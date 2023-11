Apel pentru susținerea cultivatorilor de sfeclă de zahăr

Distribuie

Deputatul AUR Mureş Dan Tanasă a făcut un apel la Ministerul Agriculturii pentru sprijinirea cultivatorilor de sfeclă de zahăr, astfel încât suprafaţa cu această cultură să ajungă la 15.000 de hectare, fapt ce ar duce la redeschiderea Fabricii de Zahăr din Bod, judeţul Braşov.

Într-o declaraţie de presă remisă Agerpres, deputatul Dan Tanasă a arătat că salută redeschiderea Fabricii de Zahăr de la Luduş, care produce deja primele cantităţi sub brandul Bod, graţie unor investitori români, însă e necesar ca statul să se implice pentru creşterea suprafeţelor cultivate cu sfeclă.

„Ne bucură faptul că, în ceasul al 12-lea, datorită forţei economice a unor antreprenori români şi nu datorită implicării statului român care asista pasiv, această fabrică din judeţul Mureş a putut fi salvată. Acum, agricultorii români şi procesatorul sunt tot la mâna Ministerului Agriculturii şi a autorităţilor, întrucât fără sprijin va fi imposibil ca fabrica să se dezvolte şi chiar să fie deschisă pentru producţie şi fabrica de la Bod. Dacă ar exista sprijin şi o politică eficientă a Ministerului, agricultorii ar putea fi susţinuţi pentru ca suprafaţa cultivată să ajungă la cel puţin 15.000 de hectare în zonă, astfel ca fabrica de la Bod să fie redeschisă pentru producţie, generând încă cel puţin 150 de locuri de muncă directe”, a arătat Dan Tanasă.

Parlamentarul AUR a subliniat că din cele 33 de fabrici de prelucrare a zahărului din sfeclă de dinainte de ’89 din România, mai funcţionează doar două, dintre care cea de la Luduş este singura care mai are capital românesc.

„Este un peisaj sumbru şi el reprezintă rezultatul politicii PSD-PNL din ultimii 30 de ani. Totul a fost distrus şi dat la fier vechi, dintr-o ţară cu tradiţie în producţia de zahăr am ajuns să importăm trei sferturi din necesar. Le urăm mult succes antreprenorilor şi agricultorilor români din acest domeniu şi îi asigurăm de întregul nostru suport pentru a continua producţia de zahăr din România”, a afirmat Dan Tanasă.

Deputatul a precizat că, la momentul deciziei companiei franceze Tereos de a vinde Fabrica din Luduş, existau contracte cu aproximativ 350 de fermieri români care se pregăteau anual să livreze sfeclă către procesator producţia de pe 7.000 de hectare.

„Tereos prelua sfecla de pe o suprafaţă de 7.000 de hectare din cele 20.000 – 24.000 ha cât se cultivă anual în România. Închiderea acestei fabrici ar fi însemnat ca producţia naţională să se rezume la o singură fabrică ce procesează sfeclă de zahăr, respectiv fabrica Roman, deţinută de compania austriacă Agrana (…) Încă de când am aflat această veste de la fermierii mureşeni îngrijoraţi, am luat atitudine şi am depus toate eforturile pentru ca fabrica să fie salvată. Pe parcursul mai multor luni de zile, am adresat numeroase interpelări miniştrilor Agriculturii care s-au perindat prin Guvern, premierului şi autorităţilor locale. Am fost chiar la faţa locului şi am comunicat presei pericolul major de a pierde una din singurele fabrici de zahăr din România”, a mai menţionat Dan Tanasă.

