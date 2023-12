FOTO: Experiență Erasmus+ pentru elevii de la ”Blaga”

Distribuie

Comunitatea Blaga continuă seria de proiecte Erasmus+ de suflet menite să ridice nivelul de cunoștințe al elevilor. Printre acestea se numără și proiectul „Creșterea nivelului de cunoștințe lingvistice și de comunicare al elevilor de la Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, finanțat de Uniunea Europeană, valoarea fiind de 31.180 euro.

Proiectul coordonat de prof. Silaghi Lucian are în vedere testarea limbii engleze, activități de pregătire, diseminare în cadrul şcolii şi în cadrul comunitătii, valorificarea cunoştințelor dobândite şi utilizarea lor în practică curentă precum și componentă de mobilitate de scurtă durată. În acest sens, 24 elevi și 4 profesori din cadrul Liceului Teoetoc „Lucian Blaga” au fost prezenți în perioada 9-20 noiembrie 2023 în Ungaria la Kőbányai Szent László Gimnázium din Budapesta.

„Această mobilitate de scurtă durată a avut în vedere participare la ore ținute în limba engleză pe diferite teme precum istoria artei și a muzicii din Europa, instituțiile Uniunii Europene, valorile Europene, invenții și inventatori, Istoria locală, mediul înconjurător, dezvoltare durabilă. De asemenea, au mai fost prevăzute participare la sesiuni de învătare folosind metode de pedagogie experienţială în muzee, săli de concerte, centre culturale, precum și excursii la obiective turistice renumite de pe teritoriul țării gazdă”, a precizat prof. Silaghi Lucian

Impresiile participanților despre mobilitatea de scurtă durată în Ungaria

„ Manieră în care a fost creat programul ne-a împins spre a fi permanent activi, mereu la cursuri sau vizitând obiective turistice și astfel aflându-ne într-un constant proces de învățare interactivă. Am intrat în universul artei, a muzicii sau a istoriei prin intermediul orelor de curs, unde neam conectat cu elevii liceului gazdă și apoi am explorat meleagurile Budapestei dar și a unor orașe mai îndepărtate de capitală, cum ar fi Debrecen, Szeged sau Pécs, locuri încărcate de o istorie frumoasă, pline de posibilități și binecuvântate de o arhitectură spectaculoasă. Schimbul de experiență s-a dovedit a fi ceva ce ne-a scos zilnic din zona de confort, ne-a dăruit noi prieteni, ascuțindu-ne ambiția, spiritul creativ, competitiv, dar și de muncă în echipă și ne-a lărgit orizonturile de vizualizare a tot ceea ce ne înconjoară.”, a spus Cosmina Cotta, clasa 11-a A.

„Acest proiect Erasmus+ 2023 m a ajutat să mă dezvolt pe mai multe planuri: lingvistic și cultural. Mă învățat să apreciez o nouă istorie, o nouă cultură și noi tipuri de persoane. Am lucrat în echipa alături de colegii noi și am format noi prietenii, dar am și avut oportunitatea de a lucra cu elevii de la acea școală, elevi de la care am învățat lucruri noi despre limba, cultură și țară.” a precizat Denisa Moldovan, clasa 11-aD. „A fost o experiența specială pe care nu o voi uita. Am experimentat lucruri noi și am explorat locuri minunate din Ungaria. În zilele petrecute în proiectul Erasmus+ am legat prietenii noi și m-am bucurat de fiecare clipă la maxim. Dacă mi s-ar oferi oportunitatea să repet această experiențā aş acceptă fără să stau pe gânduri”, a spus Bogdan Bresfelean clasa 11-a D.

„Experiența Erasmus+ a fost inedită prin abordarea educației experiențiale că mod de învățare. De asemenea acest proiect ne-a ajutat să înțelegem mai bine cultură vecinilor noștri și să le experimentăm societatea. Au fost două săptămâni minunate din care am avut doar de câștigat. Recomand tuturor că pe viitor să aplice la proiecte Erasmus+” , a declarat Mihai Ștefan, 11-a A.

„Anul acesta am avut oportunitatea de a participa la proiectul Erasmus+ , pe lângă locurile vizitate și amintirile de neuitat pe care le- am creat împreună cu colegii mei, a fost și un proiect educativ în care am învățat despre cultură și sistemul de învățământ maghiare, istorie, artă, muzică, Uniunea Europeană. De asemenea, m-a ajutat să mă dezvolt că persoană și să îmi înfrunt anumite temeri. Este o experiență unică în viață care merită trăită”, a transmis Mara Dumitrache din clasa 11-a D.

„Acest proiect Erasmus+ le-a dat șansa celor 24 de elevi de la Blaga să își îmbogățească cunoștințele prin participarea la orele de curs de la Kobanyai Szent László Gimnazium din Budapesta, unde au pășit în lumea pictorilor, inventatorilor, Uniunii Europene și în domeniul sustenabilității. Dar, de asemenea, au avut șansa să experimenteze pedagogia experiențială prin vizitarea diferitelor obiective turistice și culturale. Cum ar fi, Palatul Parlamentului, muzeul de arte frumoase din Budapesta, castelul din Buda, palatul împărătesei Sissi din Godollo, și multe, multe altele. Elevii au fost foarte entuziasmați și receptivi pe durata deplasării noastre în Ungaria implicându-se activ în toate activitățile desfășurate. Aceștia au ieșit din zona lor de confort, astfel au experimentat și gustat cultură maghiară și, de asemenea, șiau însușit noi calități despre ce înseamnă să fii cetățean european. Partea socială a fost și ea prezentă pe parcursul mobilității noastre, elevii folosind abilitățile de comunicare în limba engleză pentru a conversa cu elevii școlii gazdă. Iar noi, profesorii, am avut șansa să vedem ce înseamnă să fii profesor în Ungaria și cum se desfășoară orele de curs acolo. Am participat la așa numitele “double lessons”, cursuri de 90 de minute și de asemenea am și predat la clasa. Astfel, ne-am lăsat și noi amprenta în școala gazdă. Ni s-a confirmat, din nou, cât de important este să lucrăm pe grupe la clasă și să le dăm șansa elevilor să comunice cât mai mult într-o limbă de circulație internațională. Primirea a fost una caldă, ne-am simțit bine și ne-am bucurat de fiecare minut în țara vecină deși timpul a zburat foarte repede”, a precizat Diana, Lupei prof. limba engleză.

Alin ZAHARIE