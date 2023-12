Ce este Ureea și cum o folosim într-un mod productiv?

Distribuie

Vrei să știi ce este ureea și pentru ce se foloseste? Pétiso este o alternativă mai puțin poluantă și periculoasă pentru tine și mediul înconjurător!

Acest material informativ are scopul de a face lumină și de a clarifica puțin mai mult funcționalitatea acestui îngrășământ.

În primul rând, ureea este un îngrășământ poluant pentru mediu, încă din timpul productiei dar și în etapa în care ajunge în sol, adică în timpul utilizării, deoarece acidifică solul și reduce productivitatea.

Compania noastră produce uree dar recomanda Pétisó.

Cum poluează și afectează ureea solul și mediul?

Despre utilizarea ureei, e important să știți că în anotimpul de toamnă, datorită precipitațiilor și temperaturilor, aproximativ 50-70% din substanța activă se evaporă sau se disipează din sol. Cu alte cuvinte, e ca și cum ați face risipă cu ea și, în plus, poluează și mediul.

În sezonul de primăvară, tot undeva la 50% din această substanță activă se poate evapora în circa 7 zile, procedură ce se petrece la o temperatură de 20 grade C. Cu alte cuvinte, pierderea se produce și în acest caz.

Însă, pe lângă toate aceste aspecte, trebuie să fim conștienți de faptul că această uree nu este un îngrășământ prietenos cu mediul inconjurator.

Unii spun că ureea este cea mai ieftină variantă de substanță activă, însă nu e întocmai așa, dar cu siguranță este cea mai poluantă dintre cele cu conținut de azot.

Ce alternative nepericuloase și sigure ai dacă vrei să folosești soluții ideale pentru fertilizarea culturilor?

Vă recomandăm să studiați puțin opțiunile, iar printre cele mai recomandate soluții este Pétiso, ce conține 39% substanță activă. Acest produs reduce acidificarea solului comparativ cu ureea, crescând astfel productivitatea prin îmbunătățirea utilizării azotului și a structurii solului propriu-zis.

Substanța activă este compusă din Azot – 27%, Oxid de Calciu – 7% și Oxid de Magneziu. -5%. Pétisó conține azotat de amoniu cu efect mai lent și azotat cu acțiune mai rapidă, substanțe în cantități egale.

De asemenea fiecare tona de Pétisó contine 228 kg dolomita, care inbunatateste calitatea solului, nu are efect de acidifiere și, în același timp, crește nivelul de pH și productivitatea solului.

Recomandăm utilizarea acestui îngrășământ pentru culturile de porumb, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr, ovăz, culturi horticole și plante medicinale.

Apoi, Calciul și Magneziul ajută la ameliorarea structurii solului iar complexul argilo-humic îi face structura mai poroasă, o structură care asigură buna circulație a aerului, căldurii și apei. În plus, contribuie și la creșterea fertilității solului, prin ameliorarea echilibrului ionic, el contribuie și la creșterea capacității de absorbție și a gradului de utilizare a altor nutrienți.

Ce poți să-ți dorești mai mult de la un astfel de produs?

