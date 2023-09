Educația, prioritate zero la Bălăușeri

Distribuie

520 de copii din comuna Bălăușeri beneficiază în anul școlar 2023-2024 de programul ”Cornul și laptele”, a anunțat joi, 28 septembrie, pentru cotidianul Zi de Zi, Varga András Adorján, primarul comunei Bălăușeri.

Achiziții de 133.000 de lei

În acest sens, autoritățile locale din comuna Bălăușeri au încheiat cu societatea Eldi Brutăria SRL Agrișteu, în data de 15 septembrie 2023, un contract în valoare de 54.266 de lei, fără TVA, pentru furnizarea a 54.600 de bucăți de corn ambalat de 80 de grame și 36.400 de bucăți de covrig ambalat de 80 de grame.

Totodată, în data de 14 septembrie 2023 între Primăria Comunei Bălăușeri și SC Agrotranscom Ex SRL Miercurea Nirajului a fost încheiat un contract în valoare de 37.128 de lei, fără TVA, pentru furnizare de lapte de consum pasteurizat, fără adaos de lapte praf, zahăr sau alți îndulcitori, cu porții de 200 de mililitri, cu conținut de minim 3,2% proteine și minim 1,8% grăsime. La aceeași dată, între cele două entități a mai fost încheiat un contract, în valoare de 18.564 de lei, fără TVA, pentru furnizare de sana de 1,8% grăsime, de 125 de grame/porția.

Nu în ultimul rând, tot în data de 14 septembrie 2023, Primăria Comunei Bălăușeri a încheiat un contract cu SC Agromat Batoș SRL Batoș, în valoare de 23.296 de lei, fără TVA, pentru furnizare de mere la bucată pentru școli ambalate individual.

”Noi anul trecut am ieșit din înțelegerea județeană și derulăm noi, Primăria, programul ”Cornul și laptele”. Deja avem un an de experiență, perioadă în care programul s-a derulat foarte bine, părinții și copii au fost mulțumiți de produsele furnizate. Am încercat să avem produse doar de la producători locali, iar produsele să fie naturale. Anul trecut aveam laptele de la o firmă din Ungheni, acum am schimbat-o și anul acesta achiziționăm laptele de la o firmă de Miercurea Nirajului care are produse mult mai naturale, la lapte și la sana. Produsele de patiserie, respectiv cornul și covrigul, și anul trecut și anul acesta sunt achiziționate de la o firmă care are sediul în comuna noastră, în satul Agrișteu. Produsele sunt proaspete și de foarte bună calitate. Pe partea de legume-fructe am rămas la același furnizor, un producător din comuna mureșeană Batoș”, a declarat Varga András Adorján.

Investiții continue

Primarul comunei Bălăușeri a trecut apoi în revistă câteva investiții importante realizate pentru a asigura condiții optime de activitate în unitățile de învățământ de pe raza localității.

”În ultimii doi ani am reușit să îmbunătățim condițiile existente în școlile din comună. Am renovat mai multe săli de clasă din mai multe școli, am schimbat sistemul de încălzire cu centrală termică în Agrișteu, am construit o grădiniță nouă tot în Agrișteu, pe care am reușit să o finalizăm până la începerea anului școlar. Deja trei grupe de grădiniță au început activitatea în clădirea nouă. Anul trecut am câștigat o finanțare pentru digitalizarea școlilor, în momentul de față în toate clasele din școală avem table inteligente, fiecare elev are tabletă personală și toți profesorii au laptopuri finanțate din acest proiect”, a menționat Varga András Adorján.

Proiecte noi

Totodată, primarul comunei Bălăușeri a anunțat alte două proiecte importante care vor fi implementate cu scopul de a îmbunătăți infrastructura dedicată educației, atât la nivel de școlari cât și pentru preșcolari.

”Avem un proiect pentru o creșă, câștigat prin Compania Națională de Investiții, iar contractul de proiectare și de execuție este semnat, săptămâna trecută am primit proiectul tehnic și urmează să obținem viza de la Compania Națională de Investiții pentru indicatorii tehnico-economici și sper ca până la sfârșitul lunii octombrie să ne putem apuca de construirea creșei. Va fi o creșă mică, de tip CNI, cu o capacitate de 40 de locuri. Totodată, mai avem un proiect câștigat, pentru dotarea școlilor cu mobilier nou în toate școlile din comună și echiparea unei săli de sport și două laboratoare multifuncționale, de fizică – biologie – chimie”, a conchis Varga András Adorján.

