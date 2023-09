VIDEO-FOTO: Prima zi de școală la Colegiul UMFST ”George Emil Palade” din Târnăveni

Distribuie

Luni, 11 septembrie a avut loc festivitatea de deschidere a anului școlar 2023-2024 a Colegiului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade”, filiala Târnăveni.

Sala festivă a Centrului Cultural din Târnăveni a găzduit elevii – viitorii asistenți medicali generaliști -, alături de membri ai comunității academice, oficialitățile Municipiului Târnăveni și toți cei care au contribuit la extinderea instituției.

Printre invitații care le-au urat elevilor un călduros „Bun venit!” s-a numărat și rectorul UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan, managerul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, Megheșan Zsuszanna, alături de reprezentanți ai sistemului medical din județul Mureș și reprezentanți ai autorității publice locale.

Emoție și bucurie

Festivitatea a debutat cu mesajul directorului Colegiul UMFST „George Emil Palade”, filiala Târnăveni, lector univ. dr. Andreea Romana Ban.

„Ziua de astăzi așează în sufletul fiecăruia dintre noi emoție și bucurie și mi-aș dori foarte mult ca discursul meu să poată transmite ceea ce simt astăzi din foarte multe puncte de vedere; acela de membru al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș, de director al Colegiului UMFST „George Emil Palade”, calitate pentru care sunt recunoscătoare, deoarece mi-a adus șansa să fac parte dintr-o echipă de profesioniști, care astăzi își văd împreună visul împlinit. Pentru această realizare mulțumesc oamenilor, care, prin puterea creatoare a minților neobosite, prin tenacitatea și dăruirea lor, prin modul creator prin care își valorizează constant cunoștințele, devin un adevărat reper”, a transmis lector univ. dr. Andreea Romana Ban.

”Lucrurile care devin mari, la început, sunt mici”

Cuvântul i-a revenit apoi rectorului universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

„Am să schimb puțin modelul de discurs cu care sunteți obișnuiți la deschideri, la festivități, pentru că deși astăzi este prin tradiție și la nivel național un moment important de sărbătoare prin care începe anul școlar, în această locație se întâmplă ceva mai mult de atât. Lucrurile care devin mari, la început, sunt mici. Pentru a deveni mari trebuie să aibă în ele foarte mult suflet. Trebuie și puțin curaj spre a începe ceva de la zero. Se merge într-un loc în care nu este nimic, cu speranța că va fi cândva foarte mult. Nu întâmplător i-am rugat pe colegii mei să pună la deschiderea acestei festivități filmul oficial de prezentare al universității, pentru că vreau să înțelegeți, cei care astăzi sunteți la început de drum, că tot ce se întâmplă în Târgu Mureș este și la îndemâna voastră, pe de-o parte. Pe de altă parte, deschiderea pe care am întâlnit-o la spitalul din Târnăveni mă face să cred că, împreună cu medicii, asistentele – care devin, implicit, cadre didactice atașate universității – reprezintă premisele unui învățământ pe care l-am altoit după niște standarde care să vă mulțumească și care să ne ajute și pe noi pentru a deveni mai buni. Am venit în Târnăveni și nu intenționăm să mai plecăm de aici. Vrem să facem o școală de asistente medicale – cel puțin într-o primă etapă – care să fie puternică, diferită. Vreau să reușim să introducem în voi, în elevi, sentimentul apartenenței la o comunitate universitară care este și puternică și care reprezintă ceva pentru această regiune. Vreau să înțelegeți că fiecare dintre voi, elevii, care, chiar dacă veți mai întâlni la început anumite mici disfuncționalități – ca orice fel de început -, vom încerca să facem totul cât mai bine. Alături de mine sunt veniți colegii din Târgu Mureș care s-au implicat în mod direct în organizarea acestui program de studii. Apreciez efortul pe care l-au făcut colegii mei din Târgu Mureș, pentru că, de fapt, eu sunt în ipostaza cea mai simplă – adică, să mi se spună că s-a făcut, iar eu să mă bucur. Dragi colegi, vă mulțumesc fiecăruia în parte. Greul de acum începe, pentru că e important a construi, dar este și mai important a face ca niște mecanisme să funcționeze. Am speranța din partea domnului primar și a Consiliului Local că locația noastră de astăzi este una temporară, deși este una generoasă, luminoasă, care oferă condiții foarte bune, dar, dacă lucrurile vor merge conform planului, anul viitor îl vom deschide într-o locație care se aseamănă clădirii centrale a campusului din Târgu Mureș, pentru că, dincolo de performanță, e bine să dăm importanță și eleganței, sub oricare formă se manifestă ea. Și cred că rostul unei universități este să fie în locul cel mai frumos al unui oraș, pentru că, deseori, universitatea – sub oricare formă de manifestare – este motorul de dezvoltare al oricărei localități, inclusiv al Târnăveniului. Există în mintea administrației universitare intenții de dezvoltare a proiectului din Târnăveni și, la momentul potrivit, acest lucru va deveni o propunere, în legătură cu care cred că Consiliul Local va avea aceeași deschidere, pentru că, de fapt, există două domenii importante pe lumea asta, care trebuie să ne aducă împreună – și nu să ne polarizeze -, și anume: domeniul învățământului și domeniul sănătății. În ambele domenii cred că avem lucruri de „împletit” și nu ne „despletit”, de adunat și nu de împărțit, pentru că această abordare constructivă va face bine fiecăruia”, a fost mesajul transmis de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Colaborare de succes

Primarul municipiului Târnăveni a mulțumit, în cadrul discursului său, administrației academice, adresând urări de bine elevilor.

„Domnule rector, doresc să vă mulțumesc în mod deosebit că ați fost de acord cu ceea ce am propus în iarnă. Recunosc că ați fost mult mai rapid decât mă așteptam, și, iată, suntem aici. Este o bucurie să vă întâmpin astăzi la Târnăveni, o bucurie enormă, pentru că este pentru prima dată când Municipiul Târnăveni participă la deschiderea unui an școlar, spunem noi, o școală superioară, Școala Postliceală de Asistenți Medicali Generaliști, ceea ce este mult peste ceea ce am avut până acum în învățământul din Târnăveni. Sper să nu fie doar un început și să avem parte de mult mai multe bucurii în anii ce urmează”, a declarat Sorin Megheșan.

Text: Alexandra BORDAȘ

Foto: Alin PETRE