Lipsa de educație oglindită faptic

Dragi mureșeni, știați că idealurile noastre unanime pentru șosele fără gropi de dimensiunea craterelor din SUA sunt irealizabile atât timp cât până și cele mai mici eforturi sunt neglijate de oamenii competenți care ne reprezintă?! De ce spun asta? Ei bine, priviți imaginea de mai sus. Cunoscătorii localității s-ar putea să ghicească numele, însă celorlalți le-ar fi puțin cam greu să dibuiască denumirea. Consider că identitatea face parte din setul primordial de interes pe care organele de conducere ar trebui să îl aloce teritoriului aflat în guvernarea lor. La o primă impresie, am tinde să credem că această problemă denotă o neglijență voluntară venită din partea conducerii Primăriei Nadeș pentru înnoirea indicatorului. Cu toate acestea, problema de față întrece aria de competență a primarului comunei, devenind o problematică cu soluționare exclusiv regională. „Problema nu poate fi remediată de către mine. Conform legii, indicatoarele care suntr într-o singură limbă, revin în sarcina celor de la Drumurile Naționale. Dacă indicatorul era bilingv, era în sarcina noastră. Am anunțat această problemă exact în ziua în care am depistat-o, s-a făcut comandă, dar din lipsă de fonduri nici ei nu au primit toate indicatoarele”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi primarul comunei Nadeș, Sînpetrean Alexandru-Grigore.

Deteriorarea indicatorului de orientare este o consecință a unui act de vandalism săvârșit, după spusele primarului comunei Nadeș, de persoane din afara perimetrului acestei comune. Acest gest poate aparține unei singure categorii de oameni: celor needucați și lipsiți de simțământ etic.

În timp ce localnicii acestui sat sunt lipsiți de un nume care să îi definească, șoferii care pătrund în localitate sunt lipșiți de orientare geografică. Notabil este și fatul că nu vorbim despre o comună situată în vreun perimetru prea puțin circulat, ci tocmai despre un sat situat pe unul dintre cele mai circulate rute din România, Drumul European E 60 care face legătura între Municipiul Târgu-Mureș și Municipiul Sighișoara. Localitatea la care face referință prezenta știre este Țigmandru, sat component al comunei Nadeș din județul Mureș.

Nu se cunoaște cu exactitate data la care indicatorul vandalizat va fi înlocuit, dar sperăm că acest defect va fi rapid reglementat atât pentru bunul demers rutier, cât și pentru bunăstarea localnicilor.

Text și foto: Mădălina ROHAN