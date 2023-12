Cereri de finanțare în valoare de peste 100 de milioane de lei pentru comuna Livezeni, în ultimii 3 ani

Distribuie

Bugetul comunei Livezeni a fost concentrat în acest an pe problemele cele mai urgente, continuând să se pună accent pe surse de finanțare.

„Ca primarul comunei, consider că este un rezultat foarte bun faptul că în ultimii 3 ani comuna Livezeni a scris și depus cereri de finanțare în valoare de peste 100 de milioane de lei, dintre care unele au fost deja câștigate, altele sunt în curs de evaluare, dar încă nu am înregistrat proiecte respinse.

Deși ritmul de progres nu este atât de rapid pe cât ne-am dori, cu bani puțini din bugetul local și ritmul lent de cheltuire a banilor din finanțări, există totuși rezultate în acest an, pe care le voi rezuma mai jos, așa cum fac în mod tradițional, în fiecare sfârșit de an”, se precizează în comunicatul de presă transmis de reprezentanții primăriei Livezeni.

Infrastructură

În noiembrie, a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea străzii Pârâului din Livezeni. Investiția are o valoare de peste un 5 milioane de lei, iar sursa de finanțare este programul Anghel Saligny.

S-a semnat contractul de finanțare pentru construcția rețelei de canalizare în Ivănești. Finanțarea este în valoare de 12 milioane de lei și a fost obținută din programul Anghel Saligny.

S-a modernizat strada Comorii din bani locali. Procedura de selectare a antreprenorului va fi finalizată în curând.

„Începând din acest an, nu exista nicio stradă neasfaltată în cartierul Orizont din Livezeni. Acesta a fost pasul final în planul nostru multianual de a asfalta în fiecare an o mică secțiune de drum în cartierul Orizont. În acest am finalizat proiectul, asfaltând ultima porțiune.

În acest an am finalizat rețeaua de canalizare, era un proiect multianual. Pe anul viitor a rămas doare finalizarea actelor. Tot în acest an, au continuat lucrările de lărgire a drumului județean care traversează comuna. Aceasta este cea mai mare investiție făcută vreodată de Consiliul Județean Mureș în comuna Livezeni. Lucrările ar trebui să fie finalizate anul viitor.

Am câștigat finanțare de la Fondul de Mediu pentru construirea a cinci kilometri de piste de biciclete. Aceasta va porni din Livezeni, de pe strada Livezii, pe ruta Progresului, Dealul Csuta, strada Lalelelor din Poienița, și se va termina pe strada Nucilor, Poienița. Acesta a fost cel mai lung traseu care a întrunit condițiile pentru licitație. Pista de biciclete va fi construită de-a lungul drumului și va fi asfaltată, iar proiectul include și asfaltarea șanțurilor de-a lungul tronsonului în cauză. Pista de biciclete va avea, de asemenea, iluminat propriu”, se precizează în textul comunicatului.

Comună viabilă

„Am câștigat finanțare din Fondul național de redresare pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirii primăriei și pentru a instala panouri solare și două stații de încărcare a mașinilor electrice. Investiția are o valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Proiectul este gata, autorizația de construcție a fost obținută, iar licitația a început.

Anul acesta am organizat trei evenimente de colectare a deșeurilor electronice. Am organizat curățenia de primăvară și de toamnă. Am achiziționat o remorcă cu fonduri UE, care venea în completarea utilajului care îl cumpărasem anterior cu fonduri UE. Aceștia ne ajută foarte mult la colectarea deșeurilor verzi și la întreținerea drumurilor. Remorca are o valoare de 45 de mii lei”, se mai precizează în comunicat.

Comunitate, digitalizare, școli

Au sosit echipamente care au fost și instalate, acestea fiind câștigate din fonduri PNRR, proiectul „Dezvoltarea infrastructurii TIC a administrației publice în comuna Livezeni”. Datorită finanțării UE, există un site web, software și hardware nou, care vor permite desfășurarea activității rapid, eficient și în condiții moderne, iar locuitorii au acces la serviciile instituției în condiții foarte bune. Valoarea totală a proiectului este de 1.167.677,73 lei.

Anul acesta, pentru prima dată, în vacanța de vară s-au deschis toate curțile școlilor pentru copiii. Unitățile au fost dotate cu camere de supraveghere.

S-au început cursurile de patinaj pentru copii din comuna Livezeni, la patinoarul acoperit din Sângeorgiu de Mureș. Cursul fiind gratuit.

După o pauză forțată din cauza pandemiei, în vara anului 2023, reprezentanții primăriei au reușit să organizeze întâlnirea comunelor înfrățite cu Livezeni. Evenimentul a fost organizat din banii câștigați de la Uniunea Europeană, iar contractul de finanțare a fost semnat în februarie. Evenimentul, care a durat o săptămână, a fost găzduit de Livezeni, au participat 86 de persoane din 3 țări.

