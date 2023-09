Prefectul Ciprian Dobre, la începutul anului școlar: ”Aveți încredere în voi, veți schimba lumea!”

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a participat la festivitățile de deschidere a noului an școlar organizate de Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș și Colegiul Național “Unirea” Târgu Mureș. Acesta i-a încurajat pe elevi la începutul unui nou capitol din viața lor, spunând că au tot ce le trebuie pentru a schimba lumea în bine.

“Dragilor, sunteți smart și veți schimba lumea! Aveți încredere în voi. Treziți-vă în fiecare dimineață cu atitudinea unui super-erou care salvează lumea. Alegeți-vă modele în viață atât din cărți, cât și din online. Împrumutați doar ce e bun. Învățați singuri că eșecul nu e un capăt de drum. Este doar una din etapele spre succes. Distrați-vă, relaxați-vă, mai pierdeți și timpul câteodată. Dacă nu acum, atunci când? “CUM să gândești” e mai important decât “CE să gândești”. Folosiți ceea ce învățați în școală pentru a face conexiuni logice în viață și găsiți rezolvări în provocările de zi cu zi. Și nu uitați, “The man on the top of the mountain didn’t fall there”. Succes!”, a scris prefectul județului Mureș în mesajul său postat pe o rețea de socializare.

Tot în prima zi a anului școlar 2023-2023, prefectul Ciprian Dobre a fost alături de 40 de copii și părinții acestora din Gurghiu la deschiderea unei grădinițe moderne, care include și prima unitate cu program after-school din comună.

“La Gurghiu, 40 de copilași au pășit pentru prima dată într-o grădiniță modernă, așa cum multe altele ar trebui să fie în județul nostru. Echipa condusă de primarul Laurențiu Boar a realizat un proiect major, cu 500.000 euro fonduri europene și 250.000 euro contribuție din fonduri locale, bani care au adus un sediu modern, cu program after-school și condiții excelente de învățare, masă și dormit. Viitorul este pe mâini bune la Gurghiu!”, a afirmat prefectul de Mureș.

(Advertorial)