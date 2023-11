Cristi Danileț, pledoarie pentru educație juridică la TEDxCornișa Youth

Distribuie

Promotorul educației juridice în rândul tinerilor, judecătorul Cristi Danileț, a fost invitatul ediției TEDxCornișa Youth găzduită sâmbătă, 14 octombrie de Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș. Ora de educație juridică s-a dovedit a fi extrem de interesantă, sperăm și utilă pentru tinerii prezenți, prilej pentru aceștia să afle despre drepturile, dar mai ales obligațiile care le revin.

„În urmă cu 25 de ani am intrat în fantastica lume a legilor. Am început să fiu judecător la vârsta de 23 de ani soluționând cauze simple. Erau oameni care primeau amenzi de la polițiști și le contestau la noi în instanță pentru că, spuneau ei, polițistul a greșit. Apoi au început să vină oameni care divorțau, tătici divorțau de mămici și eu trebuia să hotărăsc unde anume se duce copilul. Cred că sunt unele din cele mai grele decizii pe care le iau judecători în legătură cu familia. Apoi am început să fiu atras mai mult de lumea luptei împotriva infracțiunilor și aș vrea să-i sancționez pe infractori. Am început să-i condamn pe cei vinovați că fură, tâlhăresc, violează, iar mai târziu m-am specializat în a-i condamna pe cei care omoară, pe cei care fac trafic cu persoane sau cu droguri. Cam cu asta mă ocup de ani de zile în tribunalul unde lucrez. Cam asta încercăm noi să facem judecătorii”, și-a început povestea judecătorul Cristi Danileț.

Când și cum s-a aprins scânteia?

„Mi-aduc aminte de un caz pe care l-am judecat, cu o explozie a unui bloc. Am avut morți, am avut răniți și unii dintre supraviețuitori au venit la mine în sala de judecată să le ascult povestea, să le ascult declarațiile, relatările lor despre cum s-a întâmplat. Una dintre fetițele accidentate, cu jumătate de corp distrus, mi-a venit în față, în cârje, însoțită de tatăl său, să îmi spună ce se întâmplase cu o seară înainte. S-a despărțit de surioara sa, s-au îmbrățișat, s-au culcat fiecare în pătuț. Dimineața s-a trezit când tot planșeu de la etajul superior a căzut peste ea. Ea a supraviețuit, surioara a murit. A venit în fața mea plângând și mi-a spus: vă rog să faceți dreptate. Am spus bun, dar ce înseamnă să fac dreptate? Să-i bag la pușcărie pe vinovați. Logic. Dar pe surioara ta nu pot să o aduc înapoi. Atunci am realizat ce multe așteptări au oamenii de la justiție, să facem dreptate, și cât de imposibil ne este această misiune la un moment dat. Acela a fost momentul declanșator pentru mine. Am decis că este prea puțin ce fac și că trebuie să fac mai mult pentru societate. Cei care ajung în fața judecătorului ajung prea târziu. Ce ar fi să prevenim lucrurile astea, să nu ajungem în fața judecătorului, să știm care sunt drepturile, obligațiile noastre, procedurile prin care să ne apărăm înainte de a ajunge într-o instanță de judecată. Așa s-a născut programul de educație juridică pentru copii și tineri. Am înființat un ONG, „Voci pentru Democrație și Justiție”. Am pus laolaltă juriști, profesori, dar și elevi și săptămână de săptămână mergem prin școli și licee să le vorbim copiilor, nu atât despre drepturi, cât mai ales despre obligații, responsabilități, sancțiuni, proceduri, organe ale legii care pot apăra, cum să anunți și pe cine să anunț la un moment dat, când ești în pericol”, a spus judecătorul Cristi Danileț.

„Elevul și Legea” și „Lege-n-Dar. Gândește legal!”

Un pas important în ce privește captarea interesului tinerilor a fost găsirea instrumentelor necesare care să le faciliteze acestora accesul la informație. Așa s-au născut cartea „Elevul și Legea”, la aplicația „Lege-n-Dar. Gândeşte legal!”

„Împreună cu asociația mea am decis să venim în sprijinul tinerilor, să-i ajutăm să cunoască legile. Sigur, unele principii se cunosc, n-am voie să omor, n-am voie să fur, n-am voie să violez. Astea se cunosc, bunul simț ne spune, educația de acasă, educația morală. Dar ce ni se întâmplă dacă primesc sau dau un pumn în gură și zboară doi dinți la cineva? În cât timp trebuie să fac o plângere pentru amenințare? Sau, am fost înjurat, batjocorit ori șantajat pe internet cu poze intime, în cât timp și cui mă adresez pentru a bloca contul respectiv, pentru a sancționa șantajistul pentru a primi ceea ce se numește daune morale? Regulile astea când le învățăm? Dacă nu le știm, desigur, vom întreba avocații. Dar sunt unele cunoștințe elementare pe care tinerii le pot dobândi dacă se înscriu într-un program, dacă urmăresc niște site-uri, dacă deschid o cărticică sau o aplicație pe care am inventat-o. Așa se face că în urmă cu câteva cu câțiva ani am scris o carte intitulată „Elevul și Legea”. În cinci ore o puteți citi cuvânt cu cuvânt. Cunoștințele de bază pe care eu le-am dobândit în 25 de ani de muncă, plus încă patru dinainte de facultate, toată experiența mea este pusă în această cărticică în care puteți învăța despre drepturi, obligații, responsabilități, organele legii, timpii în care puteți să acționați ca să fiți apărați. Cartea e gratuită pe internet în format PDF. Mai mult de atât, am inventat o aplicație, „Lege-n-Dar. Gândeşte legal!” care răspunde la întrebările tinerilor. Puteți pune acolo cuvinte cheie și veți avea răspunsul cu privire la legea aplicabilă, la termeni în care trebuie să acționați, la organele legii la care trebuie să vă adresați. Munca asta o fac niște oameni în mod gratuit. Noi nu câștigăm de aici, noi investim în timpul tinerilor, din banii noștri, de resursele noastre pentru a-i ajuta pe acești tineri să nu ne vedem în sala de tribunal”, a precizat judecătorul Cristi Danileț.

