificultăți cu Legea Finanțării Sportive. Încercăm să găsim soluția pentru a finanța mai consistent această ramură sportivă realizată în mod fenomenal pe plan mondial. Devine deja o febră a sportului, o febră nouă, ceea ce este foarte pozitiv.” a declarat Soós Zoltán.

Totodată, primăria are în plan să achiziționeze mese de Teqball pentru școlile din Târgu-Mureș, pe lângă cele donate de Academia Românească de Teqball, și să creeze un teren destinat Teqball-ului și în Parcul Municipal.

Publicul a susţinut echipa României

„Pot să spun că a fost foarte frumos, neaşteptat de frumos. Nici nu ştiam cum şi la ce să ne gândim, cum o să fie totul organizat. În ce priveşte aurul, pot să zic că m-am gândit la o medalie, nu chiar la medalia de aur, dar oricum aş fi fost mulţumită dacă mă clasam în primele trei locuri. Sunt foarte fericită că am reuşit să aduc această medalie României. M-a încurajat faptul că au venit foarte mulţi oameni să mă susţină din echipa României şi, surprinzător, foarte mulţi de spectatori din Polonia. Cred că şi pe organizatori i-a luat prin surprindere faptul că au fost atât de mulţi, unii chiar n-au reuşit să intre deoarece nu mai erau locuri libere. Pot spune că la Campionatul Mondial a fost mai greu deoarece sunt câteva ţări în afara Europei care au jucătoare foarte bune, dar şi aici a fost prezente din Franţa şi zonele din Ungaria, care pot spune că ele erau adversare, adversarele mele directe şi de care să zic aşa puţin m-am temut”, a declarat sportiva Kinga Barabasi, medaliată cu aur la simplu feminin.

De asemenea, Kinga Barabasi a obţinut o medalie de argint şi la dublu feminin, unde a făcut echipă cu Katalin Dako.

„M-am aşteptat să câştig. Adică să fiu în finală şi sunt foarte fericită că am putut să câştig medalia de argint. Am fost foarte, foarte, foarte fericită pentru această medalie de argint. Doi ani m-am pregătit pentru această performanţă, nu e mult, doar doi ani”, a arătat Katalin Dako.

Numărul unu mondial, Apor Gyorgydeak, care a obţinut medalia de aur la simplu masculin, susţine că atenţia sa se îndreaătă acum spre Campionatul Mondial din Thailanda, unde îşi doreşte să îşi păstreze titlul mondial.

„Mă bucur că m-am calificat aici, la Jocurile Europene, după aceea a fost un vis sau un scop să câştig Jocurile Europene şi da, am reuşit să câştig Jocurile Europene. Sunt foarte bucuros. Mă bucur că eu sunt campionul mondial şi numărul unu mondial, anul acesta sper să câştig încă o dată Campionatul Mondial. Acum vin calificările pentru Campionatul Mondial, sper că câştig şi merg acolo, la cred că va fi Thailanda”, a subliniat Apor Gyorgydeak.

Coechipierul lui Apor Gyorgydeak din proba de dublu masculin, în care s-au clasat pe locul IV, Szabolcs Ilyes, s-a arătat fericit pentru echipa României de Teqball care a avut un parcurs excelent.

„Suntem foarte bucuroşi că am câştigat trei medalii, două de aur şi un una de argint. La dublu masculin nu am reuşit o medalie, dar am fost acolo, în final four. Am avut şi minge de set cu sârbii, cu campionii mondiali, şi cu polonezii. Am pierdut şi în finala mică, dar am fost în final four, două meciuri extraordinare şi suntem bucuroşi şi cu locul patru. Atmosfera a fost fantastică. Am fost pe locul trei în clasamentul mondial, am avut grijă de set cu sut, dar nu a reuşit să câştigăm. Vrem să ne calificăm la Campionatul Mondial şi acolo sper că putem să câştigăm o medalie”, a declarat Szabolcs Ilyes.

Alexandra BORDAȘ