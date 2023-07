Imagini ale CRJ din „azilul groazei” din Bărdești. Georgiana Pascu povestește ce a văzut acolo

Distribuie

Georgiana Pascu, manager de programe al Centrului de Resurse Juridice din București, este persoana care a salvat astăzi după-amiază 30 de beneficiari din Căsuța lu Min din Bărdești, administrată de Asociația Re-Min, reprezentată de Cosmin Papuc, membru fondator al organizației neguvernametale. Sesizată printr-o plângere de o persoană care avea un aparținător în centru, Georgiana a aflat că în subsolul imobilului din satul aparținător comunei Sântana de Mureș erau ținuți în condiții greu de descris opt persoane. Cum procedează de peste 20 de ani, o echipă a Centrului de Resurse Juridice a ajuns în Mureș în jur de ora 13 și a constatat că cele sesizate se confirmă. Iar de aici a fost doar un singur pas până la alertarea autorităților și impresionanta desfășurare de forțe din curtea Căsuței lu Min, un centru rezidențial destinat persoanelor cu dizabilități.

Georgiana Pascu ne-a povestit în această seară ce a văzut în centrul de la Bărdești: „În jurul orelor 13.00 am ajuns aici, poarta era închisă cu un lanţ gros şi cu un lacăt, am solicitat deschiderea porţii şi ne-a fost permis accesul în interior. În interior am solicitat să vedem fiecare încăpere aşa cum facem de 20 de ani în vizitele inopinate ale Centrului de Resurse Juridice. Undeva în partea stângă erau nişte scări care coborau în subsol, am întrebat ce este acolo, ni s-a spus că este spălătoria, am coborât la subsol.

Prima încăpere într-adevăr este o spălătorie, erau mai multe maşini de spălat care funcţionau, iar în spatele acestora era o perdea de plastic în spatele căreia erau ascunse mai multe persoane cu dizabilităţi într-o stare gravă. Era o cameră plină cu materiale de construcţii, ferestrele erau acoperite cu saci de plastic, dar cel mai important este că persoanele acestea zăceau pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla în stare gravă de malnutriţie, era acoperită de muşte, o alta plângea şi cerea apă. În aceeaşi cameră mai era o doamnă şi un domn în vârstă pe două saltele murdare care la momentul la care ne-am apropiat s-au speriat foarte tare. Între timp a coborât un alt tânăr rezident care ieşise de acolo şi care ne-a confirmat faptul că stau închişi de mai mult timp în acest susbol.

Am sunat la 112, am cerut ajutor din partea medicilor şi a poliţiei. Dumnealor au solicitat o maşină de intervenţii multiple, au acordat prim ajutor tinerei respective după care ne-am continuat vizita. În timpul vizitei pe etaj am numărat 22 de oameni, persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi. I-am rugat să ne arate încheieturile mâinilor, la doi dintre aceştia am putut să vedem semne proaspete, urme recente de legături. I-am întrebat ce s-a întâmplat de faţă cu poliţia şi ne-au confirmat faptul că au fost legaţi recent de conducerea acestui centru de mâini şi de picioare.

Am avut 3-4 ore de declaraţii şi de discuţii, între timp s-au căutat cu insistenţă acte de identitate care nu puteau fi găsite. S-au găsit actele de identitate şi s-a început verificarea om cu om, act cu act. Până la această oră, noi nu am văzut niciun fel de planuri de servicii, de intervenţii cu rezultate ale serviciilor sociale şi medicale de aici.

După 3-4 ore, văzând că nu ies la număr împreună cu ofiţerii de poliţie s-au căutat două persoane. Un rezident în acel moment ne-au arătat nouă şi organelor de poliţie că în spate mai există o scară ascunsă, există o uşă, care dă într-un hol, care dă într-o bucătărie, iar în spate se afla o uşă pe care scria materiale de construcţii. Această uşă dădea într-un hol, în stânga era o cameră, în dreapta un grup sanitar. Era un pat de metal şi cu o saltea mizerabilă, uşa era blocată la camera din stânga de o masă grea de metal cu mai multe cărămizi. Am tras, am deschis uşa, iar în această cameră în întuneric, pe un singur pat, erau doi tineri foarte slabi, unul într-o parte, celălalt în cealaltă parte, într-un miros pe care nu-l pot descrie”.

Vizita în centru a pornit de la sesizarea unei persoane. „Am primit o sesizare în care ne era reclamat faptul că mai mulţi tineri sunt ţinuţi în subsolul acestei clădiri. Nu vă ascund faptul că greu am crezut că este vorba despre aşa ceva aici. Câteva ore nu am avut acces la documente”, a adăugat Georgiana Pascu.

Persoanele care erau în centrul rezidențial au fost aduse aici din Sectorul 5 și 6 din București, din sistemul de asistență socială păstorit de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector.

“Sunt 4-5 tineri care provin de la Sector 6 şi care ne-au povestit că au fost aduşi de o doamnă pe nume Oana din cadrul acestui DGASPC şi că vor să se întoarcă acolo. Ce caută oameni din Bucureşti aici nu pot să vă spun. Doi provin din centrul de asistenţă socială al DGASPC Mureş (n.a. Miklea Hajnal Katalin, directorul general al DGASPC Mureș a infirmat însă această informație, susținând că direcția mureșeană nu a avut contracte cu această asociație), iar ceilalţi se pare că sunt rezidenţi pentru care DGASPC Covasna plăteşte serviciile care ar fi fost relocaţi în urmă cu câteva zile după ce controlul efectuat de autorităţile din judeţul Mureş într-o altă locaţie a aceluiaşi furnizor a fost suspendat. Urmare a închiderii acelui centru s-a hotărât internarea acestor oameni într-un spital în Mureş. Se pare că DGASPC Covasna şi-ar fi luat proprii beneficiari din spital şi i-au adus aici”, a continuat Georgiana Pascu.

Sursa foto: Centrul de Resurse Juridice – CRJ