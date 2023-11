Bonczidai Dezideriu. ”Este un moment în care simți că păpușa a prins viață”

Distribuie

Lect. Univ. Dr. Bonczidai Dezideriu este noul director al Departamentului de Teatru, în cadrul facultății în limba maghiară, Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Mai întâi ca student, apoi masterand, apoi doctorand, profesor, cu un ritm continuu de muncă, un entuziasm, o dăruire şi o iubire pentru profesie exemplare, nici nu merita altcineva mai mult pentru a fi numit directorul acestui departament. Cu o tehnică desăvârșită, într-o meserie unică, specială, aceea de artist mânuitor, şi-a pus fiecare creaţie sub semnul unei mari exigenţe. Un păpușar și regizor de teatru de păpuși, nu este numai un foarte bun cunoscător al artei de mânuire a păpușilor, ci și un foarte fin psiholog, atent la acele detalii care ajung să facă diferența la nivel de calitate între spectacolele de teatru de păpuși. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.

Pentru început, să ne spuneți câteva cuvinte despre dvs.

Acum 3 ani am terminat doctoratul, tot aici, la UAT, în domeniul teatrului, predau

arta actorului de păpuși și tehnica de animație. Anul acesta, în luna noiembrie, am participat la alegerile pentru director al departamentului unde am reușit să câștig. Din funcția de director de departament al teatrului, nu vreau să critic ceea ce au făcut cei de dinaintea mea, ci să mă axez pe studenți, profesori, pe internaționalitatea facultății. Cea mai mare forță a acestei universități este multiculturalitatea, posibilitatea studenților, atât de la secția română, cât și de la secția maghiară, de a lucra împreună, de a-și vedea lucrările, de a se inspira unul pe altul, de a crea, de a participa la proiecte noi, de a coopera cu scenografi, actori și coregrafi.

Începând cu anul 2008, Universitatea de Arte din Târgu Mureș organizează Festivalul Internațional de Teatru STUDIO – Întâlnirea Școlilor de Teatru și știm că cea de-a 9 ediție este în curs de desfășurare.

Programul este foarte încărcat și interesant, sunt 17 instituții care particpă, și din țară și din străinătate, din Bulgaria, Sârbia, Ucraina, Elveția, Polonia, un festival care oferă o oportunitate specială de întâlnire și schimb de experiență. E important să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, în artă trebuie să fii deschis spre lume. Mai avem 7 zile din acest festival, în fiecare seară se joacă câte 2-3 spectacole, vor fi multe lansări de carte, workshop-uri.

Am auzit laude la adresa dvs, ca și regizor.

Mulțumesc frumos, da, mă încerc și în această îndeletnicire, de a regiza, am avut două regizări, aici, la Teatrul Ariel din Târgu Mureș, două spectacole reușite, Vándor Miska, spectacol bazat pe tradiția de bâlci, regizat în 2019. Mai apoi am avut în anul 2022, premiera piesei Vioara furată, un spectacol complex, în care joacă 10 actori, cu muzică live, fiecare actor interpretează la un instrument muzical, un spectacol foarte colorat.

Nu cred că e ușor să dai viață unei păpuși.

Nu e. Atenția e foarte mare, să pui păpușa în față, ea să iasă în evidență, este un moment în care simt că păpușa a prins viață, e magie, e o păpușă care trăiește și tu trebuie să te supui acestei ființe. Actorul pe scenă este într-o altă lume, cu legile lui. Cel mai mult îmi plac păpușile de mână BiBaBo, captează imediat atenția copiilor și creează divertisment de calitate pentru copii. Am multe spectacole regizate astfel, am participat și la festivaluri, la București am câștigat un loc I. Marioneta îmi place iar foarte mult. Rolurile mele, în general, sunt mai comice.

Care e personajul dvs preferat?

Vándor Miska este un personaj creat de mine. L-am sculptat, l-am îmbrăcat, am jucat și regizat multe spectacole cu el. E un erou asemănător cu Vasilache din teatrele de păpuși române. Prin vitalitate și umor reușește să învingă moartea (cel din dreapta) și dracii.

Vi se întâmplă mici accidente în timpul spectacolelor?

Mai mereu se întâmplă. La Timișoara, într-un spectacol îi căzuse un picior unui cal, ”nu-i nimic ”, mi-am spus, ”are patru și îl întorc să nu se vadă ”, dar după două-trei mișcări, a mai căzut unul. Aceste greșeli dau o vitalitate spectacolului, ne ține treji, ne scoate din rutină.

Publicul e critic?

Copiii sunt cei mai mari critici. Când nu le place ceva, ei sunt transparenți. Dacă vedem că încep să se plimbe, să vorbească între ei cu totul alte subiecte decât spectacolul la care sunt, că fac gălăgie, știm că ne-am pierdut spectatorii. Dacă sunt captivați de spectacol și strigă din dorința de a ajuta vreun personaj, atunci știm că vin cu noi până la sfârșit.

Ați urmărit The Muppet Show (Păpușile Muppets)?

Da, îi ador. Chiar anul trecut am avut un exament cu cei din anul 3 pe tema Muppets.

Când sunteți născut?

Pe 9 octombrie 1985 e ziua mea. Anul acesta, de ziua mea mi-am depus dosarul pentru a candida la funcția de director al departamentului.