ANIVERSARE. Laudatio pentru performanțele companiilor IRUM și MAVIPROD Reghin

Distribuie

Reprezentanții autorităților centrale, locale și județene, precum și cei ai principalelor instituții și organizații din sectorul silvic și forestier din România au transmis, la unison, felicitări familiei Oltean alcătuită din Mircea, Violeta și Andrei Oltean, proprietara Grupului MAVI din Reghin, precum și echipei celor două companii principale din cadrul Grupului, IRUM și MAVIPROD.

Mesajele au fost consemnate vineri, 8 septembrie, cu prilejul Centenarului Grupului MAVI, eveniment care a constat în aniversarea a 70 de ani de la înființarea companiei IRUM și a 30 de ani de activitate a companiei MAVIPROD.

Nevoia de transparență și comunicare

Momentul mesajelor speciale a fost deschis de către Gabriel Oltean, consilier al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pe domeniul silvic și cinegetic.

”Avem o dublă sărbătoare și ce e mai frumos decât să vezi meseria de forestier care este intrinsec legată de ceea ce IRUM produce de 70 de ani, și anume TAF-ul românesc. Dacă stăm și ne gândim un pic, vedem IRUM care contrar oricăror așteptări sau neplăcutelor ”tradiții” românești este o companie care astăzi strălucește și care dezvoltă în continuu produse noi. În același timp, pentru sectorul forestier care reprezintă o ramură importantă a economiei României trebuie să recunoaștem că trecem dintr-o criză în alta și într-un fel sau altul o problemă presantă cu care se confruntă sectorul forestier este lipsa forței de muncă. Se lucrează în condiții grele, avem nevoie de oameni pricepuți și din păcate nu reușim să îi mai atragem în acest sector, astfel încât sectorul forestier este obligat să îmbrățișeze tehnologiile moderne, noi”, a spus, în deschiderea discursului său, Gabriel Oltean.

”Aș merge de fiecare dată către o soluție care să aducă într-un fel sau altul echilibru pentru sectorul forestier sau sectorul silvic din România. Consider acest echilibru important pentru că mi-aș dori ca firmele care lucrează corect să aibă locul în care să se dezvolte, și aici mă gândesc și la IRUM, dar și la companiile care activează în sectorul forestier, de exploatare și prelucrare a lemnului, iar pentru cele care nu înțeleg să joace corect să avem măsuri care să le aducă pe calea cea dreaptă. Mai mult de atât, per ansamblu valorile care consider că ar trebui să stea la baza funcționării sectorului forestier sunt transparență, deschidere, comunicare, care să vină și să încerce să repare ceea ce în ultimii 30 de ani din păcate s-a întâmplat”, a adăugat consilierul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Simbioză între forestieri și IRUM

Președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR), Ciprian Muscă a remarcat faptul că evenimentul organizat la sediul IRUM Reghin este ”încărcat de foarte multă emoție” dat fiind faptul că în aceeași locație, în aer liber, se desfășura Ziua Forestierului din România.

”Astăzi avem o sărbătoare pentru că între forestieri și utilajele produse de IRUM e o simbioză. Dacă forestierilor le merge bine, îi merge bine și fabricii IRUM. Dacă fabrica IRUM va performa, va performa și sectorul de exploatare. Astfel, în aceste condiții, întotdeauna când vom avea de sărbătorit vom sărbători împreună, și sărbătoarea forestierilor e și sărbătoarea celor de la fabrica IRUM. E o zi emoționantă pentru că strângem astăzi emoția a 70 de ani de zbateri, de luptă, 70 de ani în care motorul silviculturii românești, motorul economiei forestiere româțnești, cum ne place nouă să spunem, a fost asigurat de utilajele produse în această fabrică”, a declarat Ciprian Muscă.

”Întotdeauna ASFOR va sărbători și forestierii vor sărbători alături de IRUM. Facem astăzi un Laudatio, și nu e un Laudatio gratuit, este un Laudatio muncit, este un Laudatio meritat de angajatii IRUM Reghin, este un Laudatio meritat de către familia Oltean. Au fost oameni care și-au sacrificat poate familia, și-a sacrificat timpul pentru a produce utilaje de calitate, pentru a asigura locuri de muncă, pentru a plăti salarii”, a completat președintele ASFOR.

