S-a deschis noul showroom Aliat Mercedes-Benz Târgu Mureș, cu vedete TV și peste 200 de invitați

Digitalizarea, revoluția tehnică și inovația, completate de noi forme arhitecturale, sunt atributele principale ale noului showroom Aliat Auto din Târgu Mureș, inaugurat sâmbătă, 20 ianuarie, în prezența a numeroși clienți Mercedes-Benz. Andra, Cătălin Măruță, Tibi Ușeriu și Natalie Thompson, CEO Mercedes Benz în România, au fost câțiva dintre invitații speciali ai serii de sâmbătă.

Marea familie Mercedes-Benz din județul Mureș, și nu numai, a sărbătorit sâmbătă seara deschiderea noului showroom de pe strada Gheorghe Doja 304. La 18 ani de la apariția acestui showroom în Târgu Mureș, Aliat Auto le aduce numeroșilor clienți noi standarde în domeniul vânzărilor auto și serviciilor post vânzare.

Trecut printr-un amplu proces de reconfigurare, noul showroom are nu doar un nou aspect interior ci și noi funcționalități, toate orientate către o experiență digitală unică și extrem de facilă, pe care clientul urmează să o aibă odată intrat în reprezentanță. „În 2006 deschideam un showroom în această locație. Mă bucur că am parcurs, împreună cu mulți dintre dvs, colegi și clienți, acest drum, iar faptul că suntem cu toții aici, într-un număr atât de mare, înseamnă că parcurgerea acestuia a reprezentat un real success.

Facem acum un pas important către o nouă eră în domeniul vânzărilor auto. Aliat Auto Târgu-Mureș se aliniază astfel unui trend la nivel mondial și devine parte dintr-un proces care va schimba complet fața business-ului. Toate aceste schimbări se întâmplă la aproape 25 de ani de existență a companiei și au fost făcute cu un efort financiar notabil. Nimic, însă, nu ar fi fost posibil fără echipa din spatele proceselor pe care le știți. Suntem împreună cu oameni care lucrează de peste 20 de ani în companie și suntem mândri de fiecare dintre ei, indiferent de vechimea lor în firmă. Le mulțumesc și pe această cale și sper din tot sufletul să continuăm împreună încă mulți ani”, a spus Alin Mureșan, acționarul Aliat Auto.

Andy Mânzar, directorul general Aliat Auto a ținut să puncteze faptul că „întregul concept este adresat în totalitate clientului Mercedes-Benz. Experiența pe care acesta urmează să o aibă în noul showroom este spectaculoasă și integrează cumpărătorul într-un sistem modern, aproape în totalitate digitalizat”.

„Aliat Auto Târgu-Mureș este un partener cheie pentru Mercedes-Benz România. Deși mă aflu aici de foarte puțin timp, a fost suficient să aflu că pentru această reprezentață, pentru oamenii care lucrează aici, este primordial să ofere clienților servicii de calitate, fie că discutăm despre vânzare de automobile Mercedes-Benz, fie că vorbim despre celelalte servicii after sales. Sunt convinsă că noul showroom va fi deservit la standardele pentru care a fost gândit și că împreună cu oamenii de aici vom crea experiența pe care și-o doresc toți clienții noștri” a spus Natalie Thompson, noul CEO Mercedes-Benz Romania, prezentă la eveniment.

Cunoscutul maratonist Tibi Ușeriu, prieten Aliat Auto de aproape 8 ani de zile, a punctat la rândul lui experiența Mercedes-Benz. ”Mulțumesc celor de la Aliat Auto pentru de invitație. Vin aici cu plăcere, de fiecare dată. Îmi aduc aminte de momentul când am venit pentru prima oară, în urmă cu peste 7 ani de zile. Nu mi-a trecut prin cap atunci că acest parteneriat va fi de așa lungă durată. În această perioadă am schimbat undeva în jur de 11 mașini Mercedes-Benz și asta din dorința de a avea noi experiențe.”