Harta juridică a vârstelor

A urmat o călătorie cu ajutorul unui inedit instrument, harta juridică a vârstelor prin care „să vedem ce se întâmplă odată cu creșterea noastră, odată cu dobândirea unor număr de ani, ce drepturi și obligații ne revin”, după cum a afirmat judecătorul Cristi Danileț. Mai exact, un parcurs de la cea mai fragedă vârstă, de la cei 500 de euro pe care un nou născut o primește la naștere, există o astfel de lege în România, la carte de identitate la 30 de zile după naștere, fără a mai fi nevoiți să așteptăm până la 14 ani când aceasta este obligatorie, plus multe alte legi. Un popas interesant în această călătorie a fost cel prilejuit de vârsta de 14ani.

„14 ani este o vârstă deja când cu copilul devine tânăr. Între 14 și 35 de ani ești considerat tânăr. La 14 ani trebuie să-ți faci în mod obligatoriu buletinul. La 14 ani trebuie să știi despre cartea „Elevul și Legea”. Deci, când părinții îți aduc un tort, pe el trebuie să scrii astfel: ”Dragul meu fiu, draga mea fiică, ai 14 ani, de acum răspunzi penal.” Ce înseamnă că răspunzi penal? Dacă încalci una dintre regulile înscrise în această carte ajungi la mine la tribunal. Până la 14 ani nu, până la această vârstă se ocupă cei de la Protecția Statului. Dar de la 14 ani ajungi la mine la tribunal și degeaba plângi, degeaba vii cu părinții. Răspunzi pentru greșelile tale, nicidecum părinții. Pentru cele mai grave fapte îi trimitem la închisorile pentru copii. Sunt patru în România, la Buziaș, la Craiova, la Tichilești, în Brăila, și la Târgu Ocna. Vârsta de 14 ani este foarte importantă în viața noastră pentru că din acel moment noi suntem răspunzători pentru faptele noastre și desigur, dacă faptele noastre au cauzat prejudicii, adică ați stricat ceva, ați distrus ceva, părinții trebuie să plătească pentru că noi suntem sub supravegherea părinților până la vârsta de 26 de ani, în cazul în care suntem suntem în continuare a studiilor. Dacă am abandonat studiile, am chiulit de la școală sau ne-am apucat de muncă, părinții nu mai au această obligație”, a spus judecătorul Cristi Danileț.

„16 ani este o vârstă foarte interesantă. Mă pot apuca de muncă de la 15 ani dacă părinții sunt de acord, dar de la 16 ani poți să închei singur un contract de muncă. Mă pot angaja, cu ziua, cu ora sau cu săptămânile. Mă pot angaja la muncă. 16 este vârsta, așadar a muncii, este vârsta consimțământului sexual. De la 16 ani fac ce vreau cu trupul meu, nu trebuie să cer acordul părinților. Legea zice că sunt suficient de matur pentru a decide. Dar grijă mare cu pozele cu copiii descărcați. Dacă avem în telefoanele mobile poze cu copii în ipostaze obscene, scene sexuale, este pornografie infantilă și riscăm de la 2 la 7 ani. Nu trimiteți, nu primiți, ștergeți imediat dacă aveți așa ceva în telefoanele mobile sau în laptopuri. Tot de la 16 ani pot să îmi dau consimțământul pentru GDPR. La 16 ani, în anumite condiții, mă pot căsători sau pot conduce mașini ceva mai mici. Urmează apoi 18 ani, vârsta când devenim majori. Acum, deși nu suntem încă adulți, avem toate drepturile și responsabilității adulților. Trebuie să avem grijă că, fiind majori deja pentru lucrurile grave pe care le facem, ajungem la închisoare, nu mai mergem la închisoarea pentru pentru copii”, a spus judecătorul Cristi Danileț.

În loc de concluzie

„Aceste lucruri extraordinare, evoluția asta pe timpul minorității v-am spus-o în câteva minute, doar din dorința de a vedea cât de faină este lumea aceasta a legilor și cât de bine ar fi să învățăm legile astea încă de când suntem mici. De aceea vă invit urmăriți #educațiejuridică pe internet, urmăriți # vedemjust pe TikTok și Instagram și să sperăm că la tribunal nu o să ne vedem niciodată decât doar dacă veniți în vizită”, și-a încheiat discursul judecătorul Cristi Danileț.

Alin ZAHARIE