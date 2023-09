Director Executiv nou la DADR Mureș. Ce își propune noua conducere a instituției

Distribuie

Începând cu toamna anului 2023, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Mureș are un nou director executiv. După ce fostul director, Ileana Gușatu, a ajuns la vârsta de pensionare, funcția de conducere a fost preluată de ing. Silvia Jude, care a ocupat până acum funcția de Șef Serviciu în cadrul aceleiași instituții, pe o perioadă de șase luni, în care va avea un mandat de director executiv interimar.

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Mureș este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură aplicarea politicilor și strategiilor agroalimentare, la nivelul județului. DADR este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii în teritoriu și este condus de un director executiv. Directorul DADR este ordonator secundar de credite și răspunde de realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și de folosirea creditelor bugetare. Structura organizatorică a instituției agricole este aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii.

Actualul director executiv și-a început cariera în domeniul agriculturii chiar după terminarea studiilor superioare, pe care le-a finalizat la sfârșitul anilor 80 în cadrul USAMV Cluj-Napoca, la Facultatea de Agronomie. Ulterior a ocupat multiple posturi în cadrul fostelor CAP-uri, până în perioada imediat post-revoluție, când a fost reîncadrată în câmpul muncii ca și angajată a Direcției Agricole Județene. Din anul 2003 și până în prezent, ing. Silvia Jude a ocupat diverse funcții în cadrul DADR Mureș, ajungând ca la începutul lunii septembrie 2023 să fie numită în funcția de director executiv al instituției.

„Am știut încă de pe atunci că acest domeniu (agricultura) mi se potrivește”

„Înainte am ocupat funcția de Șef Serviciu cu exercitare temporară, iar numirea pe funcție de director executiv este doar un ordin dat de ministrului Agriculturii privind delegarea parțială de atribuții de director executiv al DADR, astfel că funcția pe care o ocup este cea anterioară. În ordin este precizat un mandat temporar de șase luni. Cariera mea a început în anul 1983 după ce am terminat Facultatea de Agronomie din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca. Am știut încă de pe atunci că acest domeniu mi se potrivește. Primul meu loc de muncă în domeniu a fost ca și inginer stagiar la CAP Râciu, localitatea de unde provin. Ulterior am muncit și pe postul de inginer șef, în perioada în care inginerul șef de la Râciu a avut alte probleme de care să se ocupe, fiind mai apoi transferată, alături de colegii mei din acea perioadă, la centrul agricol care aparținea la momentul respectiv de Direcția de Agricultură Județeană Mureș la puțin timp după ce a apărut legea 18/1991 în care se preciza redobândirea terenurilor de către cetățeni în urma căderii regimului comunist. În anul 1990 a fost eliminat CAP-ul, iar specialiștii au fost reîncadrați în muncă ca și angajați ai Direcțiilor Agricole Județene și centre locale. Din 1990 până în anul 2003 am activat la Direcția de Agricultură Județeană Mureș, promovând mai apoi în sectorul vegetal din cadrul aceleiași companii. În 2006 am promovat pe funcția de Șef Serviciu, ocupând acest post până în anul 2010 când a avut loc o restructurare a organigramei instituției și a administrației interne. Atunci, undeva la 70% din angajații Direcției Agricole au fost transferați spre primării sau alte instituții. DUpă 2010 am ocupat funcția de consilier superior în cadrul aceleiași instituții până în 2017, când Direcția de Agricultură a fuzionat cu fosta Cameră Agricolă. De atunci și până în prezent dețin aceeași funcție de Șef Serviciu, fiind numită pe o perioadă temporară de 6 luni, drept Director Executiv interimar al DADR”, a dezvăluit noul director executiv interimar ing. Silvia Jude pentru cotidianul Zi de Zi Mureș.

Întrebată care sunt principalele obiective ale instituției în perioada în care va ocupa postul de disrector executiv DADR Mureș, ing. Silvia Jude a declarat că își dorește să ducă mai departe programele începute în timpul mandatului fostei conduceri, dar și să fluidizeze comunicarea cu principalii beneficiari, și anume, fermierii și agricultorii din județ.

„Noi, ca și instituție, implementăm programele venite de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în teritoriu. Adică, DADR Mureș se ocupă de implementarea acestor programe pe teritoriul județului Mureș. Ce îmi propun eu să fac în perioada mandatului meu este, în principal, să continui munca fostei conduceri, să continui să implementez programele care au fost propuse anterior numirii mele. De ce? Pentru că majoritatea programelor începute înainte să preiau eu această funcție au continuitate anuală, sau din patru în patru ani, conform Planului Național Strategic. Spre exemplu, acum avem apărut un act normativ prin care ni se cere să implementăm programul de Ajutor de Minimis pentru legume în spații protejate. Acesta este un program pe care l-am implementat în prezent, dar care a fost discutat în perioada în care la conducere se afla doamna Ileana Gușatu”, a explicat aceasta.

De asemenea, ne-au mai fost prezentate și programele care se află în derulare în prezent, dar și cele care au o continuitate anuală.

„Continuăm să susținem și programele vechi care vin în ajutorul fermierilor, precum Programul Usturoi, la care suntem în perioada de depunere a cererilor și a documentelor justificative privind producția valorificată și Programul Cartof, fiind în exact aceeași etapă. De asemenea, avem înscriși și în programul de susținere în sectorul de reproducere și genetică la specia suine, dar și avicole. Totodată, mai avem și programe de susținere a proiectelor de investiții care se vor prelungii până în anul 2024. Toate aceste programe au fost implementate deja, iar eu mă ocup acum doar de bunul mers al acestora”, a mai explicat ing. Silvia Jude.

„Îmi doresc să fim o instituție pe care beneficiarii să se poată baza”

„Când vine vorba de obiectivele mele personale, aș putea spune că pe primul loc se află buna funcționare a instituției și bunul demers al lucrurilor din interiorul acesteia. Îmi doresc de asemenea să fim o instituție pe care beneficiarii să se poată baza, să le răspundem prompt, să îi ajutăm, să le explicăm și să le fim aproape. Eu consider că profesionalismul mă caracterizează dintotdeauna, tocmai de aceea îmi doresc ca în perioada mandatului meu acest lucru să se reflecte și asupra muncii noastre ca echipă și ca instituție. Sunt în procesul de a „implementa”, să spunem, acest fel de a gândi și de a acționa și colegilor mei, pentru a face o treabă bună, așa cum spuneam și anterior”, a mai adăugat directorul executiv DADR Mureș.

După încheierea mandatului său provizoriu, ing. Silvia Jude a dezvăluit că nu va participa la concursul de ocupare a postului de conducere, având în vedere vârsta dumneaei care se apropie de pensionare. În schimb, a subliniat aceasta, își dorește să le facă loc celor mai tineri și mai energici, spunând că mereu a încercat să promoveze cum poate mai bine ideile celor mai noi în domeniu.

„După terminarea mandatului meu, se va scoate la concurs, prin Ordin de Ministru, postul de director executiv DADR Mureș, concurs la care eu nu voi participa, având în vedere că mă apropii și eu de vârsta de pensionare și nu ar avea sens să ocup locul pentru o perioadă scurtă de timp. În schimb, mă voi retrage și le voi face loc tinerilor care își doresc să facă treabă bună alături de fermierii din județ, căci mereu am încercat să îi promovez pe cei care vin cu idei noi și proaspete”, a încheiat aceasta.

Lorena PINTILIE

Foto: Alin PETRE