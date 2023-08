FOTO: Suseni și-a cinstit avuția la Festivalul Cepei

Distribuie

Primăria şi Consiliul Local Suseni, împreună cu Asociația de Dezvoltare Susenii Mureșului, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, au organizat în perioada 19-20 august cea de a VIII-a ediție a Festivalului Cepei, eveniment de tradiție al comunei, menit să pună în valoare bogăția materială și spirituală a comunei Suseni.

Deschiderea oficială a sărbătorii comunei Suseni s-a bucurat de prezența reprezentanților Instituției Prefectului – Județul Mureș, Ciprian Dobre, prefect și Mara Togănel, director Cancelarie, a primarilor comunelor Deda, Lucreția Cadar, Ideciu de Jos, Lucian Feier, precum și a consilierilor locali reghineni, av. Stelian Doru Cătană, preşedintele Despărţământului ASTRA Reghin şi Anabella Holircă, director Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 din municipiul Reghin.

„Putem spune că a fost o ediție frumoasă, o ediție reușită, așa cum se întâmplă lucrurile aici la Suseni. Chiar dacă unii spun că nu ar trebui să cheltuim bani pe asemenea evenimente, eu spun că o părticică din suma nu așa de mare a bugetului local al comunei Suseni trebuie dedicată și culturii. Datorită acestui eveniment putem spune că putem fi împreună, putem socializa, putem să ne întâlnim cu prietenii, cu ce plecați de departe care s-au întors acasă. Mă bucură faptul că în momentul când cei plecați din stat se întorc, vin să ne salute și să ne spună că le place ceea ce facem. Dacă lor le place, cu siguranță că la place la toți cei veniți la sărbătoarea comunei Suseni”, a precizat Mircea Mariș, primarul comunei Suseni.

Susținere pentru producătorii locali

În discursul său, prefectul Ciprian Dobre a subliniat importanța punerii în valoare a produselor locale. „Ceapa de la Suseni, așa cum știți, o spun în fiecare an, este unul dintre brandurile comunei. Cred că prin astfel de festivaluri, la fel cum tot astăzi, la Vânători, am fost la un târg de promovare a produselor locale, va duce până la urmă o clarificare. Cred că administrația publică locală are datoria de a susține producătorii locali. Noi, cei de la oraș, avem o problemă în a alege, în a distinge între produsele bune și produsele proaste, contrafăcute. Prin astfel de evenimente putem ajunge la adevăratele produse românești. Este ceea ce îmi doresc. Cred că fiecare om își dorește să pună pe masă bucate bune, de calitate, așa cum le știm toți de pe vremea copilăriei noastre. De asemenea, cred că trebuie să vorbim și despre legumele și fructele românești, care reprezintă una dintre cele mai mari bogății ale noastre”, a precizat Ciprian Dobre.

La rândul său, av. Stelian Doru Cătană și-a exprimat bucuria de a fi părtaș la sărbătoarea comunei Suseni, zonă de unde își trage rădăcinile, mai exact din localitatea Luieriu. „Comuna Suseni este o comună apropiată sufletului meu datorită rădăcinilor mele. Puțini știu faptul că sunt de loc din satul Luieriu. Acesta e și motivul pentru faptul că de fiecare dată vin cu mare drag aici în comuna Suseni, cu precădere la Festivalul Cepei. Mă bucur de faptul că văd atât de multă lume prezentă la acest festival, oameni frumoși îmbrăcați în costume naționale. Această multiculturalitate ne face întotdeauna să ne simțim bine și să trăi, momente deosebite împreună. Felicitări celor din comuna Suseni, al domnului primar Mircea Mariș și Consiliul Local Suseni, care au avut grijă să pregătească lucrurile cât de bine au putut ca să iasă aceste două minunate zile”, a spus Stelian Doru Cătană.

Este cunoscută legătura dintre Suseni și Deda, motiv pentru care primarul Lucreția Cadar nu putea lipsi la sărbătoarea de suflet a celor din Suseni. „Sunt foarte mândră că pot fi prezentă la un festival al tradițiilor și al obiceiurilor populare în comuna Suseni. Este o comună plină dezvoltare, în care străzile sunt asfaltate, în care sistemul de canalizare este realizat, în care căminele culturale și școlile sunt moderne și aduse la standarde europene, iar calitatea vieții este una din ce în ce mai bună. Mircea Mariș, primarul comunei Suseni este unul dintre oamenii de valoare ai Văii Mureșului Superior. Este unul dintre cei mai vrednici administratori ai comunei. În calitatea pe care o am de colaborator al domniei sale, de prieten bun și coleg al primarului de Suseni, vreau să spun că proiectele care le are în vedere, obținerea de fonduri europene îl îndreptățesc să meargă mai departe cu bucurie și să termine proiectele care de le are de realizat pentru comuna Suseni”, a spus Lucreția Cadar.

Ceapa de Suseni, adusă de Violeta Mircea

Printre cei care au pus în valoare bogăția care dă și titlul sărbătorii comunei Suseni a fost Violeta Mircea, producător agricol din Suseni, singura care a avut la vânzare binecunoscuta ceapă de Suseni, completată cu un bogat și divers sortiment de legume.

Alături i-au fost cei care au reprezentat pata de culoare a festivalului, meșterii și artizanii locali Manyi Peres (aranjamente din plante suculente și plante naturale uscate), Veronica Nistor – ”Produs în Suseni” (aranjamente din hârtie floristică cerată), Daniela Istrate (jucării croșetate), Ileana Precup Rozalia (costume populare în miniatură pe sticlă), Angela Branea (mărgele). Tot la capitolul producători locali, îl putem include pe Eugen Oancea din Luieriu, prezent și în acest an cu produsele tradiționale de stână.

Cântec, joc și voie bună

Muzica a întregit atmosfera pe timpul celor două zile de sărbătoare a comunei Suseni. Dacă sâmbătă au urcat pe scemă Serena, Daria Pogăcean, Alexia Paula Friciu, Ilinca Fărcaș, Trupa Harmonix, Nagy Maria, Sara Rusu, Laura de la Orăștie, duminică a venit rândul soliștilor de muzică populară să însufleșțească atmosfera.

Au cântat soliștii Miruna Chirilă, Andreea Morar, Daria Pogăcean, Maria Lazăr, Maria-Casiana Bucin, Andrei Romanică, Carina Avram, Natalia Moldovan, Ștefania Sălăgean, Andreea-Maria Blaga, Bianca Pop, Iuliana-Dorina Oprea, Bogdan Orban, Mara Stuparu, Mădălina Rus, Roxana Varodi, Diana Tişe, Mădălina Mureşan, Kilyén Ilka şi lon Riţiu, Ionuţ Robert Pumnea, Bogdan Octavian Hurban, Dalia Fendrihan, Andreea Petruţ, Sebastian Şerban, Teodora, Narcisa şi Teodor Togorean, Mihaela şi Ciprian Istrate.

Dansul popular a fost reprezentat la Festivalul Cepei de Ansamblul de dansuri populare ţigăneşti ”Floare de Dor” din Petelea, Ansamblul de dansuri populare maghiare „Biborka” Suseni și Ansamblul de dansuri populare româneşti ”Cununa Călimanilor” din Deda. Seara s-a încheiat cu recitatul formației Desperado, urmat de tradiționalul foc de artificii.

Alin ZAHARIE