Dan Balaban, co-proprietar și fondator al mărcii Davino (vin degustat cu plăcere de invitații evenimentului) a punctat în câteva idei, legătura dintre un vin bun și o marcă bună de mașini. ”E greu să transmit ce înseamnă Davino în câteva minute, pentru că 30 de ani de activitate pot fi foarte greu sintetizați în atât de scurt timp. De ce este Davino un vin de top? În primul rând pentru că cheltuim dublu decât media României pe hectarul de vie. Pentru că am investit în tehnologie și dezvoltare de 15 ori mai mult față decât media României, pe litru de vin. Facem agricultură sustenabilă, fără fertilizatori chimici, fără pesticide, fără ierbicide. Practic, acest tip de gândire duce și la decizia de a cumpăra autoturisme Mercedes Benz. Este un brand care înseamnă probabil cel mai înalt nivel de tehnologie, fiabilitate și mai ales inovație.”

Seara de sâmbătă s-a încheiat cu un concert al Andrei. O locație spectaculoasă, mâncare bună, băutură fină și un spectacol pe măsură – cam așa s-ar caracteriza în câteva cuvinte lansarea noului showroom Aliat Mercedes-Benz.

Principiile de bază ale MAR20X, noul model de showroom Mercedes-Benz

Arhitectura, utilizarea elementelor media și procesele din showroom sunt privite ca părți integrate ale unui concept unitar. Acestea se completează pentru a construi o experiență în reprezentanță caracterizată prin cea mai bună calitate a mediului în care clienții sunt primiți, procese cursive și consultanță la standardele zilei de astăzi:

· Arhitectura locației: dinamic, agil și primitor, designul este realizat pentru a oferi locul optim de interacțiune cu brandul și produsele sale. De la podeaua închisă la culoare, special realizată, până la tavanele alb-gri și fațadele de sticlă, noul showroom inspiră continuitate și siguranță.

· Integrarea elementelor media: acestea extind posibilitățile prin care consultanții pot explica aspectele tehnice ale produselor și susțin o abordare orientată către client, prin conturarea unei experiențe unice. Procesul de consultanță este realizat prin tehnologii mobile, de la primirea clienților până la configurarea autovehiculului dorit.

· Format modular: alegerea locului de consultanță este flexibilă la nivelul zonei dedicate din showroom, în funcție de funcția dorită – consultanță pentru vânzare sau servicii pentru clienți, în funcție de nevoile acestora;

· Procese îmbunătățite și o nouă abordare a echipei de vânzări: consultanții au parte de un rol mai bine definit, pentru a lua în calcul particularitățile fiecărui client. Aceștia au parte de un spațiu comun, fără locuri predefinite și restricții, pentru a se adapta noului flux de interacțiune cu clienții;

· Recepție proactivă și un proces cursiv de consultanță: fiecare client este întâmpinat de un Star Assistant care are rolul de a-l pune în legătura cu un consultant potrivit pentru cerințele acestuia;

Punctele de contact ale showroomului MAR20X

Funcționalitățile principale ale zonelor de contact cu clienții în noul tip de showroom sunt organizate pe mai multe puncte de contact. Acestea sunt, la rândul lor, împărțite în mai multe tipuri de activități:

Zona de primire a clienților: loc de primire și de așteptare până la începerea discuțiilor cu specialistul în consultanță, dar și de consultanță preliminară într-o zonă publică. Zona dispune de locuri de așteptare, recepție, o zonă de lucru și opțiuni pentru copii. Zona de consultanță pentru produse și servicii: locuri dedicate pentru discuțiile particulare cu fiecare client, pentru prezentarea elementelor de personalizare. Zona dispune de arii semi-publice sau complet private, echipate cu soluțiile digitale aferente. Zona de expunere a vehiculelor: dedicată procesului de consultanță care implică prezentarea propriu-zisă a produselor, fără a se intercala cu alte zone de lucru sau de marketing. Fiecare vehicul expus are o zonă dedicată de 34 metri pătrați, iar zona este completată de un ecran media principal. Zona de predare a vehiculelor: o experiență completată de elemente media pentru vehiculele noi, rulate sau de test drive. Fiecare client primește explicații cu privire la produsul predat, într-o atmosferă personală și personalizată. Zona de magazin: dedicată prezentării accesoriilor tehnice, a jantelor și a pieselor. Zona este completată de gondole și vitrine dedicate. Zona de service lobby: pentru o recepție mai ușoară și mai primitoare a clienților care accesează service-ul locației.

Noul concept de showroom este încă un pas pe care Mercedes-Benz îl face în misiunea sa de a fi mai mult decât un producător auto, o companie de tehnologie inovatoare, care setează noi standarde pentru clienții săi.

Florin Marcel Sandor