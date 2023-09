Proiecte noi la Spitalul Clinic Județean Mureș

Distribuie

Spitalul Clinic Județean Mureș este una dintre cele două entități medicale de stat reprezentative ale județului nostru, alături de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, fiind o instituție de interes local, județean și regional care prevede un cumul vast de servicii medicale de tip preventiv, curativ, de recuperare și paliativ, de îngrijire în caz de graviditate și maternitate, dar și a noului-născut. De asemenea, instituția medicală desfășoară felurite activități de învățământ medico-farmaceutic, de educație medicală continuă și de cercetare științifică medicală.

Investiții în infrastructură

Spitalul încorporează 21 de secții medicale amplasate în diferite zone ale municipiului Târgu Mureș și este dotat cu un număr de aproximativ 1.182 de paturi, cu aparatură medicală complexă și modernă și se află într-un continuu proces de îmbunătățire a calității serviciilor medicale și de reabilitare infrastructurală.

„În tot mandatul meu, am avut în vedere dezvoltarea infrastructurii și achiziționarea de aparate medicale moderne la nivelul spitalului. Am început în 2018 cu un RMN, ulterior am modernizat printr-un program care a fost pus la dispoziție în cadrul pandemiei Covid, tot ce înseamnă imagistică medicală în spital, radiologie convențională și am achiziționat două CT-uri. În continuare avem în vedere noi proiecte. Am accesat fonduri europene pe diferite proiecte, Ambulatoriul de la Poli 2, Rețeaua Gazelor Medicinale, toate acestea fiind evaluate de către specialiști și propuse către finanțare. Avem în vedere și reabilitarea energetică a Secției de Pneumologie, iar în acest sens discuțiile sunt foarte avansate la nivelul Companiei Naționale de Investiții și probabil va începe și acest proiect cât de curând. Din aceste fonduri europene încercăm să rezolvăm partea legată de secția de Terapie Intensivă, dar și problemele legate extinderea sau reabilitarea unor clădiri în care funcționează secțiile noastre clinice, căci trebuie să le menținem la anumite standarde, pentru că aici se pregătesc studenți, iar infrastructura este cea pe care o știți, funcționăm în clădiri vechi și sunt necesare investiții masive în aceste clădiri pentru rezolvarea condițiilor. Aceste lucruri nu se pot realiza peste noapte, avem o foaie de parcurs care trebuie urmată în funcție de situația de degradare a clădirilor, dar și a importanței specialității în sine. Ne-am axat pe Oncologie, Pneumologie și Terapie Intensivă în ultima vreme, dar nu am uitat de celelalte secții. Suntem peste 19 clădiri, fiecare are utilitățile ei și nu numai, sunt grade diferite de deteriorare și atunci, pentru a menține siguranța unui act medical, trebuie intervenit aproape în permanență în aceste locuri”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, dr. Ovidiu Gîrbovan, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.

Potrivit acestuia, clădirile care sunt luate în considerare privind reabilitarea infrastructurală sunt: cea situată pe strada Gheorghe Marinescu nr. 1, secția de Pneumologie, secțiile de Psihiatrie, precum și cele două secții de Boli Infecțioase.

Antrenați pentru situații critice

„Sunt lucruri care trebuie făcute, dar fiecare dintre acestea necesită timp și bani”, a adăugat managerul SCJ Mureș.

Întrebat despre principalele provocări pe care le-a întâmpinat în calitate de manager, dr. Ovidiu Gîrbovan a precizat: “A fost criză majoră în pandemie pentru că la început spitalele nu erau pregătite pentru amploarea unor pandemii. A trebuit ca în timp util să realizăm circuite și spații pentru Covid. Într-un timp record am realizat atunci Terapia Intensivă de pe strada Gheorghe Marinescu, cu circuit separat. Această pandemie ne-a și antrenat în a putea rezolva probleme de pe o zi pe alta atunci când vine vorba de situații critice. Cu ajutorul colegilor, a personalului medical, a personalului auxiliar și a celui din administrație, am reușit să facem ca Spitalul Clinic Județean Mureș să fie un spital care a contribuit foarte mult la nivel național în tratarea bolnavilor cu Sars-CoV-2”.

Mădălina ROHAN