La finalul discursului său, Ciprian Muscă a reliefat modelul de business de succes de la IRUM Reghin.

”Ne mândrim că e o companie românească și putem spune că IRUM și firmele de exploatare sunt în oglindă dezvoltate. Firmele de exploatare din România, în proporție covârșitoare, adică 99,9%, sunt firme românești, și la fel ca și la IRUM firmele de exploatare sunt firme de familie, adică munca în firma de exploatare se transmite de la o generație la alta. Exact cum am văzut astăzi, la IRUM, practic tradiția este dusă mai departe în familie de către cei mai tineri. Așa e și în exploatare. Este un model de succes și de reușită care arată că tranziția de la economia socialistă la economia de piață a fost bine gândită și a reușit acolo unde au fost oameni dedicați”, a arătat președintele ASFOR.

Un mesaj, trei idei cu tâlc

Prefectul județului Mureș și totodată președinte al PNL Mureș, Ciprian Dobre, a transmis apoi un mesaj care a subliniat trei idei principale pentru ”cine are urechi să audă” și pentru ”cine poate ajuta industria românească să o facă”.

”O companie ca IRUM, o companie ca MAVIPROD, o performanță românească are nevoie în primul rând de liniște. Dacă nu putem să ajutăm MAVIPROD sau IRUM, să nu îi punem noi taxe. Dacă nu putem să asigurăm o predictibilitate pentru antreprenorul român măcar să nu schimbăm ceea ce este provizoriu”, a fost de părere prefectul județului Mureș.

”Profit de faptul să sunt în sală reprezentanți ai regiilor autonome, autorităților contractante, în general cei care fac caiete de sarcini. Dacă fac acele caiete de sarcini și le redactează foarte atent, dacă nu le fac pe caracteristicile utilajelor IRUM și nu pot să le cer acest lucru, nimeni nu poate să le ceară, să nu lucreze așa mult și să excludă prin caietul de sarcini participarea cu utilajele IRUM la licitațiile pe care le organizează acești funcționari. Pentru că aceia sunt banii românești și cea mai bună investiți din bani publici românești este într-un producător, într-un industriaș român”, a fost cea de-a doua idee transmisă de prefectul județului Mureș.

”Poate se termină cu mentalitatea celor 30 de ani în care politicul nu se bagă în economic și poate toți atașații noștri economici ai României, unde avem reprezentanță prin alte țări, vor susține industriașii români. În cazul nostru IRUM și familia Oltean. Poate că într-adevăr un atașat economic în străinătate al României va susține interesele economice ale românilor și astăzi avem în față un exemplu de industriaș român care a crescut cu bani românești”, a conchis Ciprian Dobre.

Simbol mureșean apreciat în lume

Președintele Consiliului Județean Mureș și al UDMR Mureș, Péter Ferenc, a transmis felicitări familiei Oltean pentru preluarea destinului IRUM Reghin, fabrică model pentru industria românească, precum și tuturor celor implicați în ”povestea IRUM”.

”Sărbătorim evoluția acestui simbol, IRUM, în ultimii 70 de ani. Acest simbol care consider că este un simbol reghinean, dar totodată un simbol al județului Mureș, care este cunoscut nu numai în întreaga țară, ci cum a prezentat domnul Oltean, chiar în toată Europa și lumea. Mă bucur că într-adevăr acest simbol este al nostru și ne mândrim cu el. Toți reghinenii, toți mureșenii și toți cei din România, într-adevăr am avut o familie care a preluat această industrie, această fabrică și a crescut-o în ultimii 30 de ani la acest nivel”, a menționat președintele Consiliului Județean Mureș.

Performanță, prin perseverență și implicare

Următorul mesaj a aparținut deputatului social-democrat Dumitrița Gliga, care deține și funcția de președinte al PSD Mureș.

