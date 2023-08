Emoții adolescentine la Local Talent Fest Târgu Mureș

Distribuie

Prima preselecție din cadrul Local Talent Fest a avut loc luni, 7 august, în Parcul ”Diamant” din cartierul Tudor al municipiului Târgu Mureș. Evenimentul constă într-un concurs care are ca obiectiv promovarea talentelor autohtone, a copiilor și adolescenților mureșeni.

Trei preselecții, în trei cartiere

Competiția cuprinde trei preselecții organizate în tot atâtea cartiere ale municipiului: Tudor, Dâmbu și Unirii, finala urmând să aibă loc în data de 3 septembrie, în cadrul Festivalului Caravana City Food de pe Bulevardul Cetății. Premiile constă în gadgeturi pentru locurile doi și trei, respectiv suma de 300 de lei pentru locul întâi, și sunt asigurate de către Maurer Residence Târgu Mureș.

Inițiativa aparține Asociației Mercur Creativ în parteneriat cu Asociația Vizitransylvania, iar proiectul este co-finanțat de Primăria și Consiliul Local din Târgu Mureș. Festivalul a apărut pentru prima dată în calitate de concurs, anul trecut fiind organizat doar sub formă de eveniment de promovare a talentelor adolescentine.

„Este al doilea an în care organizăm acest proiect. A fost anul trecut într-un format de promovare a talentelor, dar nu sub formă de concurs, a fost doar pe bază de înscriere și au evoluat pe scenă toți cei care s-au înscris. Dar acum facem o selecție. Am avut o avalanșă de înscrieri și atunci ne-am propus să fie sub formă de concurs, să venim în cartiere alături de concurenți și am ales cele mai mari cartiere ale Târgu Mureșului”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Cristina Manoilă, reprezentantă a Asociației Mercur Creativ.

Talentele locale, promovate

Întrebată despre obiectivul asociației din care face parte, Cristina Manoilă a precizat: „Promovăm talente locale, promovăm produse locale la Târgul Cetății și pentru că am început cu producătorii locali, am zis șă ne îndreptăm și către cultură și atunci ne-am orientat spre tinerele talente”.

Juriul a fost format din publicul prezent la fața locului, al cărui verdict a reprezentat 50% din clasamentul final, cealaltă jumătate aparținând juriului constituit din personalități de mare interes cultural: Vizi Imre – cântăreț, compozitor și producător, Bathori Zsuzsanna – președinta Asociației Vizitransylvania, respectiv Dragoș Manoilă – olimpic național.

„Am o părere foarte pozitivă. Era timpul să se întâmple chestia asta pentru că așa vom descoperi talente noi. Eu cred că primul pe care îl poți face spre o carieră de artist începe aici. Există o singură modalitate de a-ți învinge tracul, confruntându-l”, a susținut cântărețul Vizi Imre.

22 de competitori

Un element cu totul inovator a fost modalitatea prin care spectatorii și-au putut alege preferatul: fiecare concurent este evidențiat printr-un bilet colorat, misiunea publicului fiind aceea de a reține culoarea biletului aferent preferatului lor, ca mai apoi să preia un bilet de aceeași culoare și să-l introducă într-o urnă.

La acest eveniment s-au înscris 22 de concurenți, iar primii opt concurenți care au urcat pe scena din cartierul Tudor spre a-și etala aptitudinile personale au fost: Bako Mara, Diana Coman, Diana Guțui, Maria Joo Coman, Moga Klara, Antonia Rădeanu, Anamaria Sonica și Alexia Stegar. Concurenții au avut vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani, fiind elevi talentați care vor să-și facă cunoscut potențialul.

„Am aflat despre acest eveniment datorită profesoarei mele de canto. Consider că acest concurs îmi poate oferi oportunități pentru viitor, având în vedere cine este în juriu. Îi apreciez pe toți jurații din această seară”, ne-a spus concurenta Antonia Rădeanu, care în viitor vrea să devină artistă.

Spectatorii au părut entuziasmați de acest proiect, pe care l-au catalogat ca fiind o modalitate prielnică de potențare a curajului adolescentin, de promovare a talentelor locale și de detensionare.

„Este un moment de relaxare, mai ales în cursul verii. Am văzut ieri și în centrul Târgu Mureșului și e foarte bine că se extind în cartiere. E o notă de vară, de relaxare, de bună dispoziție. Consider că emoțiile concurenților sunt inerente, iar evenimentul este prielnic pentru a se acomoda cu publicul. Aș încuraja tineretul să se afirme, căci doar așa pot să-și împlinească visurile”, a fost părerea spectatorului Adrian Borzea.

