Let’s Do It, România! la Reghin

Ziua de sâmbătă, 17 septembrie a fost una plină de acțiune și spirit civic în care sute de elevi și profesori reghineni au luat cu asalt zonele din oraș, fie că vorbim de pădurile care înconjură orașul, malul Mureșului sau în zonele locuite și au participat la Ziua Mondială a Curățeniei.

Instituită în urmă cu 30 de ani de către Organizația Națiunilor Unite în parteneriat cu organizația Clean Up the World , Ziua Mondială a Curățeniei are scopul de a inspira și totodată a îndemna comunitățile să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul, prin realizarea de acțiuni care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori și arbuști, la proiecte referitoare la conservarea apei și a energiei. Printre cei care au înțeles necesitatea unui asemenea demers s-a numărat și Primăria Municipiului Reghin care și în acest an s-a alăturat acțiunii de ecologizare coordonată de Asociația ”Let`s do it, România!” și a participat la implementarea proiectului Ziua Națională a Curățeniei, alături de unitățile de învățământ din municipiul Reghin.

„Let’s Do It, România! Let’s Do It, Colegiul ,,Petru Maior” Reghin! Și chiar am făcut o treabă foarte bună: 140 de voluntari, elevi și profesori ai școlii noastre am ecologizat trei zone verzi ale orașului-malul Mureșului cu împrejurimile, canalul Morii și traseul Velopoteca. Voluntariat, grijă față de natură, entuziasm, tineri minunați , spirit civic! Mulțumim partenerilor pentru susținere: Primăria Reghin, Asociația ECOReghin și Apele Române!”, au precizat reprezentanții Colegiului „Petru Maior” din Reghin.

„Sâmbătă,16 septembrie am participat la ecologizarea lizierei pădurii Dedrad cu ocazia zilei naționale de curățenie. Împreună reușim să facem planetă mai frumoasă”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

„Și în acest an, ne-am implicat, în calitate de voluntari, la campania națională de curățenie Let’s do it România! A fost un exercițiu civic, prin care am dorit să tragem un semnal de alarmă acelora care pășesc în natură și lasă în urmă lor mizerie. Că noi să putem respiră aer curat, să fim sănătoși, să ne bucurăm de verde și de soare, nu trebuie să permitem că sursă ce ne menține viața să fie gâtuită de gunoaie! Suntem bucuroși că am putut să contribuim la starea de bine a orașului și ne dorim că toți cetățenii Reghinului să păstreze curățenia, să colecteze selectiv deșeurile, să protejeze spațiile verzi și să se implice responsabil în campanii de voluntariat. Felicitări tuturor pentru implicare și pentru spiritul civic de care ați dat dovadă!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” din Reghin.

„Grijă față de natură trebuie să devină o preocupare constantă a fiecăruia dintre noi! În acest sens, elevii din clasele de-a XI-a de la liceul nostru, însoțiți de cadrele didactice, au dat dovadă de spirit civic, participând la o acțiune de ecologizare a Malului Mureșului, care s-a desfășurat în cadrul proiectului “Ziua Națională de curățenie”, sub egida Asociației “Let’s do it, România!”.Acțiunea a avut drept scop antrenarea elevilor într-o activitate extrașcolară nu doar de ecologizare, ci și de responsabilizare privind aruncarea deșeurilor. Mulțumim celor care s-au implicat în această activitate! Prin gesturi simple ne putem aduce contribuția la un oraș mai curat! ”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Liceului Tehnologic „Ioan Bojor”.

„Sâmbătă, 16 septembrie 2023, voluntarii Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” s-au întâlnit din nou pentru a face împreună România o țară mai curată. Școala noastră a fost reprezentată de elevii claselor a VIII-a C, a VIII-a A, a VII-a B, a VI-a A, a VI-a C și a V-a C. Rezultatul acțiunii de implicare socială – cartiere cu mai puține deșeuri, responsabilizare și plăcerea de a ajută. Felicitări, dragi copii! Vă mulțumim pentru efortul depus într-o zi de sâmbătă. De asemenea mulțumim și cadrelor didactice și didactic auxiliar care i-au însoțit. Let’s do it, Florea Bogdan!, au precizat reprezentanții Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan”.

