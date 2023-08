VIDEO-INTERVIU cu medicul și artistul Costi Dumitru, un Ion Barbu al zilelor noastre

Distribuie

Costi Dumitru este unul dintre cei mai iubiți soliști ai județului Mureș, CV-ul său artistic însumând un număr pantagruelic de evenimente culturale de tipul festivalurilor, concertelor sau al petrecerilor. Cu toate acestea, chemarea muzicală este doar o activitate auxiliară, căci adevăratul sacerdoțiu al acestuia este medicina, motiv pentru care profesează în calitate de medic specialist în Igienă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, fiind totodată și cadru didactic universitar la UMFST ”George Emil Palade”. Acesta este absolvent al specializării Medicină Generală din cadrul Facultății de Medicină a UMFST. El este și Doctor în Științe Medicale, în domeniul Transplant cardiac. Am fost curioși cum reușește acesta să echilibreze două meserii antagonice într-un mod atât de productiv. Haideți să aflăm împreună!

Reporter: Ne puteți descrie sintetic experiența debutului în domeniul medical?

Costi Dumitru: Am început cariera medicală după ce am absolvit aici la Târgu Mureș. Am activat în cadrul Clinicii de Chirurgie I, care ulterior a devenit II. Am muncit apoi 20 de ani în domeniul privat, după care m-am întors în domeniul public, iar în prezent sunt cadru universitar la UMFST, respectiv medic specialist în Igiena Mediului și Alimentației în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Rep.: Cum v-ați descoperit latura artistică și predilecția pentru muzica tradițională românească?

C.D.: Am avut șansa în copilărie să fiu cooptat în grupul vocal al liceului, după care am ajuns la facultate aici la Târgu Mureș și abia după vârsta de 40 de ani am reușit să mă înscriu la Școala Populară de Arte din Târgu Mureș. Înainte cântam superficial, de bucurie, de petrecere și pentru prieteni.

Rep.: Ce ne puteți spune despre realizările culturale pe care le-ați înfăptuit?

C.D.: Pasiunea mea pentru folclor s-a concretizat în două asociații culturale, respectiv Asociația Culturală „Doruri mureșene” și „Tradiții mureșene”. De asemenea, în anul 2015 am înființat un grup vocal folcloric numit Maris, Mureș în latină, un grup vocal cu care deja am scos câteva albume de muzică populară, patriotică și colinde. Îmi pregătesc primul album, doar că timpul nu îmi prea permite. Acum sunt puțin mai relaxat, fiind vacanță universitară, dar cu siguranță din 18 septembrie voi fi mai ocupat. Încerc pe cât posibil să creez evenimente frumoase, de altfel urmăritorii dumneavoastră trebuie să știe că de șapte ani organizez în județul Mureș, Harghita și Covasna evenimente de suflet despre patru simboluri naționale: Ia Românească, Imnul Național, Ziua Portului Popular Românesc, Ziua Limbii Române. În afară de aceste evenimente anuale, mai organizez prin Asociația ”Doruri mureșene” și un concert de colinde în fiecare decembrie.

Rep.: Cum reușiți să echilibrați cariera medicală de o asemenea anvergură cu pasiunea atroce pentru arta muzicii folclorice?

C.D.: Ca orice om structural, matur, știu să-mi dozez timpul. Într-adevăr timpul este limitat, știm cu toții că o zi și o noapte are 25 de ore din care trebuie să ne mai și odihnim, să alocăm timp familiei, dar într-adevăr în fiecare după-masă lucrez pentru activitatea culturală pe care o desfășor, iar la spital îmi fac datoria atât cât pot de bine.

Rep.: V-ați gândit să vă orientați și către alte genuri muzicale?

C.D.: Oficial nu, neoficial știm cu toții că la petreceri private cântăm și muzică ușoară și etno. Dar nu cred că voi aborda un alt gen muzical la modul oficial, deoarece îmi place foarte mult costumul popular, îmi plac tradițiile populare românești, îmi place dansul popular românesc indiferent de zona din care provine.

Rep.: Din care repertoriu muzical preluați melodiile pe care le interpretați?

C.D.: În general mă sfătuiesc cu compozitorii și cu cei care scriu texte, texte care de multe ori sunt luate chiar de la sate. Repertoriul meu este ales de pe Valea Mureșului Superior, în principal, dar am și de câmpie. Cânt muzică populară ardelenească. O parte din versuri le compun eu, iar muzica este compusă de cei cu care colaborez, compozitori din Mureș și din Cuj.

Rep.: Ce alte proiecte culturale vă propuneți să întreprindeți în viitorul apropiat?

C.D.: Gândul meu de viitor discutând și cu alți colegi iubitori de muzică populară și organizatori de evenimente este să aducem la Târgu-Mureș un pol folcloric, un mare festival anual. Desigur, acest proiect implică și costuri și resurse umane, dar dacă punem mână de la mână, dacă devenim puțin mai înțelepți și mai sinceri unii cu alții, eu cred că vom reuși. Deci, îmi doresc să organizăm un concert folcloric anual cu artiști de seamă ai Mureșului și ai țării și sper că se va întâmpla. De altfel, anul trecut în 8 decembrie am reușit să fac cel mai mare colind simultan din România, cu aproape 1.000 de soliști, cu TVR Târgu Mureș în calitate de co-producător. Am cântat la unison ”Deschide ușa, creștine” ca un semnal pentru unitate.

Rep.: Ce îndemn transmiteți tinerilor talentați într-ale muzicii care vor să pășească în lumina reflectoarelor?

C.D.: E greu de dat sfaturi în ziua de azi, când pasiunile tinerilor sunt atât de diverse și de complexe. Sfatul meu este că dacă le place într-adevăr să cânte, indiferent de genul muzical, să asculte muzică de calitate de la soliști cât mai consacrați și să înceapă și ei să cânte, să aibă curaj. Există o multitudine de platforme și instituții care instruiesc tineri talentați, spre exemplu Școala Populară de Arte. La început și eu am cântat în cadrul unui grup vocal mare și pot spune că este mult mai ușor să acceseze scena astfel, pentru că sunt emoții de fiecare dată. Deci, să își urmeze pasiunea muzicală, indiferent de profesia pe care o au. Este foarte important să avem o pasiune în viață, fiecare trebuie să avem ceva al nostru care să ne bucure sufletele.

A consemnat Mădălina ROHAN