”Performanța a născut la Reghin nevoia de performanță. Vreau să felicit familia Oltean pentru toate realizările dumnealor, pentru puterea de muncă, pentru perseverență, pentru consecvență, pentru implicare, și implicare nu doar în domeniile care au fost prezentate astăzi și as spune eu în foarte multe alte domenii, inclusiv Sănătate, Infrastructură, prin milioanele de euro pe care le-au plătit ca impozite și taxe locale. De asemenea, aș vrea să îi felicit pentru ceea ce consider eu că este cea mai mare realizare a domniilor lor, și anume nepoții”, a afirmat deputatul Dumitrița Gliga.

”Am crescut aici la Reghin aș putea spune împreună cu firma MAVIPROD în ideea în care în urmă cu 30 de ani împreună, dar de fapt separat dar în același timp, cumpăram câteva arii de teren în vecinătatea dumnealor și pot spune că zilnic trecând prin fața firmei MAVIPROD puteam să văd și să mă bucur de cum se dezvoltă compania dânșilor. Și aș spune că dezvoltarea aceasta se vedea chiar și de la o zi la alta, mai ales în ultima perioadă, în ultimii ani, când ați dezvoltat platforma MAVI”, a mai afirmat președintele PSD Mureș, care și-a încheiat discursul cu mulțumiri către gazdele evenimentului, Mircea, Violeta și Andrei Oltean: ”Agricultura românească poate să vă mulțumească, silvicultura românească poate să vă mulțumească”.

IRUM, o ”casă a faptelor”

La eveniment a participat și deputatul USR Adrian Giurgiu, care deține și funcția de președinte al USR Mureș.

”Ca politicieni suntem în largul nostru la un târg de vorbe, dar aici suntem în casa faptelor. Suntem în orașul în care m-am născut și în care când eram mic auzeam de IRUM și discutam cu domnul președinte de la ASFOR, domnul Muscă, cum ar fi fost țara noastră dacă am fi avut mai multe privatizări de succes, mai multe companii care reușesc să aibă rezultate precum are IRUM și pe cât de tare m-a întristat acest fapt pentru că mi-am dat seama câte eșecuri a avut România și orașul nostru, pe atât de tare m-am bucurat când am văzut și când știam ce important este acest jucător care este nu doar un jucător și un ajutor social în oraș, dar cât de important este ca jucător național și internațional. Am discutat tot astăzi despre importanța unui mediu de business care să ajungă la acest nivel de performanță și care să poate să ajute toată industria românească, toată agricultura și partea forestieră și să avem această verigă din lanț, să fie una dintre cele mai puternice. Și faptul că o avem aici, acasă, în Reghin, este foarte important”, a fost mesajul transmis de către deputatul USR Adrian Giurgiu.

Romsilva, interes pentru utilajele IRUM

Mesajul lui Daniel Nicolaescu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, a fost transmis de către Bogdan Boghian, șef de serviciu în cadrul instituției.

”La acest moment aniversar pentru dumneavoastră vă adresăm felicitări pentru cele șapte decenii de existență în care v-ați preocupat și implicat în permanență în activitatea de cercetare, inovare, retehnologizare și producție de utilaje forestiere și agricole, precum și pentru excelenta și îndelungata colaborare pe care o avem. De-a lungul timpului, tractoarele produse aici, la Reghin, s-au dovedit a fi cel mai bine adaptate la condițiile specifice activității de exploatare forestieră. În același timp, trebuie să observăm creșterea continuă a performanțelor, creșterea siguranței pentru operatori, precum și promovarea tehnologiilor prietenoase cu mediul. Referitor la colaborarea cu IRUM, Romsilva are în vedere înlocuirea parcului de utilaje de exploatare la renunțarea la cele cu o vechime foarte mare și folosirea acestora doar pentru recoltarea lemnului pe care nu-l putem exploata în regim de prestări de servicii cu operatorii economici atestați în această activitate. De asemenea, suntem interesați de serviciile de reparații capitale pe care le efectuați pentru utilajele din exploatările forestiere”, a transmis Daniel Nicolaescu.

Profesionalism în slujba ”aurului verde”

Președintele Asociației Proprietarilor și Administratorilor de Păduri din România, Porzsolt Levente, a fost de părere că între proprietarii și administratorii de păduri și echipa IRUM Reghin există cel puțin un numitor comun, și anume profesionalismul în slujba ”aurului verde” al României.

