Medalie de bronz obținută de sportivul nevăzător Tinu Pop la World Combat Games la Para Jiu-Jitsu

Sportivul mureșean Tinu Pop de la Clubul Sportiv Sportgrup Sakura Târgu Mureș a most medaliat cu bronz la World Combat Games, la Riyadh, în Arabia Saudită, la grupa Masculin Para Jiu-Jitsu, Ne-Waza B1, la categoria competitorilor cu deficiențe senzoriale.

„Tocmai am împlinit 58 de ani şi practic artele marţiale de 11 ani. Mai practic şi popice, bowling, iar în cadrul artelor marţiale mai practic ju-jitsu şi karate. E o onoare să reprezint ţara într-o competiţie de nivel mondial unde se ajunge doar pe bază de invitaţie. Fac trei antrenamente pe săptămână, câte o oră şi jumătate în continuu. Eu sunt foarte emotiv, nu ştiu de ce la orice competiţie, după atâţia ani, am emoţii foarte mari. Efectiv tremuram acolo, dar când începe lupta emoţiile dispar cumva şi îmi văd de treabă. La World Combat Games am avut trei adversari, cel mai puternic a fost australianul Mark, mi s-a părut extrem de puternic şi m-a bătut la limită. E o onoare că sunt pe podium. De mulţi ani particip la competiţii, sunt pe podium şi vreau să rămân acolo, pentru asta lupt, să nu mă fac de ruşine, dar şi pentru că îmi place foarte mult ce fac şi sper să fie bine şi în continuare”, a declarat miercuri, 1 noiembrie, Tinu Pop, potrivit Agerpres.

Mureșeanul nevăzător suferă de o boală genetică care îi afectează vederea. Sportivul a explicat că i se pare firesc, chiar complet normal, ca persoanele cu dizabilități participă la competiții sportive de orice fel. „Noi, de ani de zile, practicăm diverse sporturi. La început mergeam doar la demonstraţii, nu erau concursuri pentru persoanele cu dizabilităţi, erau doar demonstraţii, dar uşor-uşor s-a dezvoltat şi iată că am ajuns la competiţii mondiale”, spune el.

Un drum lung spre performanță

Această ediție a World Combat Games a întrunit 18 stiluri de luptă și a fost prima ediție în care au fost introduși și para sportivii, cei cu dizabilități.

„Noi am fost invitaţi pentru zona de dizabilitate vizuală. România a fost invitată cu doi sportivi, am fost în grupă cu un columbian şi cu un australian. A fost o competiţie grea, nu ne-am cunoscut adversarii, ne-am dus pe ideea constructivă, pe un anumit palier de luptă. Am reuşit să aducem medalia de bronz, deşi speram să fie argint. Nu contează, important e că am adus o medalie cu unul dintre cei doi sportivi. Au fost 22 de sportivi para cu diferite dizabilităţi invitaţi la această ediţie. Este prima filă din SportAccord, să spunem aşa, vizavi de sportivii para. Delegaţia noastră, a României, a avut şi o sportivă care nu este para, care este campioana mondială de acest din acest an la ju-jitsu, în Mongolia, ea obţinând locul întâi, chiar dacă în ultimul meci a fost accidentată. Şi aici putem să o felicităm şi s-o menţionăm şi pe Ramona Lixandru, care a câştigat medalia de aur la World Combat Games, în cadrul competiţiei de ju-jitsu, categoria -52 kg”, a explicat antrenorul Adrian Belean.

Tot el a subliniat faptul că para sportivii români au fost invitați să participe ca urmare a rezultatelor incredibile obținute în ultimii ani, adăugând că este un drum lung pentru a aduce un sportiv cu dizabilități la un nivel competițional. „Mai avem la nivel competiţional un sportiv cu Sindromul Down, care iarăşi l-am putut ridica, în 2 ani şi ceva, de la nivel zero, la nivel de argint mondial în karate”.

World Combat Games s-a desfăşurat la Riyadh (Arabia Saudită) în perioada 20-30 octombrie, iar alături de Tinu Pop, care a ocupat locul 3 la Masculin Para Jiu-Jitsu, Ne-Waza B1, – 84 kg, deficienţe senzoriale (nevăzători), s-a aflat şi Csiki Arpad (C. S. Red Dragon Reghin), care s-a clasat pe locul 4, Masculin Para Jiu-Jitsu, Ne-Waza B1, – 84 kg, deficienţe senzoriale (nevăzători).

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Federatia Romana de Arte Martiale – FRAM