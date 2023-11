Începe Festivalul Internațional de Teatru ”Studio” – Întâlnirea Școlilor de Teatru

Distribuie

Foaierul Teatrului Studio al Universității de Arte (str. Koteles Samuel nr.6) a găzduit astăzi, 15 noiembrie, de la ora 11.00, o conferință de presă cu tema Festivalului Internațional de Teatru ”Studio” – Întâlnirea Școlilor de Teatru, ajuns la cea de-a 9 ediție. La eveniment au participat prof.univ.dr.habil. Sorin Crișan, rectorul UAT, prof.univ.dr. Oana Leahu- decan, Cristi Bojan – PR & Marketing. În deschiderea evenimentului a fost anunțat și noul director al departamentului de teatru înlimba maghiară, Bonczidai Dezideriu.

” În legătură cu festivalul universității noastre, lucrurile deja au fost spuse, au fost întărite de-a lungul anilor. Vom avea prezența unor trupe și colaboratori, artiști, cadre didactice, cercetători din cinci universități din România și șapte universități din străinătate, universități care vor intra într-un dialog al confluențelor artistice și al dialogului multicultural. Vom avea workshop-uri, spectacole, întâlniri, lansări de carte, vom avea toate acele mici, dar importante, dialoguri de peste zi cu participanții la acest festival, care până la urmă, cred că va produce un plus de cunoaștere și un plus de satisfacție în acest areal al artelor ”a menționat prof. univ. Sorin Crișan, rectorul UAT.

Festivalul este conceput, ca și în edițiile precedente, în două etape mari de lucru, etapa de dimineață, care este dedicată atelierelor de creație, workshop-urilor, apoi etapa de seară, care este dedicată spectacolelor de teatru.

” Liantul dintre aceste două sunt conferințele de presă, lansările de carte și mesele rotunde care, sperăm noi, vor fi un prilej de întrebări, de reflexie asupra problemelor legate de antreprenoriatul artistic, de metodele de predare în universitățile de arte și de cum se conturează profilul tânărului artist acum în anul 2023 și pentru următoarea perioadă. Pentru că UAT Târgu Mureș are printre scopurile sale, în afară de scopurile didactice, și acesta de a se ralia tot timpul la nevoile de pe piața muncii. Întotdeauna avem discuții cu angajatorii, întotdeauna avem întâlniri cu responsabilii de profil ca să vedem ce își doresc, ce așteptări au de la artiștii pe care noi pregătim în Universitate și o să încercăm în acest festival să aflăm aceste lucruri de la ei direct, pentru că ne bucurăm mult și de parteneriate cu teatre importante și acum o să amintesc Teatrul Ariel din Târgu Mureș, Teatrul Național din Târgu Mureș, Teatrul Colibri din Craiova, Teatrul Ioan Slavici din Arad, Teatrul Prichindel Alba Iulia, Televiziunea, Radio Târgu Mureș, Fundația Prospero Studium, Studium HUB, Teatrul Tamási Áron din din Sf. Gheorghe, oameni care sunt împreună cu noi și care sub egida Ministerului Educației, au înțeles că pentru noi este foarte important acest festival. Și încă o dată țin să subliniez faptul că, acest festival, care este o platformă de întâlnire de creație și cercetare, are în primul rând are un scop didactic” a adăugat prof.univ.dr. Oana Leahu.

Peste 200 de invitați vor participa în cadrul festivalului. Intrarea este gratuită la toate evenimentele, pe bază de rezervare, pentru că locurile sunt limitate și cererea e foarte mare, a adăugat în încheiere Cristi Bojan PR & Marketing.