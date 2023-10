FOTOREPORTAJ: Hotel Privo, 10 ani de experiențe excepționale

Distribuie

Inaugurat în anul 2013 în urma unei investiții inițiale de 7 milioane de euro, Hotel Privo din Târgu Mureș este astăzi una dintre cele mai apreciate destinații din industria ospitalității din județul Mureș și chiar din România. Ansamblul hotelier care este alcătuit dintr-un hotel cu design modern, o vilă cu rezonanță pe plaiuri mureșene, construită în stil Art Nouveau, și un restaurant de fine-dining și-a aniversat, în urmă cu câteva zile, primii 10 ani de activitate prin intermediul unui eveniment la care au fost invitați să participe colegi, colaboratori, parteneri de afaceri și nu în ultimul rând prieteni și susținători ai proiectului care a revoluționat domeniul HoReCa din România.

Alături de gazdele Adina Plopeanu, Doru Alin Plopeanu și Emil Morariu, și de amfitrionii Andreea Brașovean și Virgil Ianțu, la aniversarea Hotelului Privo au spus ”prezent” și principalii reprezentanți ai administrației locale și județene precum Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș, Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș și Soós Zoltán – primarul municipiului Târgu Mureș.

Bijuterie arhitecturală

Povestea Hotelului Privo a început în urmă cu 17 ani, când a fost achiziționat un teren de 5.000 de metri pătrați și Vila Csonka. Dorința de a-i pune în valoare frumusețea i-a determinat pe investitori să construiască un complex hotelier minimalist, cu menținerea stilului original.

Vila Csonka a adus la Târgu Mureș stilul Art Nouveau încă din 1904, cu trei ani mai devreme ca acest curent arhitectural să se afirme în forță în oraș prin construcțiile Palatului Culturii și Palatului Administrativ. Monument istoric, Vila Csonka a fost renovată în 2013 și mobilată cu piese originale, cu o vechime de peste 100 de ani. Una dintre bijuteriile arhitecturale ale Transilvaniei, Vila Csonka dispune acum de 3 camere și 3 apartamente, cu acces direct din recepția hotelului. După ce a fost încadrată în Hotelul Privo, vila a fost nominalizată la bienalele de arhitectură din Transilvania.

Documentarea, autorizațiile, munca echipei de arhitecți și de constructori, sau alegerea materialelor, toate au fost părți din culisele felului în care echipa Privo se prezintă astăzi, în fața lumii, prin suprafețe calme și întinse, cu materiale naturale și high-tech, în care lumina aduce un plus de confort și pune în valoare jocurile de texturi.

Salbă de premii importante

Hotelul Privo este structurat pe trei niveluri, dispune de 40 de camere și apartamente de 4 și 5 stele și are o capacitate de cazare de 102 locuri.

În prezent, brandul Privo are în palmares 63 de premii naționale și internaționale, din care 39 pentru hotel și 24 pentru restaurant, fiind unul dintre cele mai premiate hoteluri din România.

Restaurant în Top 3 din România

De la deschiderea sa și până în prezent, Hotelul Privo propune o bucătărie internațională și cele mai proaspete ingrediente regionale, interpretate într-o manieră contemporană în meniuri semnate de Executive Chef Doru Pastramă, Executive Chef Martin White și Henrik Sebok, Certified Master Chef. Spațiul deschis al restaurantului a fost gândit modular pentru a putea fi adaptat oricăror situații. Echilibrat, eclectiv și rafinat, restaurantul este definit de suprafețe vitrate, având o capacitate de 180 de locuri. Deloc întâmplător, acesta a fost inclus în ghidul Gault & Millau și a fost selectat în primele trei restaurante din România pentru ”Best services”. Este singurul restaurant de hotel din România câștigător al prestigiosului Award of Excellence acordat de Wine Spectator din Statele Unite ale Americii, premiu obținut în decursul a nouă ani consecutiv (2015-2023).

Nu în ultimul rând, vinoteca Privo deține o selecție de peste 350 de etichete de vinuri și aproximativ 4.000 de sticle, având o cameră pentru degustări și o cameră dedicată depozitării și tezaurizării pe termen lung.

Mai mult decât ”acasă”

Experiența celor 10 ani de Privo a fost sintetizată astfel: de către Adina Plopeanu, proprietara hotelului: ”Fiecare zi e specială. Tot timpul au venit angajați noi, am avut colegi noi. A fost o provocare pentru mine să-i înțeleg pe fiecare, să pot comunica cu fiecare, să-i înțeleg să facem o echipă, tot timpul am vrut să venim cu lucruri noi, ne-am documentat, am întrebat lumea cam ce ați dori, ce simțiți, vreți să vă simțiți ca acasă? Și lumea a zis că da, dorim să ne simțim ca acasă, dar eu cred că e nevoie de mai mult. Dacă vrei să te simți ca acasă, rămâi acasă”.



Privo, într-un cuvânt

”Corectitudine. Să oferi lucrul corect. Să nu minți. Atât.” – Adina Plopeanu, proprietar Privo.

”Cred că Privo înseamnă unic.” – Lucia Fulop, hotel manager.

”Acesta este cuvântul: excelență.” – Marius Danciu, operations manager.

”Mă gândesc care ar fi cuvântul acela: excepțional.” – Raul Kiss, executive chef.

Ce înseamnă 10 ani de Privo?

”Acum 10 ani ne-am propus să aducem nivelul serviciilor hoteliere din România la un alt nivel, să punem România pe harta turismului internațional. Și acum, după 10 ani, bineînțeles cu ajutorul unui produs corect, cu ajutorul unei echipe competente și mai ales dedicate, am reușit nu doar să oferim cazare și mâncare. Am reușit să oferim experiențe. Pentru mine, cel mai important că am cunoscut și ne-am făcut cunoscuți. Am învățat și am învățat și noi la rândul nostru.” – Adina Plopeanu, proprietar Privo.

”Privo înseamnă un proiect foarte drag sufletului meu, iar cei 10 ani au fost pentru mine o experiență desăvârșită, o provocare, împlinire și dedicare profesională, devotament, disciplină și nu în ultimul rând au însemnat o creștere profesională.” – Lucia Fulop, hotel manager.

”Provocare, succes, bucurie. Cam astea ar fi cuvintele. Pe scurt. Momente definitorii care au marcat pozitiv experiența mea la Privo au fost în ordinea asta cronologică, în 2015 când am câștigat pentru prima dată Award of Excellence de la prestigioasa revistă Wine Spectator, un premiu foarte important care atestă eforturile noastre, care certifică eforturile noastre în direcția servirii vinului. Iar în 2021, un upgrade la acest premiu, am trecut la Best Award of Excellence, fiind clasificați printre primele 1.300 de restaurante ale lumii ca selecție de vinuri.” – Marius Danciu, operations manager.

(Redacția / Foto: Ioana PORAV)