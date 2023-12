Baschet Liga I: Înfrângere pentru CSM

Distribuie

Marți, 19 decembrie, s-a desfășurat un meci de bascjhet masculin din Liga I, unde sportivi de la CSM 2 Târgu Mureș, au jucat împotriva celor de la CSM 2 Constanța.

Potrivit CSM, rezultatul final al meciului este următorul:

CSM 2 Constanța – CSM 2 Târgu Mureș: 70 – 49 (16-11, 18-14, 17-14, 19-10)

Marcatorii din cadrul meciului au fost: Kiss Roland 14 (2×3), Cristian Mureşan 10 p+ 13 rec, Vlad Nistor 9 (1×3), Răducu Blaga 8, Szilveszter Botond 2, Cristian Pop 2, David Smeu 2 și Ian Szász 2. Totodată, au mai jucat Patrick Ghiţă și Cătălin Man.

„Știam că va fi un meci greu, ne-au și lipsit câțiva jucători. Când permiți 60 de recuperări adversarilor – lucru pe care eu nu l-am mai văzut la un meci de baschet – şi marchezi doar 49 de puncte este foarte greu să ai pretenții de la un meci. Sper că băieții au avut de învățat din acest meci şi au înțeles că dacă nu depui efort, nu ai cum să câștigi. Trebuie să ne revenim după această înfrângere şi să nu mai comitem aceste greșeli pe viitor”, a declarat Dávid Engi Rosenfeld, care l-a înlocuit în această partidă pe Péter Faragó pe banca tehnică.

„Din păcate am intrat foarte relaxați în teren, nu ne-am ridicat la nivelul de agresivitate pe care ni l-am dorit, nici în atac, nici în apărare. Am avut procentaje foarte slabe la aruncările din acțiune. Gazdele s-au apărat tot meciul în zonă, iar noi nu am găsit antidotul, mai ales că nici aruncările de la distanţă nu ne-au mers (3 din 30), iar adversarii noştri au profitat din plin”, se precizează pe pagina CSM.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook – CSM Târgu Mureș