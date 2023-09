VIDEO,FOTO: Balul ASTRA, tradiție reluată la Reghin

Distribuie

Despărțământul Reghin al Astrei și-a onorat promisiunea, aceea de a reînnoda tradiția balurilor de caritate organizate la Reghin, sâmbătă, 16 septembrie, cu prilejul ”Balului intelectualilor din Reghin și împrejurimi.”

Evenimentul s-a bucurat de prezenta a numeroși oameni de bine și frumos ai municipiului Reghin, intelectuali de nădejde ai ”Orașului viorilor” care au răspuns prezent invitației adresate de conducerea Despărțământului Reghin al Astrei de a petrece o după amiază în compania muzicii și bunei dispoziții.

„Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine și de colegii mei din cadrul Despărțământul Reghin al Astrei alături de care am dorit să creem o punte între oameni care duc cultura, tradiția și obiceiurile noastre mai departe. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru a relua o activitate întreruptă de 83 de ani. Este o activitate astristă, dovadă a faptului că ASTRA muncește an de an, zi de zi astfel ca noi toți să putem prețui și păstra tot ceea ce este frumos și drag nouă și tot ceea ce este românesc. Nu pot să exprim în cuvinte bucuria pe care mi-ați adus mie și colectivului de conducere al Astrei prin prezența dumneavoastră la acest bal. Ne dorim ca tot cee a ce se va întâmpla aici să fie un bun început pentru tot ce va urma la Astra în perioada următoare”, a fost mesajul transmis în deschiderea balului de către av. Stelian Doru Cătană, președintele Despărțământului Reghin al Astrei.

Printre cei care au subliniat importanța momentului s-au numărat jurnalistul Robert Matei, prof. Bogdan Șerban Popescu Necșești, strănepotul avocatului Patriciu Barbu, Leon Stoica, președintele CARP Reghin, Rusalina Petruț, președintele Asociației Culturale „La poale de Călimani”, cu prelegeri care au prefațat programul artistic al balului.

La invitația Siminei Teodorescu, prezentatoarea balului, au încântat atmosfera Fanfara Municipiului Reghin, soliștii Magda Pușcaș, Florin Săsărman, Majay Gyozo Anca Branea, Fărcaș Daniel și Andrada Șerbanaț, Grupul „Anotimpuri” (Smaranda și Enea German), Laur Hreniuc (pian). Dansul popular a fost însuflețit de Ansamblul „Hodăceana”, instructor coregraf Cornelia Butilca, iar rapsodul popular Maria Crișan Bucin, Tezaur Uman Viu, a adus un omagiu în versuri Soldatului Necunoscut.

A fost o după amiază plină de comuniune și socializare, dovadă a spiritului astrist care îndeamnă la descoperirea de noi și frumoase valențe socio-culturale menite să creeze acele punți între oameni cum frumos le-a denumit în startul evenimentului av. Stelian Doru Cătană.

Alin ZAHARIE