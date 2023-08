Noutăți despre proiectul pentru modernizarea Aeroportului ”Transilvania”

Distribuie

Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, că proiectul “Extindere platformă de parcare aeronave” propus a fi realizat în orașul Ungheni, localitatea Vidrasău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Cele două căi de rulare, unite

Potrivit proiectului Deciziei etapei de încadrare, document făcut public în data de 2 august 2023, pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, investiția aparține Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș și are în vedere extinderea platformei de staționare a aeronavelor de pe Aeroportul ”Transilvania”, în vederea suplimentării locurilor de parcare, precum și a capacității de operare a pistei de decolare-aterizare prin unirea celor două căi de rulare existente, Alfa și Bravo.

”Această intervenție va diminua timpul de ocupare al pistei de decolare- aterizare și va facilita procesarea unui număr mai mare de pasageri. Prin această intervenție se vor realiza și lucrări de reconfigurare a marcajelor, iluminat artificial, precum și realizarea unui balizaj luminos pe platforma finală. Pista are o lungime de 2.000 metri și lățimea de 45 metri și nu este prevăzută cu acostamente. Aceasta a trecut printr-un proces de reparație capitală în perioada 2017-2018. Buzunarele de întoarcere au o lungime de 118,2 metri, respectiv 118,3 metri și au aceeași structură rutieră semirigidă cu aceeași alcătuire ca zonele marginale. Calea de rulare Alfa are o lungime de 75 metri și lățimea de 45 metri, incluzând și două acostamente a câte 7,5 metri fiecare, și este realizată dintr-o structură rutieră semirigidă cu îmbracăminte din straturi asfaltice. Calea de rulare Bravo are lungimea de 131 metri și lățimea de 23 metri și este încadrată de două acostamente a câte 3,5 metri fiecare. Structura rutieră este de tip semirigidă cu îmbrăcăminte din straturi asfaltice”, se menționează în document.

Platformă nouă, de 8.000 de metri pătrați

În același document sunt furnizate informații despre cele două platforme de îmbarcare-debarcare, APRON 1 și APRON 2. Conform sursei citate, platforma APRON 1 a fost supusă în 2018 unui proces de modernizare și reabilitare majoră care a constat în demolarea în totalitate a structurii rutiere aeroportuare existente și înlocuirea ei cu o structură rutieră nouă de tip rigid, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, prevăzută cu rosturi transversale și longitudinale.

”Amenajarea platformei finale va aduce următoarele modificări în configurația existentă: crearea unei suprafețe de platformă pentru parcarea aeronavelor, de aproximativ 8.000 de metri pătrați, între cele două platforme existente, crearea unui acostament pe partea de nord, în continuarea și în aceeași configurație cu cel existent pe APRON 1, crearea a două căi noi de rulare, Charlie și Delta, care vor face legătura cu cele două căi de rulare existente, Bravo și Alfa, refacerea marcajelor pe platformele existente și amenajarea acestora pentru o singură platformă pe care vor parca cinci aeronave de categoria C, o aeronavă de categoria B și un elicopter Black Hawk, realizarea iluminării platformei prin amplasarea a doi stâlpi de iluminat noi, realizarea balizajului luminos și up – gradarea telecomezii acestuia. Noua amenajare a platformei va fi realizată în concordanță cu cerințele și specificațiile ghidului pentru proiectarea aerodromurilor”, se arată în proiectul Deciziei etapei de încadrare.



Alex TOTH