”Venind la acest eveniment mă gândeam care ar trebui să fie cuvintele cheie care ar putea să reprezinte acest eveniment și m-am gândit că este munca, producția, productivitatea, perseverența și tehnologizarea care se realizează în această fabrică, IRUM. Mă gândeam ce avem noi în comun, proprietarii și administratorii de păduri, cu ASFOR-ul, cu forestierii, cu IRUM. M-am gândit că toate aceste lucruri ne leagă, și ne mai leagă pădurea. Este la modă a se vorbi despre schimbări climatice și atingerea neutralității de carbon. Să știți că cel mai bun mod de a capta dioxidul de carbon din atmosferă este prin creșterea pădurilor, care se poate realiza prin lucrări executate în mod profesionist. Aceste lucrări se pot executa de către forestieri care lucrează în mod profesionist și acest profesionalism se întrepătrunde cu utilajele care se folosesc la aceste lucrări forestiere”, a declarat Porzsolt Levente.

De la tradiție și familie, la viitor

Momentul discursurilor oficiale a continuat apoi cu mesajul transmis de către Doru Marinescu vicepreședinte Asociației Administratorilor de Păduri din România: ”Vă mulțumim dumneavoastră, mulțumim lucrătorilor de la IRUM Reghin. Am auzit aici câteva cuvinte care ar trebui să caracterizeze fiecare cetățean al acestei țări. Vorbim despre tradiție, vorbim despre comunitate. Vorbim despre familie, vorbim despre viitor. Eu cred că cu oameni ca aceștia România are un viitor. Le dorim multă sănătate și în calitatea mea de silvicultor le promit că o să fim alături de dânșii, că o să fim un partener în ceea ce înseamnă acest vis frumos.”

Investiții în tehnologii forestiere

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost reprezentat la eveniment de către Emil Săndulescu, care a prezentat o sinteză despre intervenția în investiții și tehnologii forestiere care va fi lansată în România, în anul 2024.

”Intervenția va avea o sumă alocată de 86 de milioane de euro, vor fi eligibili în cadrul intervenției operatorii atestați în activitatea de exploatări forestiere. În cadrul intervenției pot fi achiziționate utilaje forestiere printre care și cele care se produc la IRUM. Beneficiarul va primi 65% din valoarea utilajului, prima sesiune ne gândim să fie lansată în primul semestru al anului viitor, în 2024, care va avea o alocare de circa 40 de milioane de euro. În acest moment se lucrează la schema de ajutor de stat necesară implementării, la ghidul solicitantului. Schema va fi implementată de către AFIR”, a informat Emil Săndulescu.

Primarul Márk, discret

La Centenarul Grupului MAVI a participat și Márk Endre Dezső, primarul municipiului Reghin, care nu a rostit vreun discurs în cadrul evenimentului, dar a postat pe pagina sa de Facebook un scurt mesaj: ”Aniversare de referință în Reghin. 70 de ani de la înființarea IRUM, 30 de ani de la înființarea MAVIPROD și 20 de ani de Perkins în România.”

”Omul sfințește locul”

Investițiile realizate de-a lungul anilor de companiile IRUM și MAVIPROD au fost apreciate în temeni pozitivi de către Vasile Pop, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș.

”Sunt pentru prima dată la MAVIPROD și într-adevăr pot să spun că locul 1 pe județul Mureș în topul firmelor este deținut pe merit, pentru că acesta este și adevărul. Este o investiție de succes, o investiție care a pornit de la Greenfield și acum este o investiție fanion pentru județul Mureș și putem spune că și pentru țară. Firma MAVIPROD care este și acționar majoritar la firma IRUM Reghin, unde a fost o privatizare de succes, care situează județul nostru în primele zece locuri în România și IRUM se află pe locul doi la nivel de țară. Este într-adevăr un succes și așa cum se zice ”omul sfințește locul”. Familia Oltean a sfințit locul acesta, unde s-a realizat investiția MAVIPROD. Ne bucurăm și ne mândrim pentru această investiție și îi așteptăm pe alții să îi urmeze, să le ia exemplu”, a declarat, penru cotidianul Zi de Zi, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș.

Text: Alex TOTH

Foto: Alin PETRE