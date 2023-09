FOTOREPORTAJ: Emoții și bucurie în prima zi de școală, la Gimnaziul „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

Distribuie

Luni, 11 septembrie, este ziua care deschide o altă etapă spre maturizare a aproximativ 2.700.000 de elevi din România. Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș a primit în prima zi de școală aproximativ 1.258 de copiii emoționați care urmau să pășească pentru prima dată în noua etapă care le va deschide orizonturi noi. Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” este reprezentată anul acesta de 29 de clase ale învățământului primar și de 24 de clase ale învățământului gimnazial.

Pe lângă mulțimea de copii, părinți și bunici, la festivitatea de începere a noului an școlar au mai luat parte și directorul școlii, prof. Ioan Cornel Popa, alături de preotul Mircea Ungur, comisarul șef Mihai Nicolae Adrian, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, inspectorul învățământului primar Mihai Ungureanu, și directoarele adjuncte Dana Boca, Alina Vlasa și Eva Ercse.

Cu prilejul acestui eveniment așteptat, directorul Ioan Cornel Popa a luat cuvântul, rostind un mesaj de încurajare la adresa elevilor.

„Astăzi este sărbătoarea voastră și una dintre cele mai frumoase momente, iar alături de părinți și de invitați, vă dorim un ‘Bun venit’, să fiți sănătoși și să aveți succes”, a declarat acesta.

Mai departe, preotul Mircea Ungur a rostit rugăciuni pentru călăuzirea drumului celor care acum pășesc pe primul drum din viața lor.

„În momentul în care pornim la drum, pe un nou început, este bine ca partener de drum să-l avem pe Dumnezeu. Divinitatea să fie alături de noi. În cazul de față, atât lângă dascăli, cât și lângă părinți și mai ales lângă copii”, a afirmat acesta.

Ministrul Afacerilor Interne a avut un mesaj pentru copii, părinți și cadre didactice cu prilejul începerii noului an școlar, transmis de către comisarul șef Mihai Nicolae Adrian.

„Începerea noului an școlar vine cu multe emoții și responsabilități, nu doar pentru elevi, ci și pentru părinți, profesori și chiar pentru noi, cei care avem permisiunea de a-i proteja pe copii și de a crește nivelul de siguranță în școli. Dragi elevi, țineți cont de faptul că în fiecare zi faceți alegeri care vă pot influența viitorul, fie că este vorba despre comportamentul vostru, de modul în care vă tratați colegii sau de deciziile pe care le luați. Faceți alegeri bune și construiți-vă un viitor strălucit”, a declarat acesta.

Inspectorul pentru învățământul primar, Mihai Ungureanu, a fost prezent la festivitate în calitate de reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

„Nelson Mandela spunea că educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea. Este o zi mult așteptată. Școala își deschide porțile către lumea fascinantă a cunoașterii, către noi experinețe de învățare și noi prietenii”, a spus acesta.

Directoarea adjunctă Dana Boca a luat și ea cuvântul, emoționând momentul festiv prin vorbele sale de încurajare adresate celor mici și părinților.

„La fiecare început de septembrie, noi toți întoarcem filele calendarului și rememorăm primele zile cu emoții și sfială, pe care le-am trăit an de an. Începutul unui nou an școlar este un moment de bucurie pe care îl trăim, care ne reamintește că a sosit clipa să urcăm încă o treaptă spre maturitate și spre cunoaștere”, a precizat aceasta.

La finalul discursurilor, cei care au pășit în clasa 0 au fost plini de emoție și nerăbdare. Sub tunelul de flori ridicate de către elevii claselor gimnaziale, au trecut cei mai mici din cadrul școlii, alături de învățătoarea lor. Au urmat să fie prezentați în față și elevii claselor mai mari înainte de a-și revedea clasa și băncile.

Diana CĂRBUREAN