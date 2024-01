Mureș: Melodie pe versurile lui Eminescu interpretată la saz de un turc

Distribuie

Hasan Kaya, un cetăţean turc din Târgu Mureş, s-a îndrăgostit de poeziile lui Mihai Eminescu şi astfel a decis să pună versurile poetului român într-o melodie cântată la saz, un instrument cu coarde foarte popular în Turcia.

Acesta mărturiseşte că a auzit despre Mihai Eminescu atunci când a venit în România, el fiind căsătorit cu o târgumureşeancă, şi a fost plăcut surprins când a intrat într-o librărie, anul trecut, iar proprietarul i-a spus că urmează să se sărbătorească ziua de naştere a poetului.

„Cu ocazia asta am învăţat despre Mihai Eminescu şi m-am gândit să pregătesc şi eu ceva. Am căutat un pic, am găsit o poezie destul de scurtă, cu silabele potrivite, am compus melodia cu instrumentul meu şi am prezentat-o acolo, chiar dacă nu era prea ‘coaptă’ melodia. Acum deja e mai bine. Şi de atunci m-am interesat despre Eminescu, unde e născut, ce a trăit. Era un poet clarvăzător un pic, cu cosmos, cu dragoste. Cred că Luceafărul este desemnată cea mai lungă poezie de dragoste din lume, cu 98 de strofe. În doar 39 de ani a scris foarte mult. (…) Instrumentul meu se numeşte saz, are şapte corzi, două octave şi jumătate. Partea din faţă este din pin şi coada este din carpen. Strămoşul instrumentului acesta vine din Asia Centrală şi se numeşte copuz. Aici îi ziceţi cobză. (…) Am trei bucăţi acasă (instrumente – n.r), există mai mic, mai mare, cu sonor mai grav, mai subţire. Eu l-am luat pe acesta pentru că se potriveşte cu vocea mea”, a declarat presei Hasan Kaya.



El îl consideră pe Mihai Eminescu un poet genial.

„Eminescu este cred cel mai cunoscut poet în România. Dacă vorbim de Creangă, probabil câte unul nu ştie, dar de Eminescu sigur ştie, atât de important este -, dar merită, pentru că era un poet extraordinar, un geniu fenomenal, genial”, este de părere Hasan Kaya.

(www.agerpres.ro)