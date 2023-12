Close-up view on the legs of farmer working with fresh grass at the animal barn

Limite noi impuse micilor fermieri mureșeni de către ANSVSA Distribuie Autoritatea Națională Sanitar Vederinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), va impune reguli noi în ceea ce privește comercializarea produselor de origine animală obținute în fermele mici (de familie). Mai precis, s-au stabilit anumite limite ce privesc în mod direct cantitățile de produs de proveniență animală pe care producătorii le pot vinde direct din fermele de mici dimensiuni, supranumite ferme de familie, inclusiv pentru cei care valorifică laptele prin automate. Astfel că, limite pentru produsele vândute direct din ferma de familie, inclusiv de exploatațiile care valorifică lapte prin automate, conform unui nou proiect publicat de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vor fi rumătoarele. Micii producători pot vinde produsele doar în locurile amenajate de autoritățile locale, doar anumite cantități și doar sub anumite condiții. Potrivit proiectului, produsele de origine animală comercializate prin vânzare directă sunt: produse primare de origine animală – produsele rezultate din producţia primară, incluzând produsele obţinute din creşterea animalelor, din vânat sălbatic sau pescuit. Din categoria produselor primare de origine animală destinate vânzării directe fac parte:

laptele crud;

ouăle obţinute în ferme proprii, fără activităţile de marcare sau ambalare a acestora;

mierea de albine extrasă şi alte produse apicole primare recoltate din stup, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire a mierii de albine;

produsele pescărești primare a căror natură nu a fost substanțial modificată, inclusiv moluştele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultură;

vânatul sălbatic nejupuit și nedeplumat, obţinut de către vânători, eviscerat sau neeviscerat;

carnea de pasăre sau lagomorfe care provine de la animale tăiate în fermă.

Limite pentru vânzarea directă Potrivit proiectului, următoarele cantităţi de produse de origine animală pot face obiectul vânzării directe de către producător la consumatorul final sau la unităţi locale de comerţ cu amănuntul care furnizează produsele direct consumatorului final: lapte crud – lapte de vacă până la 300 l/zi/exploataţie; lapte de la alte specii până la 100 l/zi/exploataţie;

peşte proaspăt – până la 300 kg/săptămână pentru peştele capturat din mare şi din ape dulci;

vânat sălbatic nejupuit și nedeplumat – maxim 10 unităţi vânat mare şi 100 unităţi vânat mic pe an;

carne de pasăre sau lagomorfe – provenind de la cel mult 10.000 de capete/ an;

melci şi moluşte bivalve vii – până la 50 kg/săptămână;

ouă de găină – provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare/zi;

melci şi moluşte bivalve vii – până la 50 kg/săptămână;

ouă de găină – provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare/zi;

ouă de prepeliţă – provenind de la cel mult 300 de prepeliţe ouătoare/zi. Vânzarea directă de către producător a produselor primare de origine animală, a cărnii de pasăre și de lagomorfe sacrificate în exploatație este permisă către consumatorul final și unități de vânzare cu amănuntul locale care le vând consumatorului final. În plus, produsele ar trebui să îndeplinească cerințe de salubritate și să fie identificate prin etichetă. Vânzarea ar putea avea loc fie direct de la fermă, fie în spații special amenajate de autoritățile locale. Măsura ar avea ca scop facilitarea accesului consumatorilor la produse proaspete de la producătorii locali, dar și creșterea veniturilor micilor fermieri.

