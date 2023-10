FOTO: Ambasadorul SUA în România, la aniversarea American Corner Târgu Mureș

Distribuie

La final de octombrie, într-o zi de joi, 27 octombrie, cu 12 ani în urmă, în prezența ambasadorului SUA la București, Excelența Sa domnul Mark Gitenstein, era inaugurat la Târgu Mureș, în cadrul Bibliotecii Județene Mureș, cel de al 9-lea American Corner din România. Vineri, 27 octombrie 2023, la aniversarea a 12 ani de activitate neîntreruptă, momentul a fost celebrat în prezența actualului ambasador, Excelența Sa doamna Kathleen Kavalec.

Prezența ambasadorului american la Târgu Mureș nu a fost deloc întâmplătoare; ca parte a unui traseu itinerant, prin care și-a propus să cunoască cât mai bine centrele americane din cadrul Programului American Corners România, vizita a coincis cu acest moment aniversar pentru Biblioteca Județeană Mureș.

Prima parte a întâlnirii, derulată la sediul central, a fost una de consolidare a relațiilor stabilite între cele două instituții – Ambasada și Biblioteca – vizând aspecte referitoare la modul de organizare a activităților derulate pe plan local, la nevoile de perspectivă ale American Corner Târgu Mureș, la felul în care parteneriatul se consolidează în timp; dar în același timp a fost și o discuție cu caracter personal, interesul manifestat față de Biblioteca Județeană în general, de colecțiile ei, de clădirea Palatului Culturii ducând la o mai bună cunoaștere interpersonală. Excelența Sa a fost impresionată de colecția de carte veche de la sediul central, de ”Cartea de Aur a Bibliotecii” și chiar a așternut câteva gânduri – în limba română – în semn de amintire a vizitei de azi.

De altfel, doamna ambasador nu este la prima experiență în spațiul românesc, astfel se explică și buna cunoaștere a limbii române, a specificului local. În trecut, excelența sa a deținut funcția de atașat cultural al ambasadei americane, motiv pentru care centrele American Corner au un loc special în viața domniei sale.

Partea a doua a întâlnirii s-a derulat la American Corner, unde elevi din clasele a III-a și a IV-a de la Colegiul Național „Unirea” au avut un dialog foarte interesant, deschis și direct cu delegația americană. Aceasta după ce au avut parte de o lectură cu voce tare din cartea „The Cat in the Hat” de Dr. Seuss, în limba engleză, lectură susținută de Excelența Sa. Dialogul cu elevii a fost purtat atât în limba română, cât și în limba engleză, iar atmosfera a fost una dintre cele mai relaxate.

Finalul nu putea să fie altfel decât în ritm aniversar; cei mici au cântat, s-au bucurat de sărbătoare și de atmosfera festivă.

