Victorie în Liga 1 la baschet masculin

Vineri, 20 octombrie, a început Liga 1 la baschet masculin pentru echipa a doua din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș, care a primit replica formației CSM 2 Constanța.

Jucătorul cu experiență mai mare al echipei, Răducu Blaga s-a antrenat constant cu echipa mare și își dorea înainte de meci ca echipa lor să ajungă în turneul final.

„Chiar dacă suntem cam cea mai tânără chipă din grupă, poate chiar și din campionat, fiecare echipă are jucători mai mari. Dorim să câștigăm cu fiecare și să ne atingem obiectivul de a fi o echipă mai unită. Antrenamentele la seniori ne-au ajutat mult. Avem jucători cu destulă experiență și în această ligă și avem un advesar puternic”, a declarat acesta.

Potrivit CSM, antrenorul echipei Péter Faragó a sosit din Ungaria, acesta fiind baschetbalist de primă ligă și antrenorul naționalei U16 al Ungariei. El a vorbit despre obiectivele echipei, iar pe lângă faptul că vrea să câștige toate partidele, își dorește ca echipa să fie sudată până în luna decembrie.

„Vreau ca acești copii să crească în joc, să poată face joncțiunea cu lotul mare, să performeze și acolo. Iar cei care se antrenează deja cu ei, să primească minute aici, să capete experiență multă, să capete încredere. Totodată, aici le este permis să greșească și să învețe din greșeli”, a declarat acesta.

Lotul echipei este format din Szilveszter Botond, Major Koppány, Cristian Mureșan, Vlad Nistor, Kiss Roland, Bot Róbert, Robert Trif, Răducu Blaga, David Smeu, Székely Zsolt, Patric Ghiță, Pap Zoltán, Nagy Zsolt, Hadar Antony, Szász Ian, Filip Togănel, Cătălin Man și Cristian Pop.

Rezultatul final:

CSM 2 Târgu Mureș – CSM 2 Constanța: 94-69 (18-14, 31-18, 20-14, 25-23)

„Toată lumea aștepta cu nerăbdare începutul campionatului, băieții noștri nu prea au avut ocazia să exerseze prea mult împreună într-un meci. Ne-am liniștit mai repede decât adversarii noștri, iar cinciul de start cu experiență și în Liga Națională a fost ocupat de o bancă bună, astfel că am acumulat rapid un avans de aproximativ 10 puncte. Din acestea au mai rămas 4 până la finalul primului sfert, după care am sărit repede la două cifre”, se precizează pe pagina CSM.

Potrivit aceleiași surse, băieții s-au impus în toate cele patru sferturi, fiind câteva jocuri ofensive de excepție, dunk-uri și aruncări de trei puncte.

La final, victoria a fost rapid vizibilă, iar antrenorul Péter Faragó a evaluat-o ca fiind una bună pentru început.

„A fost ok pentru început chiar dacă am jucat puține meciuri de pregătire. Nu pot spune că sunt mulțumit, dar nici trist nu sunt. Cred că trebuie să ne reducem puțin așteptările, meciul a arătat că puteam câștiga cu mai multe puncte. Ceea ce trebuie să îmbunătățim este viteza de tranziție, mai ales după recuperări trebuie să ne desprindem mai repede de minge pentru a ajunge mai repede în atac, nu doar prin dribling, ci și prin apărarea unu la unu și să venim să ne ajutăm. Dar acestea vor veni odată cu meciurile. De asemena, am încercat și echipa, deoarece i-am căutat pe cei cinci care pot juca bine împreună. În ciuda emoțiilor de la început, a decurs destul de bine. Le mulțumesc fanilor că au venit”, a adăugat acesta.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook CSM Târgu Mureș