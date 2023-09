O instituție importantă angajează specialiști IT și comunicații, cu salarizare foarte atractivă

Distribuie

În temeiul art. 295 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – TITLUL VIII ,,Asigurările sociale de sănătate „, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 396/2020 pentru aprobareanumărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, acriteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă acestefuncții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere: Proiectul cod 101084976 (RO-EP) aferent grantului direct EU4H-2021-DGA-MS-IBA-01 for grants in the field of Enlargement of the geographic coverage and scope of theMyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI), proiectul pentru Redimensionarea și standardizarea PIAS din cadrul Programului național de Redresare și Rezilientă, Proiectul eDES, SUGMA-SMART:

A. ,,În vederea dezvoltării de noi proiecte și soluții de imbunătățire și eficientizare a sistemelor și platformelor software gestionate DIRECȚlA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI dincadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, demarează procedura de ocupare a 5 funcții vacante de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, Direcția TehnologiaInformației,

B. a) funcția contratuală specialist IT și comunicațiilor (Expert hardware și virtualizare);

b) funcția contratuală specialist IT și comunicațiilor (Expert network);

c) funcția contratuală specialist IT și comunicațiilor (Softadvanced);

d) functia contratuală specialist IT și comunicațiilor (Baze);

e) funcția contratuală specialist IT și comunicațiilor (Expert DevOps).

C. Durata contractului de muncă este pe perioadă determinată, respectiv pe perioada dezvoltării fiecărui proiect/nivelul maxim de salarizare va reprezenta de 5 ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023.

D. Proba scrisă se va susține în data de 09.10.2023 începînd cu ora 10.00, la sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu sediul Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, sala mare mezanin. Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține proba de interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

E. În vederea participării la etapa de selecție, candidații depun dosarul de înscriere până la data de 02.10.2023 ora 17,00 (inclusiv) la sediul CNAS.

Condițiile de participare la concurs, conținutul obligatoriu al dosarelor de concurs și bibliografia de concurs se pot obține la sediul CNAS, pe pagina de internet a CNAS, pe pagina de internet al CAS Mureș, precum și la Direcția Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal a CNAS, telefon 0372309240.

Persoana de contact dl. Cătălin Cîrstea, consilie grad professional superior, adresa de email catalin.cirstea@casan.ro.

Actele de înscriere pot fi transmise și în format electronic la adresa de e-mail indicată, urmând a fi prezentate în original secretarului comisiei, cel mai târziu înainte de începerea probei scrise. În cazul în care candidatul nu prezentă actele în original, acesta nu va putea participa la proba scrisă și interviu.

Director General,

ec. Biro Rodica

